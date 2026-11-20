Snapshot Ο Χακάν Φιντάν ζήτησε να μη συνδεθεί η αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας με τις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό.

Ο Φιντάν τόνισε ότι η αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης εξυπηρετεί τα κοινά οικονομικά συμφέροντα της Τουρκίας και της ΕΕ.

Ο Τούρκος υπουργός χαρακτήρισε λανθασμένη στρατηγική το να επιτρέπει η ΕΕ στην Κυπριακή Δημοκρατία να επηρεάζει αρνητικά τις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Ο Φιντάν χρησιμοποίησε τον όρο «ελληνοκυπριακή διοίκηση νότιας Κύπρου» για να αναφερθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε ικανοποίηση για τις προσπάθειες της ΕΕ να ενισχύσει τη συνεργασία με την Τουρκία. Snapshot powered by AI

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Κύπρο Ραφαέλε Φίτο είχε στην ατζέντα της συνάντησής του με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, την ευρωπαϊκή πρόταση για εκκίνηση της συζήτησης για αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης ΕΕ-Τουρκίας, εφόσον επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό.

Στον ευρωπαϊκό αυτό όρο, σύμφωνα με τουρκικές διπλωματικές πηγές που επικαλούνται τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Χακάν Φιντάν ζήτησε από τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν να μην συνδέεται το ζήτημα της τελωνειακής ένωσης με το Κυπριακό. Όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα, ο Φιντάν υποστήριξε ότι η επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης Τουρκίας - ΕΕ θα εξυπηρετούσε τα κοινά οικονομικά συμφέροντα των δύο πλευρών, τονίζοντας ότι το ζήτημα δεν πρέπει να συνδέεται με το Κυπριακό.

Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού υπουργειου Εξωτερικών τις οποίες επικαλείται η Μιλιέτ, ο Φιντάν υποστήριξε ότι είναι λανθασμένη στρατηγική να επιτρέπει η ΕΕ στην Κυπριακή Δημοκρατία να «κρατά όμηρο» το μέλλον των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Αναφερόμενος στην Κυπριακή Δημοκρατία, χρησιμοποίησε τον όρο «ελληνοκυπριακή διοίκηση νότιας Κύπρου». «Δεν αποτελεί ορθή στρατηγική να επιτρέπεται στην ελληνοκυπριακή διοίκηση να κρατά όμηρο το μέλλον των σχέσεων Τουρκίας – ΕΕ» φέρεται να έχει ο Χακάν Φιντάν.

Ειδικά για την Τελωνειακή Ένωση, ο Φιντάν ανέφερε ότι η αναθεώρησή της εξυπηρετεί τα οικονομικά συμφέροντα τόσο της Τουρκίας όσο και της ΕΕ.

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες του Ευρωπαίου αξιωματούχου με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας ΕΕ -Τουρκίας, αναγνωρίζοντας τον εποικοδομητικό ρόλο του.

Minister of Foreign Affairs @HakanFidan met with Raffaele Fitto, European Commission Executive Vice-President for Cohesion and Reforms, in Ankara. https://t.co/e7BFLLypNe — Turkish MFA (@MFATurkiye) November 20, 2026

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