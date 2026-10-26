Μπιλ Γκέιτς: Προετοιμαστείτε για 20 ταραχώδη χρόνια τεχνητής νοημοσύνης με νικητές και ηττημένους

Ζοφερές προβλέψεις του μεγιστάνα της τεχνολογίας για το άμεσο μέλλον της συνύπαρξης ανθρώπων και τεχνητής νοημοσύνης

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Μπιλ Γκέιτς: Προετοιμαστείτε για 20 ταραχώδη χρόνια τεχνητής νοημοσύνης με νικητές και ηττημένους
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4'
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  • Ο Μπιλ Γκέιτς προβλέπει μια 20ετή περίοδο έντονων αναταράξεων λόγω της τεχνητής νοημοσύνης με νικητές και ηττημένους.
  • Η τεχνητή νοημοσύνη θα καταργήσει πολλές θέσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων γραφείου και χειρωνακτικών, αντικαθιστώντας ανθρώπους με ρομπότ.
  • Ο Γκέιτς ζητά από τις κυβερνήσεις να βρουν νέες πηγές εισοδήματος για όσους χάσουν τη δουλειά τους και προτείνει φόρους στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Προβλέπει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο έως το τέλος της δεκαετίας του 2020, δημιουργώντας μεγαλύτερα προβλήματα από τη βιοτρομοκρατία και τις κυβερνοεπιθέσεις.
  • Παρά τις προκλήσεις, η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ιατρική και την ανακάλυψη νέων φαρμάκων, θέτοντας παράλληλα δοκιμασία στη διακυβέρνηση.
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Ο συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, προειδοποίησε ότι η τεχνητή νοημοσύνη (AI) θα καταργήσει τις περισσότερες θέσεις εργασίας, καθώς θα είναι «ριζικά φθηνότερη, ριζικά ταχύτερη και ακόμη πιο ακριβής».

Στο podcast «Decoder» ανέφερε ότι, ενώ θα φέρει «πραγματική αφθονία», οι δύο δεκαετίες που θα προηγηθούν θα αποτελέσουν «μια περίοδο τόσο ταραχώδη όσο καμία άλλη στην ιστορία της ανθρωπότητας».

«Η μεγάλη μου ανησυχία είναι αυτή η 20ετής μεταβατική περίοδος, κατά την οποία θα υπάρξουν νικητές και ηττημένοι, καθώς και πολλές αναταράξεις», ανέφερε.

Ο Γκέιτς δήλωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αναλάβει τις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων γραφείου, καθώς οι τηλεπωλήσεις, η τηλεϋποστήριξη και η λογιστική θα δεχθούν άμεσο πλήγμα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν κινδυνεύουν μόνο οι θέσεις εργασίας των υπαλλήλων γραφείου, αλλά θα εξαφανιστούν και οι θέσεις εργασίας των εργατών, καθώς θα τις αναλάβουν ανθρωποειδή ρομπότ.

Ο Γκέιτς παραχώρησε επίσης συνέντευξη στην εφημερίδα «The Observer», όπου δήλωσε ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα εξελικτικό γεγονός. «Είναι το “προσλάβετε το ρομπότ, απολύστε τον άνθρωπο και μην κοιτάξετε πίσω”», είπε.

Ο συνιδρυτής της Microsoft ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να βρει νέες πηγές εισοδήματος για τους ανθρώπους που θα χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης. Επιθυμεί επίσης την επιβολή φόρων στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, κάτι που πιθανώς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «συμβολικός φόρος».

Η προειδοποίηση του δισεκατομμυριούχου σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνει την πρόβλεψη ότι, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 2020, η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεφύγει από τον ανθρώπινο έλεγχο και θα αποτελέσει μεγαλύτερο πρόβλημα από τη βιοτρομοκρατία και τις κυβερνοεπιθέσεις.

Ο 70χρονος δήλωσε ότι σε μια τέτοια κατάσταση, οι δισεκατομμυριούχοι θα πρέπει να πληρώνουν περισσότερους φόρους, προσθέτοντας ότι θα ήταν πρόθυμος να πληρώσει λίγο περισσότερο από το διπλάσιο του συνόλου των φόρων που έχει πληρώσει μέχρι τώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γκέιτς έχει πληρώσει 14 δισ. δολάρια σε φόρους κατά τη διάρκεια της ζωής του

Ο Γκέιτς επανέλαβε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα συμβάλει σε τομείς όπως η ιατρική και θα βοηθήσει σε θέματα όπως η ανακάλυψη νέων φαρμάκων. Ωστόσο, οι τεχνολογικές εξελίξεις θα αποτελέσουν μια «πραγματική δοκιμασία για την ποιότητα της διακυβέρνησης». «Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτή δεν είναι η καλύτερη στιγμή για να πούμε: “Ελάτε, πλούσιες χώρες, ας κάνουμε το πιο δύσκολο πράγμα που έχετε κάνει ποτέ”», ανέφερε.

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