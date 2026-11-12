Ο άνθρωπος που φώναξε το «κινεζικό πρόβλημα» του Τζένσεν Χουάνγκ και «βραχυκύκλωσε» τη Nvidia

Μία έκθεση ενός short seller, πριν από έξι μήνες είχε εντοπίσει τα «προβληματικά» σημεία σε μία υπόθεση που έμελλε να εξελιχθεί σε κατασκοπευτικό θρίλερ 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ο άνθρωπος που φώναξε το «κινεζικό πρόβλημα» του Τζένσεν Χουάνγκ και «βραχυκύκλωσε» τη Nvidia
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η έκθεση της Culper Research πριν από έξι μήνες αποκάλυψε αμφιλεγόμενες σχέσεις του CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με μια Κινέζα επιχειρηματία και τις δραστηριότητες της εταιρείας στην Κίνα.
  • Η έκθεση έθεσε σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και τη διαχείριση της Nvidia, με επιπτώσεις που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.
  • Η μετοχή της Nvidia έχει χάσει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε αξία και υποχώρησε κατά 20% μετά τη δημοσίευση της έκθεσης.
  • Ο Κριστιάν Λαμάρκο, ιδρυτής της Culper Research, χρησιμοποίησε πολύμηνη έρευνα και συνεντεύξεις από πρώην υπαλλήλους για να ενισχύσει τους ισχυρισμούς της έκθεσης.
  • Η υπόθεση της Nvidia έχει προκαλέσει ευρύτερο ενδιαφέρον και συζητήσεις σχετικά με τις επιχειρηματικές πρακτικές και τις σχέσεις της εταιρείας με την Κίνα.
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Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο του CEO της Nvidia, στα ψιλά των δημοσιευμάτων υπήρξαν αναφορές για έναν short seller, μία έκθεση του οποίου είχε ουσιαστικά «ανοίξει» τα μάτια των Αμερικανών για την «άβολη» σχέση του Τζένσεν Χουάνγκ με την Κινέζα επιχειρηματία, αλλά και για τις δραστηριότητες της εταιρίας στην Κίνα.

Ο Κριστιάν Λαμάρκο, 31 ετών, μέσω της Culper Research δημοσίευσε , πριν από έξι μήνες, μια έκθεση 40 σελίδων στην οποία παρουσίαζε τα επιχειρήματά της εναντίον της Nvidia και η Wall Street Journal σκιαγραφεί το προφίλ του ανθρώπου που μπλέχτηκε άθελά του σε ένα σκάνδαλο, που αφορά στην εθνική ασφάλεια, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών και εντυπωσιακές κατηγορίες για σύγχρονη κατασκοπεία..

Ο Κρίστιαν Λαμάρκο ίδρυσε την εταιρεία του και της έδωσε το όνομά της προς τιμήν των κατασκόπων που συγκέντρωναν πληροφορίες για τον Τζορτζ Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας. Είχε παρακολουθήσει μια τηλεοπτική εκπομπή για τον κύκλο «Culper», ο οποίος παρακολουθούσε κρυφά τις κινήσεις των βρετανικών δυνάμεων πριν από σχεδόν 250 χρόνια.

Στην έκθεση, που αρχικά αγνοήθηκε, η Culper Research παρουσίαζε τα επιχειρήματά της εναντίον της Nvidia, η οποία είχε καταστεί η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο χάρη στην κατασκευή των τσιπ που τροφοδοτούν την παγκόσμια οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης.

Η έρευνά του έθεσε ερωτήματα σχετικά με τις δραστηριότητες της Nvidia στην Κίνα και για αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «άβολα στενή» σχέση μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου Τζένσεν Χουάνγκ και μιας γυναίκας ονόματι Άλις Χουάνγκ, η οποία ήταν στέλεχος σε έναν από τους σημαντικότερους επιχειρηματικούς εταίρους της εταιρείας στη Νοτιοανατολική Ασία.

Η έκθεση συνόψιζε. «Δεν πρόκειται για στοίχημα εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης», έγραψε η Culper. «Έχουμε ανοιχτή θέση πώλησης στην Nvidia για έναν λόγο: η εταιρεία έχει ένα σημαντικό πρόβλημα με την Κίνα.»

Σε μία παράξενη συγκυρία, την ημέρα που δημοσιεύθηκε η έκθεσή του για μία από τις σημαντικότερες εταιρείες του πλανήτη, ο Τζένσεν Χουάνγκ προσγειώθηκε στο Πεκίνο με το Air Force One, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης μαζί με τον Πρόεδρο Τραμπ. Την επόμενη μέρα, η μετοχή της Nvidia έφτασε σε ιστορικό υψηλό.

«Μερικές φορές, ο κόσμος ενδιαφέρεται για ό,τι έχεις να πεις. Μερικές φορές, δεν ενδιαφέρεται», δήλωσε ο Λαμάρκο σε συνέντευξή του. «Υποθέτω ότι σε αυτή την περίπτωση, ενδιαφέρθηκαν έξι μήνες αργότερα».

Μισό χρόνο αργότερα τα ερωτήματα σχετικά με την Άλις Χουάνγκ, τη στενή σχέση της με τον Τζένσεν Χουάνγκ και τη σημασία του προβλήματος της Nvidia με την Κίνα δεν περιορίζονται πλέον στην έρευνα ενός ανθρώπου.

Η έκθεση της Culper πέρασε από το να αγνοείται στο να γίνει ένα από τα σπάνια κείμενα ανάλυσης χρεογράφων που έγιναν viral.

«Δεν έχω ξαναζήσει κάτι παρόμοιο», είπε. Καθώς η έρευνά του έγινε viral, το ίδιο συνέβη και με το τηλέφωνό του. Έθεσε σε σίγαση τις ειδοποιήσεις από το X, όπου οι αναρτήσεις του για την Nvidia έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, και απέρριψε αιτήματα για τηλεοπτικές συνεντεύξεις.

Η Nvidia έχει χάσει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία και η μετοχή της έχει υποχωρήσει κατά 20% από την έκδοση της έκθεσης της Culper, αλλά δεν είναι σαφές αν το επικό εταιρικό φιάσκο έχει αποφέρει κέρδη στον Λαμάρκο. Αρνήθηκε να αποκαλύψει πόσα κέρδισε από την πιο προφητική πρόβλεψη της καριέρας του — ή αν εξακολουθεί να πωλεί τη μετοχή της εταιρείας.

Ο Λαμάρκο μεγάλωσε στη βόρεια Νέα Υόρκη και ανακάλυψε τον κόσμο των επενδύσεων ως φοιτητής χρηματοοικονομικών στο Grove City College, ένα μικρό χριστιανικό πανεπιστήμιο στην Πενσυλβάνια.

Από το 2017 έως το 2019 εργάστηκε σε μια εταιρεία long-short στο Σικάγο και στη συνέχεια μετακόμισε στο Πίτσμπουργκ, ξεκινώντας με τις λίγες αποταμιεύσεις του, τη δική του εταιρία.

Λίγο αργότερα, μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και άρχισε να εργάζεται από ένα διαμέρισμα στο Μπρούκλιν.

Όπως και άλλοι short seller, οι «ντετέκτιβ» της Culper δηλώνουν ότι στόχος τους είναι να αποκαλύψουν την εξαπάτηση, τις οικονομικές παρατυπίες και όλους τους τρόπους με τους οποίους οι εταιρείες εξαπατούν τους επενδυτές — και, φυσικά, να αποκομίσουν κέρδος.

Από την ίδρυσή της, η Culper έχει στοχεύσει δεκάδες εισηγμένες εταιρείες, κυρίως μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης. Ωστόσο, ο Λαμάρκο και οι δύο αναλυτές του έχουν αντιμετωπίσει ισχυρές δυνάμεις και στο παρελθόν.

Η έκθεσή του για την Nvidia χρειάστηκε μήνες για να ολοκληρωθεί. Εντυπωσιασμένος από τα ρεπορτάζ της «New York Times» και του «Bloomberg News» πέρυσι, ο Λαμάρκο άρχισε να ερευνά μαζί με την ομάδα του, που αποτελείται από δύο αναλυτές. Στη συνέχεια, σταμάτησαν, αφήνοντας την έρευνα στην άκρη, καθώς δεν φαινόταν να αξίζει τον χρόνο τους.

«Είναι απλώς εξαιρετικά απίθανο να βρεις κάτι που έχουν παραβλέψει όλοι οι άλλοι», είπε. «Έχουμε πραγματικά κάτι να πούμε για τη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο;» Όπως αποδείχθηκε, θα είχαν.

Τον Μάρτιο, όταν οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς απαγγέλλαν κατηγορίες σε στελέχη της Super Micro Computer για λαθραία εισαγωγή τσιπ της Nvidia στην Κίνα, παραβιάζοντας τους αμερικανικούς ελέγχους εξαγωγών, ο Λαμάρκο αποφάσισε ότι ήταν καιρός να ξαναρχίσει την έρευνα. «Ας ψάξουμε λίγο πιο βαθιά», είπε.

Χρησιμοποίησαν ένα δίκτυο αμειβόμενων εμπειρογνωμόνων για να πάρουν συνεντεύξεις από πρώην υπαλλήλους της Nvidia, οι οποίοι έκαναν εικασίες για μια «ειδική σχέση» μεταξύ του Τζένσεν Χουάνγκ και της Άλις Χουάνγκ. Ανέλυσαν κώδικα που είχε υποστεί επεξεργασία, καθώς και εταιρικά έγγραφα από τη Σιγκαπούρη και τη Μαλαισία. Μελέτησαν ακόμη και βίντεο από το YouTube που είχαν τραβηχτεί έξω από ένα ταϊβανέζικο μαγαζί με νουντλς.

Μέχρι τον Μάιο, είχε έρθει η ώρα να αποκαλύψουν τα ευρήματά τους. Μετά από μια άυπνη νύχτα, ένα μπέιγκελ και ένα πρωινό τσιγάρο, πάτησε το κουμπί «δημοσίευση». Εκείνη τη στιγμή, ήταν σίγουρος για την έρευνα. Τι θα έκανε όμως η αγορά με αυτή την έρευνα, δεν υπήρχε τρόπος να το γνωρίζει.

«Όταν πρόκειται για μια υπόθεση “pump-and-dump” ύψους περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων, μπορείς να έχεις μια ιδέα για το τι μπορεί να συμβεί στη συνέχεια», είπε. «Εδώ όμως δεν έχω καμία ιδέα.»

Στην αρχή, δεν συνέβη σχεδόν τίποτα. Η μετοχή έπεσε, ανέβηκε, έπεσε και ανέβηκε ξανά. Τον περασμένο μήνα, η Nvidia είχε μεγαλύτερη αξία από ποτέ. Αυτόν τον μήνα, καθώς η εταιρεία βυθιζόταν σε κρίση, ο Λαμάρκο συγκέντρωνε πληροφορίες για τον επόμενο στόχο του.

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