Χριστοδουλίδης από την Αττάλεια: Η Κυπριακή Δημοκρατία, κυρίαρχο, ισότιμο και ανεξάρτητο κράτος

Την ανάγκη συνεργασίας προέταξε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Αττάλεια, παρουσιάζοντας τις πρωτοβουλίες της Λευκωσίας για το κλίμα και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Newsroom

Χριστοδουλίδης από την Αττάλεια: Η Κυπριακή Δημοκρατία, κυρίαρχο, ισότιμο και ανεξάρτητο κράτος
ΚΥΠΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε στη Σύνοδο COP31 στην Αττάλεια την ανάγκη για συνεργασία και μετατροπή των διεθνών κλιματικών δεσμεύσεων σε συγκεκριμένες δράσεις.
  • Η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει ως κυρίαρχο, ισότιμο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών.
  • Η Κύπρος αντιμετωπίζει σοβαρές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, όπως λειψυδρία, ερημοποίηση, υψηλές θερμοκρασίες και πυρκαγιές, καθιστώντας την προσαρμογή εθνική προτεραιότητα.
  • Η Λευκωσία προωθεί περιφερειακή συνεργασία μέσω της Πρωτοβουλίας για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή με τη συμμετοχή δέκα χωρών και 200 επιστημόνων.
  • Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ζήτησε ταχύτερο περιορισμό εκπομπών, επιτάχυνση απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα και δίκαιη κλιματική μετάβαση, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για αυξημένη κλιματική χρηματοδότηση.
Snapshot powered by AI

Με έκκληση να μετατραπούν οι διεθνείς κλιματικές δεσμεύσεις σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ο Νίκος Χριστοδουλίδης τοποθετήθηκε την Τετάρτη στη Σύνοδο Ηγετών της COP31, στην Αττάλεια. Όπως τόνισε, η αποτίμηση της διάσκεψης θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα που θα φέρει στην πράξη, καθώς η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης απαιτεί συντονισμό ανεξαρτήτως συνόρων και πολιτικών διαχωρισμών.

Ο Κύπριος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, με ισότιμη θέση στα Ηνωμένα Έθνη.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα κυρίαρχο, ισότιμο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών, προσέρχεται στην Αττάλεια με ένα σαφές μήνυμα: η κλιματική κρίση απαιτεί πολιτική ηγεσία, συλλογική ευθύνη και, πάνω απ’ όλα, αποφασιστική δράση», υπογράμμισε ο πρόεδρος.

Για την Κύπρο, η ανάγκη αυτή έχει ήδη επείγοντα χαρακτήρα. Η έλλειψη νερού, η επιδείνωση της ερημοποίησης, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι μεγάλες πυρκαγιές επηρεάζουν τη χώρα, καθιστώντας την προσαρμογή και την ενίσχυση της αντοχής της βασικές εθνικές προτεραιότητες.

«Για την Κύπρο, ένα νησί στην Ανατολική Μεσόγειο, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η λειψυδρία, οι ακραίες θερμοκρασίες, η ερημοποίηση και οι εκτεταμένες πυρκαγιές, αποτελούν ήδη βιωμένη πραγματικότητα. Η προσαρμογή και η ανθεκτικότητα αποτελούν άμεσες εθνικές προτεραιότητες» ανέφερε.

Στην περιφερειακή συνεργασία η Λευκωσία αναζητεί μέρος της απάντησης σε αυτές τις προκλήσεις.

Ο κ. Χριστοδουλίδης παρουσίασε την κυπριακή Πρωτοβουλία για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, στην οποία συμμετέχουν δέκα χώρες-εταίροι και περισσότεροι από 200 επιστήμονες.

Σημείωσε ακόμη ότι κατά την πρόσφατη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η Λευκωσία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της εφαρμογής των κοινών κλιματικών δεσμεύσεων της Ένωσης και παραμένει προσηλωμένη στη συνέχιση αυτής της προσπάθειας.

Σε διεθνές επίπεδο, ο κ. Χριστοδουλίδης επισήμανε ότι η μέχρι σήμερα κινητοποίηση υπολείπεται όσων απαιτούνται για τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Ζήτησε ταχύτερο περιορισμό των εκπομπών και επιτάχυνση της απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα, υπενθυμίζοντας τους στόχους για τριπλασιασμό της δυναμικότητας των ανανεώσιμων πηγών και διπλασιασμό του ρυθμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης μέχρι το 2030.

Έδωσε επίσης έμφαση στην κινητοποίηση επενδύσεων, στην επάρκεια της κλιματικής χρηματοδότησης και στην εξασφάλιση δίκαιων όρων μετάβασης. Αναφερόμενος στην κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημείωσε ότι η εφαρμογή των ευρωπαϊκών κλιματικών δεσμεύσεων αποτέλεσε προτεραιότητα που εξακολουθεί να καθοδηγεί τη Λευκωσία.

Μετά την παρέμβασή του στην COP31, ο Πρόεδρος αναχωρεί για το Δουβλίνο. Εκεί θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στις 12 Νοεμβρίου και στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 13 Νοεμβρίου.

Κατά την άφιξη του Νίκου Χριστοδουλίδη στον χώρο της Συνόδου COP31, στην Αττάλεια, μέλη της τουρκικής προεδρίας τού έκαναν νόημα να περιμένει. Αμέσως μετά, στις οθόνες εμφανίστηκε σε μεγάλο μέγεθος η τουρκική σημαία.

Στον χώρο υποδοχής βρισκόταν πλέον μόνο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος έφυγε για να μην τον χαιρετήσει.Μετά από λίγο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης περπάτησε προς την περιοχή υποδοχής.

Με πληροφορίες από το ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:30ΚΟΣΜΟΣ

Η καταιγίδα Charles πλήττει την Πορτογαλία: Ακυρώθηκαν 200 πτήσεις, κλειστά εκατοντάδες σχολεία

17:28ΚΥΠΡΟΣ

Η ΕΕ θα συνδέσει την τελωνειακή ένωση με την Τουρκία με την επανέναρξη συνομιλιών για το Κυπριακό

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Μπορείς να εξιχνιάσεις μια υπόθεση διαφθοράς πριν τελειώσει ο χρόνος; Ένα ψηφιακό escape room από την ΕΑΔ δοκιμάζει τις αντοχές σου

17:21ΥΓΕΙΑ

Επιστημονική ανακάλυψη προσφέρει ελπίδα σε ασθενείς με το σπάνιο σύνδρομο της Σελίν Ντιόν

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος για οικογένεια στις ΗΠΑ: Γλίτωσαν την τελευταία στιγμή από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου - Βίντεο

17:20ΚΟΣΜΟΣ

«Δε δουλεύει τίποτα»: Σοκαριστικό βίντεο μέσα από την καμπίνα του μηχανοδηγού καταγράφει τη στιγμή που τρένο εκτροχιάζεται στην Ινδία

17:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακιστέος επιχειρηματίας για το κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους» - Ήλεγχε επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Νέα εποχή για το gov.gr: Τέλος στην αναζήτηση πιστοποιητικών – Οι αλλαγές που έρχονται το 2027

17:06ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης από την Αττάλεια: Η Κυπριακή Δημοκρατία, κυρίαρχο, ισότιμο και ανεξάρτητο κράτος

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βάζει στο στόχαστρο τις αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη - Στον «χάρτη» των απειλών και η Σούδα

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Σε κατ’ οίκον περιορισμό 79χρονος που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος 18χρονης

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γέμισε το αυτοκίνητό της με 50 κλήσεις που έχει δεχθεί για να διαμαρτυρηθεί

16:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κουφονικολάκου για Navtex: «Η κυβέρνηση βλάπτει σοβαρά και τα εθνικά συμφέροντα»

16:43ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις - Δύο αδέλφια ανάμεσα στους νεκρούς

16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα 10,2 μονάδων για ΝΔ και οκτακομματική Βουλή

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Μετανάστευσης: Χρηματοδότηση 3,8 εκατ. ευρώ για αναβάθμιση υποδομών στον δήμο Μυτιλήνης

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Απέδρασε ο 74χρονος Μπερτουλάτσι - Το πρώην μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών θα εκδιδόταν στην Ιταλία

16:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κικίλιας από Λακωνία: «Δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους της βιοπάλης και της καθημερινότητας – Η τιμή και η αξιοπρέπεια είναι βαθιά ριζωμένες στη Μάνη»

16:35ΕΛΛΑΔΑ

 Θεσσαλονίκη: Ανήλικος παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο και εγκλωβίστηκε κάτω από ΙΧ

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες Mad Max στα σύνορα Ιράν - Πακιστάν: «Καβαλάρηδες» της ερήμου διακινούν με μηχανές το ιρανικό πετρέλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα 10,2 μονάδων για ΝΔ και οκτακομματική Βουλή

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Πλιάτσικο στη βίλα του Γιώργου Μαζωνάκη - Η πετσέτα, το βαρύ τασάκι και τα εξαφανισμένα αντικείμενα

14:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φακοειδή νέφη πάνω από τον Όλυμπο - Τι είναι το φαινόμενο

08:00Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Φοροδιαφυγή: Μετά την Pizza Fan και το Χωριάτικο, στο στόχαστρο μεγάλη αλυσίδα καφέ

10:09WHAT THE FACT

Ο «πιο βρώμικος άνθρωπος στον κόσμο»: Δεν πλύθηκε για 60 χρόνια, πέθανε λίγο αφότου τον ανάγκασαν να κάνει μπάνιο

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Τσαβδαρίδης: «Πέρασε στη σχολή με το σπαθί της» - Η απάντησή του στην καταγγελία ότι η κόρη του ήταν «εικονική» αθλήτρια για να πάρει μόρια για τις Πανελλήνιες -«Δεν την είχαμε ξαναδεί ποτέ» λένε γονείς αθλητριών

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Απέδρασε ο 74χρονος Μπερτουλάτσι - Το πρώην μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών θα εκδιδόταν στην Ιταλία

14:51ΕΛΛΑΔΑ

«Ήταν η καλύτερή μας μέρα»: Η αντίδραση των μαθητών μετά την εκκένωση σχολείου λόγω αναθυμιάσεων - «Όλα έγιναν βάσει πρωτοκόλλου» είπε η υπεύθυνη των εκπαιδευτηρίων στο Newsbomb

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γέμισε το αυτοκίνητό της με 50 κλήσεις που έχει δεχθεί για να διαμαρτυρηθεί

16:35ΕΛΛΑΔΑ

 Θεσσαλονίκη: Ανήλικος παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο και εγκλωβίστηκε κάτω από ΙΧ

10:21LIFESTYLE

Μαριάντα Πιερίδη: «Φοβήθηκα για τη ζωή μου - Θα παίρνω φαρμακευτική αγωγή για πάντα» - Τα νέα για την υγεία της

13:47ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Πέντε κτίρια μπαίνουν στο «χειρουργείο» για να ξεκινήσει ξανά ο μετροπόντικας - Το «αγκάθι» με τους κατοίκους

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Νέα εποχή για το gov.gr: Τέλος στην αναζήτηση πιστοποιητικών – Οι αλλαγές που έρχονται το 2027

15:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφία - ντοκουμέντο του Newsbomb: Το δοχείο με το υγρό από την πισίνα των εκπαιδευτηρίων που προκάλεσε τις αναθυμιάσεις και έφερε την εκκένωση

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Μουρνιές Χανίων: Άνδρας κατέρρευσε στο πάρκινγκ σούπερ μάρκετ

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σούλης Καραγιαννίδης, ιδιοκτήτης της θρυλικής ντίσκο Boom Boom

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Στο Παίδων με αναπνευστικά προβλήματα 13 μαθητές λόγω χημικών σε πισίνα εκπαιδευτηρίου

17:14ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Προφυλακιστέος επιχειρηματίας για το κύκλωμα με τους «αχυρανθρώπους» - Ήλεγχε επιχειρήσεις σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Κυβερνοεπιθέσεις: Συναγερμός και στην Ελλάδα – Στο μικροσκόπιο 580 ψηφιακές διευθύνσεις κρίσιμων υποδομών

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2027: Πλήρης οδηγός για τις προθεσμίες, τις πληρωμές και τις κλιμακωτές προσαυξήσεις από 25% έως 100%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ