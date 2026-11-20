Snapshot Ο BaddyDeadpool είναι Γάλλος διαδηλωτής που χρησιμοποιεί χιούμορ, αγάπη και χορό για να μειώσει τις εντάσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών.

Φοράει την περσόνα του Deadpool επειδή θεωρεί τον χαρακτήρα ως σύμβολο ελευθερίας.

Αναλαμβάνει ρόλο πυροσβέστη σε σημεία έντασης κατά τις διαδηλώσεις, προσπαθώντας να κατευνάσει τα οξυμένα πνεύματα.

Η δράση του έχει προκαλέσει προβλήματα τόσο σε αυτόν όσο και στο παιδικό τροχήλατο παιχνίδι που χρησιμοποιεί για μετακίνηση.

Η ακτιβιστική του δράση έχει επεκταθεί και πέρα από τη Γαλλία, καθώς υποστηρίζει και την Παλαιστίνη μέσω του χαρακτήρα του. Snapshot powered by AI

Ένας Γάλλος διαδηλωτής έχει κάνει αίσθηση κατά τη διάρκεια των τεταμένων διαδηλώσεων διαμαρτυρίας στη Γαλλία, κυρίως για τον χιουμοριστικό τρόπο τον οποίο έχει επιλέξει για να μειώσει τις εντάσεις μεταξύ αστυνομικών και συγκεντρωμένων.

Πρόκειται για τον BaddyDeadpool, ο δημιουργός περιεχομένου, ντυμένος όπως η γνωστή φιγούρα του Deadpool, φτάνει στα σημεία της έντασης και με διάφορα χιουμοριστικά τεχνάσματα, πέρα από αυτό της εμφάνισης, αλλά και χορό, αναλαμβάνει ουσιαστικά τον ρόλο του πυροσβέστη μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών, κατευνάζοντας τα οξυμένα πνεύματα.

Όπως δηλώνει ο ίδιος στο AlJazeera, είναι διαδηλωτής, αλλά επιλέγει τα καλύτερα «όπλα» του όπως λέει, το χιούμορ, την αγάπη και τις χορευτικές κινήσεις του για να μειώσει την ένταση στα τεταμένα σημεία των συγκεντρώσεων. Όπως λέει επέλεξε την περσόνα του Deadpool, γιατί θεωρεί τον συγκεκριμένο χαρακτήρα τον πιο ελεύθερο.

Ωστόσο μερικές φορές η προσπάθειά του να λειτουργήσει πυροσβεστικά έχουν βάλει σε μπελάδες τον ίδιο, αλλά και τον «μονόκερό» του, το παιδικό τροχήλατο παιχνίδι που καβαλάει για να μετακινείται.

Οι ακτιβιστικές δραστηριότητες του BaddyDeadpool, επεκτείνονται και πέρα από τα γαλλικά σύνορα, καθώς έχει δανείσει τον χαρακτήρα του υπέρ της Παλαιστίνης..

Meet BaddyDeadpool, the French protester using humour and dance to ease tensions between police and demonstrators. He told us why he does it. https://t.co/nNsMEWePZk — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 20, 2026

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