Snapshot Από τις 23 έως τις 27 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν συνολικά 2.516.800.668,52 ευρώ σε 4.359.620 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.

Ο e-ΕΦΚΑ θα καταβάλει στις 25 Νοεμβρίου 1.342.580.546,38 ευρώ σε 2.653.607 δικαιούχους και στις 27 Νοεμβρίου 1.111.720.122,14 ευρώ σε 1.646.363 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Δεκεμβρίου 2026.

Μεταξύ 23 και 27 Νοεμβρίου θα δοθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για εφάπαξ, ενώ στις 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 900.000 ευρώ σε 270 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας, 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για άδεια μητρότητας, 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης και 600.000 ευρώ σε 80 φορείς για εισφορές προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Snapshot powered by AI

Συνολικά 2.516.800.668,52 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.359.620 δικαιούχους, από τις 23 έως τις 27 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης:

Από τον e-ΕΦΚΑ :

στις 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 1.342.580.546,38 ευρώ σε 2.653.607 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου 2026

στις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 1.111.720.122,14 ευρώ σε 1.646.363 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Δεκεμβρίου 2026

από τις 23 έως τις 27 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

στις 25 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 900.000 ευρώ σε 270 δικαιούχους για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού πόρου.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

23.000.000 ευρώ σε 38.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

600.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

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