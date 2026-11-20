Snapshot Ένας 58χρονος συνελήφθη στον Σταλό Χανίων μετά από τροχαίο με τρία αυτοκίνητα και προσπάθεια διαφυγής πεζός.

Η καταδίωξη από αστυνομικούς μεταφέρθηκε στην παραλία της περιοχής, όπου ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Ο 58χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ που έδειξε κατανάλωση αλκοόλ, χωρίς να ανακοινωθούν οι ακριβείς τιμές.

Στο τροχαίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές και δεν χρειάστηκε διακομιδή τραυματία, παρά την αρχική κινητοποίηση του ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος και τις παραβάσεις που θα αποδοθούν στον συλληφθέντα. Snapshot powered by AI

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (20/11) στον Σταλό Χανίων, όταν οδηγός που ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με τρία αυτοκίνητα επιχείρησε να διαφύγει, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη από αστυνομικούς στην παραλία της περιοχής.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:30, στην Παλαιά Εθνική Οδό Χανίων – Κισσάμου, όταν ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε σε προπορευόμενα οχήματα, προκαλώντας καραμπόλα.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν υλικές ζημιές και στα τρία αυτοκίνητα, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

Ωστόσο, η κατάσταση πήρε απρόσμενη τροπή όταν ένας από τους εμπλεκόμενους οδηγούς επιχείρησε να εγκαταλείψει το σημείο.

Καταδίωξη με τα πόδια στην παραλία του Σταλού

Πρόκειται για έναν 58χρονο άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προσπάθησε να απομακρυνθεί προτού ολοκληρωθεί ο αστυνομικός έλεγχος.

Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν άμεσα και άρχισαν να τον καταδιώκουν πεζή.

Η καταδίωξη μεταφέρθηκε στη γειτονική παραλία του Σταλού, όπου ο 58χρονος επιχείρησε να ξεφύγει από τους αστυνομικούς.

Τελικά, οι άνδρες της Τροχαίας κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Η προσπάθεια διαφυγής του μετέτρεψε ένα τροχαίο υλικών ζημιών σε περιστατικό που κινητοποίησε τις αστυνομικές δυνάμεις της περιοχής.

Τι έδειξε το αλκοτέστ στον 58χρονο

Μετά την ακινητοποίησή του, ο οδηγός υποβλήθηκε σε έλεγχο αλκοτέστ, το οποίο βγήκε θετικό.

Δεν έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς τιμές της μέτρησης, ώστε να προσδιοριστεί ο βαθμός υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων.

Ο 58χρονος, με καταγωγή από την Ουκρανία, συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Παράλληλα, η Τροχαία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση των τριών οχημάτων.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν την προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παραβάσεις που θα αποδοθούν στον συλληφθέντα.