Χριστοδουλίδης από την Αττάλεια: Η Κυπριακή Δημοκρατία, κυρίαρχο, ισότιμο και ανεξάρτητο κράτος

Snapshot Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε στη Σύνοδο COP31 στην Αττάλεια την ανάγκη για συνεργασία και μετατροπή των διεθνών κλιματικών δεσμεύσεων σε συγκεκριμένες δράσεις.

Η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει ως κυρίαρχο, ισότιμο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών.

Η Κύπρος αντιμετωπίζει σοβαρές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, όπως λειψυδρία, ερημοποίηση, υψηλές θερμοκρασίες και πυρκαγιές, καθιστώντας την προσαρμογή εθνική προτεραιότητα.

Η Λευκωσία προωθεί περιφερειακή συνεργασία μέσω της Πρωτοβουλίας για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή με τη συμμετοχή δέκα χωρών και 200 επιστημόνων.

Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ζήτησε ταχύτερο περιορισμό εκπομπών, επιτάχυνση απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα και δίκαιη κλιματική μετάβαση, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη για αυξημένη κλιματική χρηματοδότηση. Snapshot powered by AI

Με έκκληση να μετατραπούν οι διεθνείς κλιματικές δεσμεύσεις σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις, ο Νίκος Χριστοδουλίδης τοποθετήθηκε την Τετάρτη στη Σύνοδο Ηγετών της COP31, στην Αττάλεια. Όπως τόνισε, η αποτίμηση της διάσκεψης θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα που θα φέρει στην πράξη, καθώς η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης απαιτεί συντονισμό ανεξαρτήτως συνόρων και πολιτικών διαχωρισμών.

Ο Κύπριος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συμμετέχει ως κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος, με ισότιμη θέση στα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides απευθύνεται στη Σύνοδο Ηγετών της COP31 στην Αττάλεια, μεταφέροντας το μήνυμα της Κύπρου για πολιτική ηγεσία και συλλογική ευθύνη απέναντι στην κλιματική κρίση. Στο κέντρο της παρέμβασής του βρίσκεται η περιφερειακή συνεργασία, μέσα από τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η Κύπρος στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. — Προεδρία της ΚΔ (@CYpresidency) November 11, 2026 «Η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα κυρίαρχο, ισότιμο και ανεξάρτητο κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών, προσέρχεται στην Αττάλεια με ένα σαφές μήνυμα: η κλιματική κρίση απαιτεί πολιτική ηγεσία, συλλογική ευθύνη και, πάνω απ’ όλα, αποφασιστική δράση», υπογράμμισε ο πρόεδρος.

Για την Κύπρο, η ανάγκη αυτή έχει ήδη επείγοντα χαρακτήρα. Η έλλειψη νερού, η επιδείνωση της ερημοποίησης, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και οι μεγάλες πυρκαγιές επηρεάζουν τη χώρα, καθιστώντας την προσαρμογή και την ενίσχυση της αντοχής της βασικές εθνικές προτεραιότητες.

«Για την Κύπρο, ένα νησί στην Ανατολική Μεσόγειο, οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η λειψυδρία, οι ακραίες θερμοκρασίες, η ερημοποίηση και οι εκτεταμένες πυρκαγιές, αποτελούν ήδη βιωμένη πραγματικότητα. Η προσαρμογή και η ανθεκτικότητα αποτελούν άμεσες εθνικές προτεραιότητες» ανέφερε.

Στην περιφερειακή συνεργασία η Λευκωσία αναζητεί μέρος της απάντησης σε αυτές τις προκλήσεις.

Ο κ. Χριστοδουλίδης παρουσίασε την κυπριακή Πρωτοβουλία για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, στην οποία συμμετέχουν δέκα χώρες-εταίροι και περισσότεροι από 200 επιστήμονες.

Σημείωσε ακόμη ότι κατά την πρόσφατη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, η Λευκωσία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της εφαρμογής των κοινών κλιματικών δεσμεύσεων της Ένωσης και παραμένει προσηλωμένη στη συνέχιση αυτής της προσπάθειας.

Σε διεθνές επίπεδο, ο κ. Χριστοδουλίδης επισήμανε ότι η μέχρι σήμερα κινητοποίηση υπολείπεται όσων απαιτούνται για τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Ζήτησε ταχύτερο περιορισμό των εκπομπών και επιτάχυνση της απομάκρυνσης από τα ορυκτά καύσιμα, υπενθυμίζοντας τους στόχους για τριπλασιασμό της δυναμικότητας των ανανεώσιμων πηγών και διπλασιασμό του ρυθμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης μέχρι το 2030.

Έδωσε επίσης έμφαση στην κινητοποίηση επενδύσεων, στην επάρκεια της κλιματικής χρηματοδότησης και στην εξασφάλιση δίκαιων όρων μετάβασης. Αναφερόμενος στην κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημείωσε ότι η εφαρμογή των ευρωπαϊκών κλιματικών δεσμεύσεων αποτέλεσε προτεραιότητα που εξακολουθεί να καθοδηγεί τη Λευκωσία.

Μετά την παρέμβασή του στην COP31, ο Πρόεδρος αναχωρεί για το Δουβλίνο. Εκεί θα συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στις 12 Νοεμβρίου και στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 13 Νοεμβρίου.

Κατά την άφιξη του Νίκου Χριστοδουλίδη στον χώρο της Συνόδου COP31, στην Αττάλεια, μέλη της τουρκικής προεδρίας τού έκαναν νόημα να περιμένει. Αμέσως μετά, στις οθόνες εμφανίστηκε σε μεγάλο μέγεθος η τουρκική σημαία.

Στον χώρο υποδοχής βρισκόταν πλέον μόνο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος έφυγε για να μην τον χαιρετήσει.Μετά από λίγο, ο Νίκος Χριστοδουλίδης περπάτησε προς την περιοχή υποδοχής.

Με πληροφορίες από το ΚΥΠΕ

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