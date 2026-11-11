Ο «μυστικός» σύζυγος της Κινέζας κατασκόπου - ερωμένης του CEO Nvidia είναι μεγιστάνας επιχειρήσεων

Snapshot Ο Κανγκ Γουέι, μεγιστάνας επιχειρήσεων στην Κίνα, φέρεται ως ο μυστικός σύζυγος της Άλις Χουάνγκ, της Κινέζας κατασκόπου και ερωμένης του CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.

Ο Κανγκ ίδρυσε τον όμιλο Hexi Capital και έχει δεχθεί πρόστιμα και κατηγορίες για παραβιάσεις στο χρηματιστήριο και χειραγώγηση μετοχών.

Η Άλις Χουάνγκ και ο Κανγκ δημιούργησαν ένα δίκτυο εταιρειών για εταιρικές εξαγορές και επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας, αξιοποιώντας τις σχέσεις της Χουάνγκ με τον CEO της Nvidia.

Η Χουάνγκ παρουσίασε επενδυτικά έργα με τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia χωρίς να αποκαλύψει τη σχέση της με τον Χουάνγκ και φέρεται να εργαζόταν για το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας του Πεκίνου.

Ο Κανγκ φέρεται ότι τέθηκε υπό κράτηση από τις κινεζικές αρχές το 2026 για χειραγώγηση μετοχών, ενώ η υπόθεση περιπλέκεται λόγω των κατασκοπευτικών παραμέτρων. Snapshot powered by AI

Οι ροζ προεκτάσεις του σκανδάλου του CEO της Nvidia διαθέτουν όλα εκείνα τα στοιχεία που εξιτάρουν τη φαντασία, ιδιαίτερα των χρηστών του διαδικτύου.

Μετά την παραδοχή απιστίας από τον τεχνολογικό «ροκ σταρ» Τζένσεν Χουάνγκ, αποκαλύπτεται ότι εκτός από τη δική του σύζυγο επί 41 χρόνια, υπάρχει κι ένας σύζυγος της ερωμένης κατασκόπου.

Σε αυτό το «κουβάρι» η άκρη του νήματος δεν είναι καθόλου ευδιάκριτη, κυρίως επειδή η εμπλοκή κατασκοπευτικών παραμέτρων, κάνει την όποια επιβεβαίωση, σχεδόν αδύνατη.

Όμως, οι «ντεντέκτιβ» του διαδικτύου έχουν εκστασιαστεί με την περίπλοκη αυτή υπόθεση, και αποκαλύπτουν από την πλευρά τους νέες λεπτομέρειες. Επίσης δύσκολο να επιβεβαιωθούν.

Τελευταία πράξη στο σκάνδαλο Τζένσεν, η αποκάλυψη ενός μυστικού συζύγου, του άνδρα με τον οποίο φέρεται να είναι ή να ήταν παντρεμένη η Άλις Χουάνγκ, η «πέτρα του σκανδάλου».

Ο φερόμενος ως σύζυγος της Κινέζας κατασκόπου, Κανγκ Γουέι

Τι γνωρίζουμε για τον Κανγκ Γουέι

Σύμφωνα με δημοσιεύματα κινεζικών μέσων ενημέρωσης, ο Κάνγκ Γουέι είναι μεγιστάνας των επιχειρήσεων στην Κίνα. Είναι ένα εξέχον κινεζικό οικονομικό στέλεχος που έγινε ο νεότερος επικεφαλής εταιρείας κεφαλαίων στην Κίνα όταν ανέλαβε το Zhonghai Fund σε ηλικία 32 ετών.

Ο Κάνγκ ίδρυσε τον όμιλο ιδιωτικών επενδύσεων Hexi Capital το 2010, και η Άλις εντάχθηκε στην εταιρεία μόλις πέντε χρόνια αργότερα, σύμφωνα με την Financial Times.

Η εταιρεία διαθέτει πλέον μια σειρά επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας, μεταξύ άλλων στον κλάδο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και στα κέντρα δεδομένων.

Ωστόσο, το 2018, στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων και στον Κανγκ 60.000 δολαρίων για παραβιάσεις υποχρεώσεων γνωστοποίησης και παράνομες συναλλαγές κατά τη διάρκεια περιόδου απαγόρευσης που σχετιζόταν με την εξαγορά της Huiqui Technology, σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε η New York Post.

Πέρυσι στην εταιρεία επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο από την Επιτροπή Ρύθμισης Αξιών της Κίνας, επειδή δεν γνωστοποίησε τη συμμετοχή ενός προσώπου με πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σε μια εταιρεία που εξαγόρασε. Ο Κάνγκ φέρεται να να τέθηκε υπό κράτηση στις αρχές του 2026, για φερόμενη χειραγώγηση μετοχών που αφορά εισηγμένες εταιρείες.

Παρόλα αυτά, η Χουάνγκ και ο Κανγκ κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα αλληλοσυνδεόμενο δίκτυο εταιρειών για τη διενέργεια εταιρικών εξαγορών και την επένδυση σε επιχειρήσεις, όπως αναφέρει η «New York Times».

Ο Κάνγκ, παρουσιάστηκε στη συνέχεια ως σύζυγος της Άλις Χουάνγκ στους Κινέζους επενδυτές και στους υπαλλήλους της εταιρείας της, Megaspeed, όπως δήλωσαν στην «Times» άτομα που γνωρίζουν καλά το ισχυρό ζευγάρι.

Σε αυτές τις συναντήσεις, ο Κανγκ καυχιόταν για τις σχέσεις της Χουάνγκ με τον ιδρυτή της Nvidia – και αξιοποιούσε αυτούς τους δεσμούς για να συγκεντρώσει κεφάλαια για την επιχείρησή τους, όπως ανέφερε μία από τις πηγές.

Μάλιστα μία αναφορά από το The Information υποστηρίζει ότι ο 51χρονος Κανγκ, γνωρίζει τον επικεφαλής της Nvidia από το 2010 και συνεργαζόταν μαζί του, ενώ λέγεται ότι σύστησε τη γυναίκα του στον Τζένσεν πριν από σχεδόν 10 χρόνια. Το ζευγάρι φημολογείται ότι χρησιμοποίησε την εγγύτητα της Άλις με τον Τζένσεν για να κερδίσει περισσότερους πελάτες και επιχειρήσεις.

🚨 Alice Huang’s Husband Identified: Her Business Partner Kang Wei, Founder and Controlling Shareholder of Hexi Investment According to a report published today by Chinese financial media outlet Caixin, Alice Huang’s husband is Kang Wei, her business partner and the founder and actual controlling shareholder of Shanghai Hexi Investment. Caixin also cited sources familiar with the matter as saying that Kang has been placed under criminal compulsory measures by Shanghai police. However, no public announcement from Shanghai police or judicial authorities has been found so far. Kang, an investor born in the 1970s, began his career in securities research before moving into investment management. He previously served as chief strategist at Shenyin Wanguo Securities Research Institute, executive deputy general manager and chief investment officer at Zhonghai Trust, general manager of Zhonghai Fund Management, and general manager of Sichuan Trust. He attracted industry attention when he became general manager of Zhonghai Fund Management at a relatively young age. However, Kang’s career has faced setbacks in recent years, including regulatory penalties for securities trading violations. According to sources cited by Caixin, Shanghai police placed him under criminal compulsory measures around the time of the Chinese New Year in early 2026. Alice Huang’s 2016 résumé stated that she had four years of experience in the media industry and eight years in securities. She listed previous positions as a news reporter for Hunan TV and CCTV-1, assistant to the head of HSBC’s private banking division, vice president of a business division at CITIC Securities, and deputy general manager of Hexi Investment. Both Hexi Investment and Kang Wei previously received regulatory penalties over securities trading violations involving Huitou Technology (慧球科技). Photo 1: Alice Huang and Kang Wei visiting China Automotive Innovation Corporation on August 14, 2023. The company published photos and a record of the visit on its official website on August 16. (Website screenshot) Photo 2: Kang Wei. — Inconvenient Truths — Jennifer Zeng Reports (@jenniferzeng97) November 10, 2026

Μέχρι την άνοιξη του 2020, το δίκτυο του Κανγκ και της Χουάνγκ κατάφερε να εξασφαλίσει ένα σημαντικό έργο – τη συνδρομή στην κατασκευή και λειτουργία ενός κέντρου υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης στη Σαγκάη για τον διαδικτυακό γίγαντα Tencent, και το ζευγάρι κατάφερε να αναδειχθεί ως επιχειρηματίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς η Χουάνγκ ξεκίνησε τη σχέση της με τον επικεφαλής της Nvidia, αλλά οι αναφορές περιγράφουν λεπτομερώς πώς καυχιόταν ανοιχτά για το πόσο στενή ήταν η σχέση της μαζί του ήδη από τον Ιούνιο του 2024.

Εν τω μεταξύ, στις αρχές του 2025, η κ. Χουάνγκ παρουσίασε μια συμφωνία για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σε επενδυτές με έδρα την Κίνα, αναδεικνύοντας την ικανότητά της να εξασφαλίσει τις περιζήτητες μονάδες επεξεργασίας γραφικών της Nvidia και την εμπορική της σχέση με την Alibaba, όπως δήλωσαν στη Financial Times δύο επενδυτές στους οποίους παρουσιάστηκε η συμφωνία.

Είχε ζητήσει την επένδυσή τους για ένα έργο κέντρου δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία αξίας αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά δεν αποκάλυψε τη σχέση της με τον Χουάνγκ.

Εν τω μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αξιωματούχοι ενημερώθηκαν ότι η Χουάνγκ εργαζόταν για το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας του Πεκίνου, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να συγκεντρώσει πληροφορίες για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αμερικανικής κατασκευής και, ενδεχομένως, να πείσει την Nvidia να διαθέσει τους πιο εξελιγμένους ημιαγωγούς της στην Κίνα, σύμφωνα με την εφημερίδα «The New York Times».

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