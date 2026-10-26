Μπιλ Γκέιτς: Προετοιμαστείτε για 20 ταραχώδη χρόνια τεχνητής νοημοσύνης με νικητές και ηττημένους

Snapshot Ο Μπιλ Γκέιτς προβλέπει μια 20ετή περίοδο έντονων αναταράξεων λόγω της τεχνητής νοημοσύνης με νικητές και ηττημένους.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα καταργήσει πολλές θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων γραφείου και χειρωνακτικών, αντικαθιστώντας ανθρώπους με ρομπότ.

Ο Γκέιτς ζητά από τις κυβερνήσεις να βρουν νέες πηγές εισοδήματος για όσους χάσουν τη δουλειά τους και προτείνει φόρους στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Προβλέπει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο έως το τέλος της δεκαετίας του 2020, δημιουργώντας μεγαλύτερα προβλήματα από τη βιοτρομοκρατία και τις κυβερνοεπιθέσεις.

Παρά τις προκλήσεις, η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ιατρική και την ανακάλυψη νέων φαρμάκων, θέτοντας παράλληλα δοκιμασία στη διακυβέρνηση. Snapshot powered by AI

Ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα καταργήσει τις περισσότερες θέσεις εργασίας, καθώς θα είναι «ριζικά φθηνότερη, ριζικά ταχύτερη και ακόμη πιο ακριβής».

Στο podcast «Decoder» ανέφερε ότι, ενώ θα φέρει «πραγματική αφθονία», οι δύο δεκαετίες που θα προηγηθούν θα αποτελέσουν «μια περίοδο τόσο ταραχώδη όσο καμία άλλη στην ιστορία της ανθρωπότητας».

«Η μεγάλη μου ανησυχία είναι αυτή η 20ετής μεταβατική περίοδος, κατά την οποία θα υπάρξουν νικητές και ηττημένοι, καθώς και πολλές αναταράξεις», ανέφερε.

Ο Γκέιτς δήλωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αναλάβει τις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων γραφείου, καθώς οι τηλεπωλήσεις, η τηλεϋποστήριξη και η λογιστική θα δεχθούν άμεσο πλήγμα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν κινδυνεύουν μόνο οι θέσεις εργασίας των υπαλλήλων γραφείου, αλλά θα εξαφανιστούν και οι θέσεις εργασίας των εργατών, καθώς θα τις αναλάβουν ανθρωποειδή ρομπότ.

Bill Gates: brace for 20 years of AI disruption first [한국어자막] 빌 게이츠 "풍요 전에 20년의 혼란이 온다" "제가 크게 걱정하는 건 승자와 패자가 갈리고 혼란도 큰 20년의 전환기예요." 해설: 20년은 본인도 '안전하게 잡은 숫자'라 인정한 추정이라 시점보다 방향으로 읽을 말. 핵심 전제는 로봇 노동의 단가가 크게 떨어진다는 것. 빌 게이츠는 The Verge의 Decoder에 출연해 AI와 로봇이 결국 풍요의 시대를 가져오겠지만, 가장 좋은 경우에도 그 전에 긴 전환기를 거쳐야 한다고 말합니다. 그가 걱정하는 것은 기술의 실패가 아니라 기술이 성공하는 과정에서 생기는 분배의 충격입니다. 휴머노이드 로봇 시점에 대해서는 자기 전망을 내놓지 않고 업계 분위기를 전합니다. 중국을 중심으로 자본과 기업이 몰리고 있어, 손과 손가락으로 아주 싼 물리적 노동을 제공하는 일이 불가능하다고 보는 사람은 없다는 설명입니다. 사회가 일부러 속도를 크게 늦추지 않는 한 결과는 정해져 있다는 것이 그의 판단입니다. · 20년은 "안전하게 잡은 숫자"이며 조금 짧거나 길 수 있지만 규모는 맞다는 입장 · 휴머노이드 로봇 2~3년설과 8년설 중 8년이라 보는 사람은 많지 않다는 관찰 · 집 짓기, 식량 재배, 수술까지 로봇이 맡게 된다는 조건부 전망 · 경제에서 인간 노동이 하던 역할이 필요 없어질 수 있다는 경고 게시자: @VaibhavSisinty / 화자: 빌 게이츠(마이크로소프트 공동창업자) / 출처: The Verge Decoder — Kreia Notes | 크레이아 노트 (@kreia) October 26, 2026

Ο Γκέιτς παραχώρησε επίσης συνέντευξη στην εφημερίδα «The Observer», όπου δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα εξελικτικό γεγονός. «Είναι το “προσλάβετε το ρομπότ, απολύστε τον άνθρωπο και μην κοιτάξετε πίσω”», είπε.

Ο συνιδρυτής της Microsoft ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να βρει νέες πηγές εισοδήματος για τους ανθρώπους που θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης. Επιθυμεί επίσης την επιβολή φόρων στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που πιθανώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «συμβολικός φόρος».

Η προειδοποίηση του δισεκατομμυριούχου σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνει την πρόβλεψη ότι, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 2020, η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο και θα αποτελέσει μεγαλύτερο πρόβλημα από τη βιοτρομοκρατία και τις κυβερνοεπιθέσεις.

Ο 70χρονος δήλωσε ότι σε μια τέτοια κατάσταση, οι δισεκατομμυριούχοι θα πρέπει να πληρώνουν περισσότερους φόρους, προσθέτοντας ότι θα ήταν πρόθυμος να πληρώσει λίγο περισσότερο από το διπλάσιο του συνόλου των φόρων που έχει πληρώσει μέχρι τώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γκέιτς έχει πληρώσει 14 δισ. δολάρια σε φόρους κατά τη διάρκεια της ζωής του

Ο Γκέιτς επανέλαβε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα συμβάλει σε τομείς όπως η ιατρική και θα βοηθήσει σε θέματα όπως η ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Ωστόσο, οι τεχνολογικές εξελίξεις θα αποτελέσουν μια «πραγματική δοκιμασία για την ποιότητα της διακυβέρνησης». «Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή δεν είναι η καλύτερη στιγμή για να πούμε: “Ελάτε, πλούσιες χώρες, ας κάνουμε το πιο δύσκολο πράγμα που έχετε κάνει ποτέ”», ανέφερε.

Διαβάστε επίσης