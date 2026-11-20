Snapshot Έκρηξη σημειώθηκε σε θαλαμηγό υπό βουλγαρική σημαία στη Μαρίνα Σάνη Χαλκιδικής, με τραυματισμό του μοναδικού επιβαίνοντα.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Πολυγύρου, ενώ η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη.

Προσπάθειες γίνονται για άντληση υδάτων από το σκάφος ώστε να αποφευχθεί η βύθισή του.

Έχει τοποθετηθεί προληπτικά αντιρρυπαντικό φράγμα γύρω από το σκάφος. Snapshot powered by AI

Έκρηξη από άγνωστη αιτία σημειώθηκε την Παρασκευή, σε θαλαμηγό σκάφος, υπό βουλγαρική σημαία, στη Χαλκιδική με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του μοναδικού επιβαίνοντα.

Το σκάφος βρισκόταν στη Μαρίνα Σάνη στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής, όταν σημειώθηκε η έκρηξη, από την οποία προκλήθηκε εισροή υδάτων.

Ο τραυματίας, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη, μεταφέρθηκκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείου Πολυγύρου.

Στο σκάφος γίνονται εργασίες άντλησης των υδάτων ώστε να αποτραπεί η βύθισή του, ενώ έχει τοποθετηθεί προληπτικά αντιρρυπαντικό φράγμα.