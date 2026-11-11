Ο «μυστικός» σύζυγος της Κινέζας κατασκόπου - ερωμένης του CEO Nvidia είναι μεγιστάνας επιχειρήσεων

Περιπλέκεται περισσότερο το σκάνδαλο απιστίας του Τζένσεν Χουάνγκ με την Κινέζα, φερόμενη κατάσκοπο, καθώς αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για το παρελθόν της

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Ο «μυστικός» σύζυγος της Κινέζας κατασκόπου - ερωμένης του CEO Nvidia είναι μεγιστάνας επιχειρήσεων
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Κανγκ Γουέι, μεγιστάνας επιχειρήσεων στην Κίνα, φέρεται ως ο μυστικός σύζυγος της Άλις Χουάνγκ, της Κινέζας κατασκόπου και ερωμένης του CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.
  • Ο Κανγκ ίδρυσε τον όμιλο Hexi Capital και έχει δεχθεί πρόστιμα και κατηγορίες για παραβιάσεις στο χρηματιστήριο και χειραγώγηση μετοχών.
  • Η Άλις Χουάνγκ και ο Κανγκ δημιούργησαν ένα δίκτυο εταιρειών για εταιρικές εξαγορές και επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας, αξιοποιώντας τις σχέσεις της Χουάνγκ με τον CEO της Nvidia.
  • Η Χουάνγκ παρουσίασε επενδυτικά έργα με τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia χωρίς να αποκαλύψει τη σχέση της με τον Χουάνγκ και φέρεται να εργαζόταν για το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας του Πεκίνου.
  • Ο Κανγκ φέρεται ότι τέθηκε υπό κράτηση από τις κινεζικές αρχές το 2026 για χειραγώγηση μετοχών, ενώ η υπόθεση περιπλέκεται λόγω των κατασκοπευτικών παραμέτρων.
Snapshot powered by AI

Οι ροζ προεκτάσεις του σκανδάλου του CEO της Nvidia διαθέτουν όλα εκείνα τα στοιχεία που εξιτάρουν τη φαντασία, ιδιαίτερα των χρηστών του διαδικτύου.

Μετά την παραδοχή απιστίας από τον τεχνολογικό «ροκ σταρ» Τζένσεν Χουάνγκ, αποκαλύπτεται ότι εκτός από τη δική του σύζυγο επί 41 χρόνια, υπάρχει κι ένας σύζυγος της ερωμένης κατασκόπου.

Σε αυτό το «κουβάρι» η άκρη του νήματος δεν είναι καθόλου ευδιάκριτη, κυρίως επειδή η εμπλοκή κατασκοπευτικών παραμέτρων, κάνει την όποια επιβεβαίωση, σχεδόν αδύνατη.

Όμως, οι «ντεντέκτιβ» του διαδικτύου έχουν εκστασιαστεί με την περίπλοκη αυτή υπόθεση, και αποκαλύπτουν από την πλευρά τους νέες λεπτομέρειες. Επίσης δύσκολο να επιβεβαιωθούν.

Τελευταία πράξη στο σκάνδαλο Τζένσεν, η αποκάλυψη ενός μυστικού συζύγου, του άνδρα με τον οποίο φέρεται να είναι ή να ήταν παντρεμένη η Άλις Χουάνγκ, η «πέτρα του σκανδάλου».

wei.png

Ο φερόμενος ως σύζυγος της Κινέζας κατασκόπου, Κανγκ Γουέι

Τι γνωρίζουμε για τον Κανγκ Γουέι

Σύμφωνα με δημοσιεύματα κινεζικών μέσων ενημέρωσης, ο Κάνγκ Γουέι είναι μεγιστάνας των επιχειρήσεων στην Κίνα. Είναι ένα εξέχον κινεζικό οικονομικό στέλεχος που έγινε ο νεότερος επικεφαλής εταιρείας κεφαλαίων στην Κίνα όταν ανέλαβε το Zhonghai Fund σε ηλικία 32 ετών.

Ο Κάνγκ ίδρυσε τον όμιλο ιδιωτικών επενδύσεων Hexi Capital το 2010, και η Άλις εντάχθηκε στην εταιρεία μόλις πέντε χρόνια αργότερα, σύμφωνα με την Financial Times.

Η εταιρεία διαθέτει πλέον μια σειρά επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας, μεταξύ άλλων στον κλάδο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και στα κέντρα δεδομένων.

Ωστόσο, το 2018, στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων και στον Κανγκ 60.000 δολαρίων για παραβιάσεις υποχρεώσεων γνωστοποίησης και παράνομες συναλλαγές κατά τη διάρκεια περιόδου απαγόρευσης που σχετιζόταν με την εξαγορά της Huiqui Technology, σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε η New York Post.

Πέρυσι στην εταιρεία επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο από την Επιτροπή Ρύθμισης Αξιών της Κίνας, επειδή δεν γνωστοποίησε τη συμμετοχή ενός προσώπου με πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σε μια εταιρεία που εξαγόρασε. Ο Κάνγκ φέρεται να να τέθηκε υπό κράτηση στις αρχές του 2026, για φερόμενη χειραγώγηση μετοχών που αφορά εισηγμένες εταιρείες.

Παρόλα αυτά, η Χουάνγκ και ο Κανγκ κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα αλληλοσυνδεόμενο δίκτυο εταιρειών για τη διενέργεια εταιρικών εξαγορών και την επένδυση σε επιχειρήσεις, όπως αναφέρει η «New York Times».

Ο Κάνγκ, παρουσιάστηκε στη συνέχεια ως σύζυγος της Άλις Χουάνγκ στους Κινέζους επενδυτές και στους υπαλλήλους της εταιρείας της, Megaspeed, όπως δήλωσαν στην «Times» άτομα που γνωρίζουν καλά το ισχυρό ζευγάρι.

Σε αυτές τις συναντήσεις, ο Κανγκ καυχιόταν για τις σχέσεις της Χουάνγκ με τον ιδρυτή της Nvidia – και αξιοποιούσε αυτούς τους δεσμούς για να συγκεντρώσει κεφάλαια για την επιχείρησή τους, όπως ανέφερε μία από τις πηγές.

Μάλιστα μία αναφορά από το The Information υποστηρίζει ότι ο 51χρονος Κανγκ, γνωρίζει τον επικεφαλής της Nvidia από το 2010 και συνεργαζόταν μαζί του, ενώ λέγεται ότι σύστησε τη γυναίκα του στον Τζένσεν πριν από σχεδόν 10 χρόνια. Το ζευγάρι φημολογείται ότι χρησιμοποίησε την εγγύτητα της Άλις με τον Τζένσεν για να κερδίσει περισσότερους πελάτες και επιχειρήσεις.

Μέχρι την άνοιξη του 2020, το δίκτυο του Κανγκ και της Χουάνγκ κατάφερε να εξασφαλίσει ένα σημαντικό έργο – τη συνδρομή στην κατασκευή και λειτουργία ενός κέντρου υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης στη Σαγκάη για τον διαδικτυακό γίγαντα Tencent, και το ζευγάρι κατάφερε να αναδειχθεί ως επιχειρηματίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς η Χουάνγκ ξεκίνησε τη σχέση της με τον επικεφαλής της Nvidia, αλλά οι αναφορές περιγράφουν λεπτομερώς πώς καυχιόταν ανοιχτά για το πόσο στενή ήταν η σχέση της μαζί του ήδη από τον Ιούνιο του 2024.

Εν τω μεταξύ, στις αρχές του 2025, η κ. Χουάνγκ παρουσίασε μια συμφωνία για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σε επενδυτές με έδρα την Κίνα, αναδεικνύοντας την ικανότητά της να εξασφαλίσει τις περιζήτητες μονάδες επεξεργασίας γραφικών της Nvidia και την εμπορική της σχέση με την Alibaba, όπως δήλωσαν στη Financial Times δύο επενδυτές στους οποίους παρουσιάστηκε η συμφωνία.

Είχε ζητήσει την επένδυσή τους για ένα έργο κέντρου δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία αξίας αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά δεν αποκάλυψε τη σχέση της με τον Χουάνγκ.

Εν τω μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αξιωματούχοι ενημερώθηκαν ότι η Χουάνγκ εργαζόταν για το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας του Πεκίνου, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να συγκεντρώσει πληροφορίες για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αμερικανικής κατασκευής και, ενδεχομένως, να πείσει την Nvidia να διαθέσει τους πιο εξελιγμένους ημιαγωγούς της στην Κίνα, σύμφωνα με την εφημερίδα «The New York Times».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:18ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πού τον έχω ξαναδεί;» Στέισι Κιτς, το γνώριμο πρόσωπο του Χόλιγουντ που δύσκολα ξεχνάς

14:16ΚΥΠΡΟΣ

Τραγωδία στην Κύπρο: Τουρίστας βούτηξε σε διάσημο ναυάγιο και πέθανε σε βάθος 30 μέτρων

14:15ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Έκθεση κατηγορεί τις αμερικανικές Αρχές ότι δεν προστάτευσαν επαρκώς τα θύματα

14:06ANNOUNCEMENTS

Σωτήρης Λέτσιος: Κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Ομπζέρβα»

14:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Politico: Ο Μητσοτάκης θα θέσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο στην άτυπη Σύνοδο της Ε.Ε.

14:02ΥΓΕΙΑ

ΕΣΠΑ: 6 εκατ. ευρώ στο υπουργείο Υγείας - Tρίτη ηλικία και σχολική νοσηλευτική στο επίκεντρο

13:59ANNOUNCEMENTS

Τιτανικός: Η immersive έκθεση στην Αθήνα παρατείνεται έως τις 31 Ιανουαρίου 2027

13:55ΚΟΣΜΟΣ

Αμπού Ντάμπι: Η δεύτερη ημέρα διαλόγου ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρανίας κράτησε λιγότερο από δύο ώρες

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Πέντε κτίρια μπαίνουν στο «χειρουργείο» για να ξεκινήσει ξανά ο μετροπόντικας - Το «αγκάθι» με τους κατοίκους

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της Κέιτ Μίντλετον για τον καρκίνο: «Μου είπαν ότι θα υπάρχουν καλές και κακές μέρες»

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιρλανδία: Απειλές για βόμβα σε σχολεία της χώρας

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Στο Παίδων με αναπνευστικά προβλήματα 13 μαθητές λόγω χημικών σε πισίνα εκπαιδευτηρίου

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Τόμας Μαρκλ: Επιστρέφει σε ομοσπονδιακό κρατητήριο αφού αφαίρεσε το «βραχιολάκι» του

13:27ΚΟΣΜΟΣ

100 μαστιγώματα για παιδί εκτός γάμου: Κατακραυγή για την ποινή της Σαουδικής Αραβίας σε Κενυάτισσα μητέρα

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι είναι οι Ουκρανοί «Peaky Blinders» που δίνουν τη μάχη στη πρώτη γραμμή του πολέμου

13:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άλκηστις Πρωτοψάλτη: «Η τρομπέτα της ψυχής» - Η συναυλία του Ιμπραήμ Μααλούφ που την συγκίνησε

13:12ΚΟΣΜΟΣ

«Κουβάρι» το σκάνδαλο της Nvidia: Ο «μυστικός» σύζυγος της Κινέζας κατασκόπου - ερωμένης του CEO είναι μεγιστάνας επιχειρήσεων στην Κίνα

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σούλης Καραγιαννίδης, ιδιοκτήτης της θρυλικής ντίσκο Boom Boom

13:00ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ιταλία: Απειλή για βόμβα σε 300 σχολεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:37ΕΛΛΑΔΑ

Στο Παίδων με αναπνευστικά προβλήματα 13 μαθητές λόγω χημικών σε πισίνα εκπαιδευτηρίου

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πλιάτσικο στη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη - Η πετσέτα, το βαρύ τασάκι και τα εξαφανισμένα αντικείμενα

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα καταβληθούν τα χρήματα - Οι δικαιούχοι και τα ποσά

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τσαβδαρίδης: «Πέρασε στη σχολή με το σπαθί της» - Η απάντησή του στην καταγγελία ότι η κόρη του ήταν «εικονική» αθλήτρια για να πάρει μόρια για τις Πανελλήνιες -«Δεν την είχαμε ξαναδεί ποτέ» λένε γονείς αθλητριών

08:00Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Φοροδιαφυγή: Μετά την Pizza Fan και το Χωριάτικο, στο στόχαστρο μεγάλη αλυσίδα καφέ

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σούλης Καραγιαννίδης, ιδιοκτήτης της θρυλικής ντίσκο Boom Boom

12:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισόδια έξω από το Εφετείο: 10 προσαγωγές οπαδών

10:09WHAT THE FACT

Ο «πιο βρώμικος άνθρωπος στον κόσμο»: Δεν πλύθηκε για 60 χρόνια, πέθανε λίγο αφότου τον ανάγκασαν να κάνει μπάνιο

09:47ΚΟΣΜΟΣ

«Ο “Μπιλ Γκέιτς της Σουηδίας” αποκαλύπτει πώς κατέληξε άστεγος να ζει έξω από έπαυλη 281 εκατ. δολαρίων στο Λονδίνο»

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Πέντε κτίρια μπαίνουν στο «χειρουργείο» για να ξεκινήσει ξανά ο μετροπόντικας - Το «αγκάθι» με τους κατοίκους

10:21LIFESTYLE

Μαριάντα Πιερίδη: «Φοβήθηκα για τη ζωή μου - Θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα» - Τα νέα για την υγεία της

13:12ΚΟΣΜΟΣ

«Κουβάρι» το σκάνδαλο της Nvidia: Ο «μυστικός» σύζυγος της Κινέζας κατασκόπου - ερωμένης του CEO είναι μεγιστάνας επιχειρήσεων στην Κίνα

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις 25 Νοεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν, πού θα γίνουν συγκεντρώσεις

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Δωδεκάχρονη που έκανε διακοπές διαγνώστηκε με όγκο και χειρουργήθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία»

13:46ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της Κέιτ Μίντλετον για τον καρκίνο: «Μου είπαν ότι θα υπάρχουν καλές και κακές μέρες»

11:51ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέα προειδοποίηση προστίθεται στα φάρμακα GLP-1 - Σπάνια παρενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια όρασης

12:47LIFESTYLE

Κάρεν Μάλντερ: Πώς είναι σήμερα ο πρώτος «άγγελος» της Victoria's Secret

06:54LIFESTYLE

Τέσσερις νέες σειρές παίρνουν θέση στην prime time το 2027

12:27ΚΟΣΜΟΣ

«Διπλωματικό unfair» Ερντογάν: Αποχώρησε για να μην υποδεχθεί τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην Αττάλεια

13:27ΚΟΣΜΟΣ

100 μαστιγώματα για παιδί εκτός γάμου: Κατακραυγή για την ποινή της Σαουδικής Αραβίας σε Κενυάτισσα μητέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ