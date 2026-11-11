Τι γνωρίζουμε για την Άλις Χουάνγκ: Η μυστηριώδης γυναίκα

Snapshot Η Άλις Χουάνγκ, πρώην δημοσιογράφος και υψηλόβαθμο στέλεχος σε ασιατικές χρηματοοικονομικές εταιρείες, κατηγορείται από τις αμερικανικές αρχές ότι λειτουργούσε ως κατάσκοπος της Κίνας μέσα στον στενό κύκλο του CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Η Χουάνγκ διατηρούσε ερωτική σχέση με τον Τζένσεν Χουάνγκ και συμμετείχε σε σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως η διεύθυνση της Megaspeed International, εταιρείας που αγόρασε μικροτσίπ αξίας άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Nvidia.

Η Nvidia ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για να διαπιστώσει αν ο CEO υπήρξε στόχος ξένης κατασκοπείας, ενώ το FBI παρακολουθούσε τη Χουάνγκ για τουλάχιστον έναν χρόνο και είχε ενημερώσει τον τότε πρόεδρο Τραμπ για το ζήτημα.

Ο Τζένσεν Χουάνγκ παραδέχτηκε την εξωσυζυγική σχέση αλλά η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι δεν έχει στοιχεία παραβίασης κρατικών ή εταιρικών μυστικών.

Το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε τις κατηγορίες κατασκοπείας, χαρακτηρίζοντάς τες ως αβάσιμες και προσπάθεια σπίλωσης της Κίνας. Snapshot powered by AI

Ποια είναι η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της θύελλας η οποία σαρώνει την ισχυρότερη εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ στον κόσμο; Η Άλις Χουάνγκ έχει φωτογραφηθεί σε επίσημα δείπνα και υπερπολυτελή θέρετρα γκολφ με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, με τον οποίο δεν έχει καμία απολύτως συγγένεια. Τους έχουν δει να τσουγκρίζουν ποτήρια με κρασί και να αναχωρούν από εκδηλώσεις στο ίδιο αυτοκίνητο. Κι όμως, για ένα πρόσωπο που βρέθηκε ξαφνικά να μονοπωλεί τα πρωτοσέλιδα σε ολόκληρο τον πλανήτη, η ίδια καλύπτεται από ένα πυκνό πέπλο μυστηρίου.

Το ψηφιακό της αποτύπωμα, αν και περιορισμένο, σκιαγραφεί μια πρώην δημοσιογράφο που εξελίχθηκε σε άνθρωπο-κλειδί της τεχνολογίας, κατέχοντας ανώτερες θέσεις σε ασιατικές χρηματοοικονομικές εταιρείες. Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι βλέπουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Πιστεύουν ότι η γυναίκα λειτουργούσε ως κατάσκοπος του Πεκίνου η οποία διατηρούσε ερωτική σχέση με τον επικεφαλής της Nvidia. Σύμφωνα με τις αρχές, η αποστολή της ήταν να συλλέξει κρίσιμες πληροφορίες για έναν από τους πολυτιμότερους τεχνολογικούς κολοσσούς, βοηθώντας την Κίνα να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες περί κατασκοπείας, σε συνδυασμό με την παραδοχή της εξωσυζυγικής σχέσης από τον CEO της εταιρείας, προκάλεσαν σεισμό σε ολόκληρη τη βιομηχανία ημιαγωγών.

Από την κρατική τηλεόραση στις μυστικές συναντήσεις

Τα ταξιδιωτικά έγγραφα της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ ταυτίζονται πλήρως με τις αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα στοιχεία ταυτοποιούν την 43χρονη Κινέζα υπήκοο με το πραγματικό της όνομα, Χουάνγκ Λε. Ανατρέχοντας σε κινεζικές πλατφόρμες και βάσεις δεδομένων, προκύπτει ότι εργάστηκε αρχικά ως δημοσιογράφος για την κρατική τηλεόραση της χώρας της πριν κάνει στροφή στα χρηματοοικονομικά. Μιλούσε άπταιστα αγγλικά. Σύχναζε σε βιομηχανικά συνέδρια και επιχειρηματικά δείπνα, χτίζοντας ισχυρές διασυνδέσεις στα υψηλότερα κλιμάκια της βιομηχανίας. Ένα κινεζικό ταμείο ιδιωτικών κεφαλαίων αναφέρει στον ιστότοπό του ότι η Χουάνγκ συγκέντρωνε τέσσερα χρόνια εμπειρίας στα μέσα ενημέρωσης και οκτώ στον κλάδο των κινητών αξιών, καταγράφοντας πέρασμα από τράπεζες όπως η HSBC και η Citic Securities.

Το πού ακριβώς και πότε γνωρίστηκε με τον Τζένσεν Χουάνγκ παραμένει ασαφές. Η Κινέζα μετατράπηκε γρήγορα σε μόνιμη παρουσία στους επιχειρηματικούς κύκλους του CEO. Οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2024. Μια ανάρτηση στο κινεζικό WeChat τους έδειχνε μαζί σε ένα αποκλειστικό θέρετρο γκολφ στην Καλιφόρνια. Τα αρχεία δείχνουν ότι η Άλις Χουάνγκ έχει επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες δέκα φορές από το 2017. Το πιο πρόσφατο ταξίδι της καταγράφηκε τον Μάρτιο του περασμένου έτους, όταν απαθανατίστηκε στα κεντρικά γραφεία της Nvidia στη Σάντα Κλάρα εν μέσω του ετήσιου συνεδρίου της εταιρείας. Λίγους μήνες αργότερα, τον Μάιο του 2025, παραβρέθηκαν σε ομαδικό δείπνο στην Ταϊπέι της Ταϊβάν κατά τη διάρκεια ενός τεχνολογικού συνεδρίου, φεύγοντας τελικά με το ίδιο όχημα.

Οι παραγγελίες δισεκατομμυρίων και η εξαφάνιση

Ο ρόλος της δεν περιοριζόταν απλώς σε κοινωνικές επαφές. Από τον Μάρτιο έως τον Νοέμβριο του 2023, η Χουάνγκ διετέλεσε διευθύντρια στη Megaspeed International, σύμφωνα με τα εταιρικά αρχεία στη Σιγκαπούρη όπου βρίσκεται η έδρα της. Η συγκεκριμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών cloud ιδρύθηκε το 2015 ως κινεζική επιχείρηση ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών με την ονομασία 7Road International. Στα τρία χρόνια που μεσολάβησαν από την ανάληψη της θέσης της διευθύντριας και την αλλαγή του ονόματος, η Megaspeed μετατράπηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους αγοραστές μικροτσίπ της Nvidia σε ολόκληρη την Ασία. Ορισμένοι αναλυτές υπολογίζουν ότι οι αγορές της σε ημιαγωγούς ξεπέρασαν το αστρονομικό ποσό των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι η Megaspeed έλαβε χρηματοδότηση από τον κινεζικό τεχνολογικό κολοσσό Alibaba. Η εταιρεία ερευνάται σήμερα για το ενδεχόμενο να παρείχε σε κινεζικές επιχειρήσεις μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αμερικανικά μικροτσίπ, παρακάμπτοντας τους περιορισμούς. Η διοίκησή της αρνείται κάθε τέτοια κατηγορία, δηλώνοντας πως είναι μια «συμμορφούμενη και νόμιμη εταιρεία». Την ίδια ώρα, η σημερινή τοποθεσία της Άλις Χουάνγκ αγνοείται. Δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση ή δήλωση από πέρυσι, όταν ξέσπασαν για πρώτη φορά οι αναφορές γύρω από την ύποπτη σχέση της.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δεξιά, απονέμει το Εθνικό Μετάλλιο Επιστημών στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Ινστιτούτο Ειρήνης των ΗΠΑ, στις 8 Οκτωβρίου 2026, στην Ουάσινγκτον AP

Η εσωτερική έρευνα και το βλέμμα του FBI

Η Nvidia είχε αρχικά διαψεύσει ότι υπήρχε κάτι το μεμπτό. Σε ανακοίνωσή της τον περασμένο Οκτώβριο ξεκαθάριζε ότι οι συναντήσεις με πελάτες αποτελούν κομμάτι της δουλειάς του διευθύνοντος συμβούλου. «Ο Τζένσεν μιλάει με χιλιάδες στελέχη πελατών κάθε χρόνο» ανέφερε το δελτίο τύπου. Την Κυριακή, το σκηνικό ανατράπηκε εντελώς. Η εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη ανεξάρτητης έρευνας για να διαπιστωθεί εάν ο επικεφαλής της υπήρξε «ο στόχος μιας προσπάθειας ξένων μυστικών υπηρεσιών». Το ίδιο ακριβώς Σαββατοκύριακο, ο Χουάνγκ παραδέχτηκε την εξωσυζυγική του σχέση μέσω μιας εσωτερικής δήλωσης προς όλους τους υπαλλήλους, αποφεύγοντας πάντως να κατονομάσει το πρόσωπο με το οποίο εμπλέκεται.

Η Nvidia, η οποία αξίζει πλέον περίπου 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια και σχεδιάζει τα πιο προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, ανέφερε ότι δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει πως κρατικά ή εταιρικά μυστικά έχουν παραβιαστεί. Το FBI είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στους νομοθέτες σχεδόν έναν χρόνο πριν, εγείροντας σοβαρές ανησυχίες ότι η 43χρονη ίσως τροφοδοτούσε με κρίσιμες πληροφορίες την Κίνα. Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν ηλεκτρονικά την Άλις Χουάνγκ για τουλάχιστον έναν χρόνο, ενώ είχαν ενημερώσει πέρυσι για το ζήτημα τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι δεν μετανιώνει που δεν ανέλαβε δράση και υποβάθμισε το μερίδιο ευθύνης του Τζένσεν Χουάνγκ. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι το αφεντικό της Nvidia δεν γνώριζε για οποιαδήποτε πιθανά κίνητρα κατασκοπείας. Το Πεκίνο δεν άφησε την υπόθεση ασχολίαστη, με το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας να απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς. Εκπρόσωπος του υπουργείου χαρακτήρισε τις κατηγορίες περί κατασκοπείας ως μια «αβάσιμη εικασία και μια προσπάθεια σπίλωσης και συκοφάντησης της Κίνας».