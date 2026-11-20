Snapshot Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6.000 ευρώ για υβριστική συμπεριφορά προς τους διαιτητές στον αγώνα με τον Άρη.

Στην ΚΑΕ Ολυμπιακός επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ λόγω αντικειμενικής ευθύνης για τη συμπεριφορά του προπονητή της.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR κατήγγειλε την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά και δικαιώθηκε από την απόφαση του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ.

Ο Μπαρτζώκας αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές στον αγώνα πριν αποχωρήσει από τον πάγκο. Snapshot powered by AI

Αυτή τη φορά η συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν έμεινε ατιμώρητη.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές στον αγώνα με τον Άρη και φάνηκε ξεκάθαρα να μιλά υποτιμητικά με υβριστικούς χαρακτηρισμούς για τους διαιτητές, πριν αποχωρήσει από τον πάγκο του.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε καταγγελία για αυτή την ανεπίτρεπτη συμπεριφορά και δικαιώθηκε από την απόφαση του ΜΔΟ του ΕΣΑΚΕ. Η ποινή που επιβλήθηκε από τον αθλητικό δικαστή, είναι 6.000 στον ίδιο τον Έλληνα προπονητή και 3.000 στην ΚΑΕ Ολυμπιακός για αντικειμενική ευθύνη.

Θυμηθείτε τι είχε γίνει στο Άρης - Ολυμπιακός και την συμπεριφορά του Γιώργου Μπαρτζώκα:

https://www.instagram.com/p/DfxWjfbgYLD/

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