Ο «μυστικός» σύζυγος της Κινέζας κατασκόπου - ερωμένης του CEO Nvidia είναι μεγιστάνας επιχειρήσεων
Περιπλέκεται περισσότερο το σκάνδαλο απιστίας του Τζένσεν Χουάνγκ με την Κινέζα, φερόμενη κατάσκοπο, καθώς αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για το παρελθόν της
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- Ο Κανγκ Γουέι, μεγιστάνας επιχειρήσεων στην Κίνα, φέρεται ως ο μυστικός σύζυγος της Άλις Χουάνγκ, της Κινέζας κατασκόπου και ερωμένης του CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ.
- Ο Κανγκ ίδρυσε τον όμιλο Hexi Capital και έχει δεχθεί πρόστιμα και κατηγορίες για παραβιάσεις στο χρηματιστήριο και χειραγώγηση μετοχών.
- Η Άλις Χουάνγκ και ο Κανγκ δημιούργησαν ένα δίκτυο εταιρειών για εταιρικές εξαγορές και επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας, αξιοποιώντας τις σχέσεις της Χουάνγκ με τον CEO της Nvidia.
- Η Χουάνγκ παρουσίασε επενδυτικά έργα με τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia χωρίς να αποκαλύψει τη σχέση της με τον Χουάνγκ και φέρεται να εργαζόταν για το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας του Πεκίνου.
- Ο Κανγκ φέρεται ότι τέθηκε υπό κράτηση από τις κινεζικές αρχές το 2026 για χειραγώγηση μετοχών, ενώ η υπόθεση περιπλέκεται λόγω των κατασκοπευτικών παραμέτρων.
Οι ροζ προεκτάσεις του σκανδάλου του CEO της Nvidia διαθέτουν όλα εκείνα τα στοιχεία που εξιτάρουν τη φαντασία, ιδιαίτερα των χρηστών του διαδικτύου.
Μετά την παραδοχή απιστίας από τον τεχνολογικό «ροκ σταρ» Τζένσεν Χουάνγκ, αποκαλύπτεται ότι εκτός από τη δική του σύζυγο επί 41 χρόνια, υπάρχει κι ένας σύζυγος της ερωμένης κατασκόπου.
Σε αυτό το «κουβάρι» η άκρη του νήματος δεν είναι καθόλου ευδιάκριτη, κυρίως επειδή η εμπλοκή κατασκοπευτικών παραμέτρων, κάνει την όποια επιβεβαίωση, σχεδόν αδύνατη.
Όμως, οι «ντεντέκτιβ» του διαδικτύου έχουν εκστασιαστεί με την περίπλοκη αυτή υπόθεση, και αποκαλύπτουν από την πλευρά τους νέες λεπτομέρειες. Επίσης δύσκολο να επιβεβαιωθούν.
Τελευταία πράξη στο σκάνδαλο Τζένσεν, η αποκάλυψη ενός μυστικού συζύγου, του άνδρα με τον οποίο φέρεται να είναι ή να ήταν παντρεμένη η Άλις Χουάνγκ, η «πέτρα του σκανδάλου».
Τι γνωρίζουμε για τον Κανγκ Γουέι
Σύμφωνα με δημοσιεύματα κινεζικών μέσων ενημέρωσης, ο Κάνγκ Γουέι είναι μεγιστάνας των επιχειρήσεων στην Κίνα. Είναι ένα εξέχον κινεζικό οικονομικό στέλεχος που έγινε ο νεότερος επικεφαλής εταιρείας κεφαλαίων στην Κίνα όταν ανέλαβε το Zhonghai Fund σε ηλικία 32 ετών.
Ο Κάνγκ ίδρυσε τον όμιλο ιδιωτικών επενδύσεων Hexi Capital το 2010, και η Άλις εντάχθηκε στην εταιρεία μόλις πέντε χρόνια αργότερα, σύμφωνα με την Financial Times.
Η εταιρεία διαθέτει πλέον μια σειρά επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας, μεταξύ άλλων στον κλάδο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και στα κέντρα δεδομένων.
Ωστόσο, το 2018, στην εταιρεία επιβλήθηκε πρόστιμο 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων και στον Κανγκ 60.000 δολαρίων για παραβιάσεις υποχρεώσεων γνωστοποίησης και παράνομες συναλλαγές κατά τη διάρκεια περιόδου απαγόρευσης που σχετιζόταν με την εξαγορά της Huiqui Technology, σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε η New York Post.
Πέρυσι στην εταιρεία επιβλήθηκε επίσης πρόστιμο από την Επιτροπή Ρύθμισης Αξιών της Κίνας, επειδή δεν γνωστοποίησε τη συμμετοχή ενός προσώπου με πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες σε μια εταιρεία που εξαγόρασε. Ο Κάνγκ φέρεται να να τέθηκε υπό κράτηση στις αρχές του 2026, για φερόμενη χειραγώγηση μετοχών που αφορά εισηγμένες εταιρείες.
Παρόλα αυτά, η Χουάνγκ και ο Κανγκ κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα αλληλοσυνδεόμενο δίκτυο εταιρειών για τη διενέργεια εταιρικών εξαγορών και την επένδυση σε επιχειρήσεις, όπως αναφέρει η «New York Times».
Ο Κάνγκ, παρουσιάστηκε στη συνέχεια ως σύζυγος της Άλις Χουάνγκ στους Κινέζους επενδυτές και στους υπαλλήλους της εταιρείας της, Megaspeed, όπως δήλωσαν στην «Times» άτομα που γνωρίζουν καλά το ισχυρό ζευγάρι.
Σε αυτές τις συναντήσεις, ο Κανγκ καυχιόταν για τις σχέσεις της Χουάνγκ με τον ιδρυτή της Nvidia – και αξιοποιούσε αυτούς τους δεσμούς για να συγκεντρώσει κεφάλαια για την επιχείρησή τους, όπως ανέφερε μία από τις πηγές.
Μάλιστα μία αναφορά από το The Information υποστηρίζει ότι ο 51χρονος Κανγκ, γνωρίζει τον επικεφαλής της Nvidia από το 2010 και συνεργαζόταν μαζί του, ενώ λέγεται ότι σύστησε τη γυναίκα του στον Τζένσεν πριν από σχεδόν 10 χρόνια. Το ζευγάρι φημολογείται ότι χρησιμοποίησε την εγγύτητα της Άλις με τον Τζένσεν για να κερδίσει περισσότερους πελάτες και επιχειρήσεις.
Μέχρι την άνοιξη του 2020, το δίκτυο του Κανγκ και της Χουάνγκ κατάφερε να εξασφαλίσει ένα σημαντικό έργο – τη συνδρομή στην κατασκευή και λειτουργία ενός κέντρου υπολογιστικής τεχνητής νοημοσύνης στη Σαγκάη για τον διαδικτυακό γίγαντα Tencent, και το ζευγάρι κατάφερε να αναδειχθεί ως επιχειρηματίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς η Χουάνγκ ξεκίνησε τη σχέση της με τον επικεφαλής της Nvidia, αλλά οι αναφορές περιγράφουν λεπτομερώς πώς καυχιόταν ανοιχτά για το πόσο στενή ήταν η σχέση της μαζί του ήδη από τον Ιούνιο του 2024.
Εν τω μεταξύ, στις αρχές του 2025, η κ. Χουάνγκ παρουσίασε μια συμφωνία για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης σε επενδυτές με έδρα την Κίνα, αναδεικνύοντας την ικανότητά της να εξασφαλίσει τις περιζήτητες μονάδες επεξεργασίας γραφικών της Nvidia και την εμπορική της σχέση με την Alibaba, όπως δήλωσαν στη Financial Times δύο επενδυτές στους οποίους παρουσιάστηκε η συμφωνία.
Είχε ζητήσει την επένδυσή τους για ένα έργο κέντρου δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ασία αξίας αρκετών εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων, αλλά δεν αποκάλυψε τη σχέση της με τον Χουάνγκ.
Εν τω μεταξύ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αξιωματούχοι ενημερώθηκαν ότι η Χουάνγκ εργαζόταν για το Υπουργείο Κρατικής Ασφάλειας του Πεκίνου, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας να συγκεντρώσει πληροφορίες για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αμερικανικής κατασκευής και, ενδεχομένως, να πείσει την Nvidia να διαθέσει τους πιο εξελιγμένους ημιαγωγούς της στην Κίνα, σύμφωνα με την εφημερίδα «The New York Times».