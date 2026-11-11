Η ΕΕ θέτει την επανέναρξη συνομιλιών για το Κυπριακό ως όρο για την τελωνειακή ένωση με την Τουρκία

Snapshot Η έναρξη της διαδικασίας για την τελωνειακή ένωση ΕΕ-Τουρκίας εξαρτάται από την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα μεταφέρει στην Άγκυρα το μήνυμα της ΕΕ για την προθυμία της να ξεκινήσει την τελωνειακή ένωση υπό την προϋπόθεση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επιθυμεί την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό εντός της θητείας του.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει σε σημαντικές ευρωπαϊκές συναντήσεις στο Δουβλίνο στις 12 και 13 Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συναντήθηκε στην Αττάλεια με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε συνέχεια της συνάντησής της με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Κατά τη συνάντηση η επικεφαλής της Κομισιόν ανέφερε ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, θα μεταφέρει στην Άγκυρα το μήνυμα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να ξεκινήσει διαδικασία για την τελωνειακή ένωση με την Τουρκία, σε περίπτωση επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδονται από το sigmalive Κύπρου.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ εξέφρασε την πρόθεσή του να επιτευχθεί επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό εντός της δικής του θητείας.

Επόμενος σταθμός του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι το Δουβλίνο. Στις 12 Νοεμβρίου θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και στις 13 Νοεμβρίου στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

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