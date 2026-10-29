Κατασκοπευτικό θρίλερ στη Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο επικεφαλής της Nvidia στα δίχτυα Κινέζας κατασκόπου

Snapshot Μια Κινέζα επιχειματίας με στενή σχέση με τον CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, μετέδιδε πληροφορίες στο Πεκίνο, σύμφωνα με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

Αμερικανικές υπηρεσίες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η επιχειρηματίας ήταν πράκτορας των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών που βοηθούσε την Κίνα να παρακάμψει αμερικανικούς περιορισμούς στα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για την υπόθεση πριν από περίπου ένα χρόνο αλλά επέλεξε να μην προβεί σε ενέργειες για να μην διαταράξει τις πωλήσεις τσιπ της Nvidia και τις εμπορικές σχέσεις με την Κίνα.

Η αποκάλυψη προκάλεσε ανησυχία για την πιθανή πρόσβαση της Κίνας σε κρίσιμες πληροφορίες της Nvidia και τον τρόπο σκέψης του Αμερικανού προέδρου σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η υπόθεση εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια της αμερικανικής τεχνολογίας και την επίδρασή της στον ανταγωνισμό ΗΠΑ-Κίνας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Snapshot powered by AI

Παιχνίδια κατασκόπων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης όπου αμερικανικές και κινεζικές εταιρείες μάχονται για την πρωτιά αποκαλύπτει με αποκλειστικό δημοσίευμα η εφημερίδα New York Times.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν συγκεντρώσει εντυπωσιακές πληροφορίες. Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρείας κέντρων δεδομένων με έδρα τη Σιγκαπούρη βρισκόταν υπό έρευνα καθώς θεωρήθηκε πιθανό ότι μετέφερε κρυφά τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia στην Κίνα.

Τώρα οι αμερικανικές αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το εν λόγω στελέχος ήταν πράκτορας των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών, η οποία διοχέτευε πληροφορίες στο Πεκίνο.Αλλά αυτό που ακολούθησε ήταν ακόμη πιο ανησυχητικό. Η παρακολούθηση της Κινέζας επιχειρηματία με το όνομα Άλις Χουάνγκ ή Χουάνγκ Λε αποκάλυψε ότι είχε αναπτύξει στενή σχέση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia Τζένσεν Χουάνγκ.

Εδώ και χρόνια, η Ουάσιγκτον καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου η Κίνα να μην αποκτήσει την απαραίτητη τεχνολογία για να φτάσει ή να ξεπεράσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στον παγκόσμιο ανταγωνισμό για την υπεροχή στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η αποκάλυψη ότι το Πεκίνο λάμβανε αναφορές από κάποιον που είχε άμεση πρόσβαση στον Τζένσεν Χουάνγκ -μία από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες της επανάστασης της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και σημαντικό σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ- σήμανε συναγερμό στο Λευκό Οίκο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκμε τον Ντόναλντ Τραμπ στο Ινστιτούτο Ειρήνης των ΗΠΑ. 8 Οκτωβρίου 2026, στην Ουάσινγκτον. AP

Περίπου ένα χρόνο πριν, ο Ντόναλντ Τραμπ ενημερώθηκε για τα ευρήματα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, τα οποία δεν είχαν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως. Σύμφωνα με τους ΝΥΤ, ο Αμερικανός πρόεδρος επέλεξε να μην προβεί σε καμία ενέργεια βάσει των πληροφοριών αυτών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν επιφυλακτικός προκειμένου να μην διαταράξει τις πωλήσεις τσιπ της Nvidia, οι οποίες συμβάλλουν στην τόνωση της οικονομίας και της χρηματιστηριακής αγορά να μην περιπλέξει τις ήδη τεταμένες εμπορικές σχέσεις με την Κίνα.Το δημοσίευμα στηρίζεται σε συνεντεύξεις με άτομα που έχουν ενημερωθεί για την παρακολούθηση, τα οποία μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς τα ευρήματα προέρχονται από απόρρητες πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, καθώς και με άλλους αξιωματούχους, στελέχη του κλάδου και αναλυτές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι υποψιάζονταν ήδη ότι η Χουάνγκ βοηθούσε την Κίνα να παρακάμψει τους αμερικανικούς περιορισμούς που της έχουν επιβληθεί για να μην έχει πρόσβαση σε προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, η αποκάλυψη ότι παρέδιδε πληροφορίες απευθείας στο Πεκίνο προκάλεσε ανησυχία καθώς υπήρχε το ενδεχόμενο το αφεντικό της Nvidia να είχε γνώση του τρόπου σκέψης του Αμερικανού προέδρου σε ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας και για Ουάσινγκτον και Πεκίνο, το οποίο πιθανότατα θα τεθεί κατά την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα τον επόμενο μήνα.

Επίσης, δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με το αν η ίδια συλλέγει πληροφορίες που αφορούν την Nvidia, η οποία είναι υπεύθυνη σε μεγάλο βαθμό για το προβάδισμα που διατηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ανάπτυξη πρωτοποριακών μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

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