Χριστοδουλίδης: Πηγαίνω στη συνάντηση της Τρίτης με τον Ερχιουρμάν με στόχο θετικές εξελίξεις

Snapshot πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης πηγαίνει στη συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη με στόχο θετικές εξελίξεις.

Υπάρχει η ελπίδα για ανακοίνωση διάνοιξης νέου οδοφράγματος κατά τη συνάντηση.

Προαναγγέλθηκε τριμερής συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ εντός Οκτωβρίου.

Η ημερομηνία της συνάντησης εξαρτάται από τα Ηνωμένα Έθνη και αναμένεται ανακοίνωση εντός Οκτωβρίου.

Ο πρόεδρος δήλωσε ετοιμότητα για προώθηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και άλλων θεμάτων που έθεσε ο ΓΓ του ΟΗΕ. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε τη Δευτέρα ότι πηγαίνει στη συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη με ένα και μοναδικό στόχο «να έχουμε θετικές εξελίξεις», και εξέφρασε την ελπίδα να γίνουν ανακοινώσεις και για διάνοιξη νέου οδοφράγματος.

Eπίσης προανήγγειλε τριμερή συνάντηση του ιδίου και του Τ/κ ηγέτη με την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ εντός Οκτωβρίου.

Σε δηλώσεις προσερχόμενος σε επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 150 χρόνων της εφημερίδας Εστίας, ο Κύπριος πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη η συζήτηση και έχουν ήδη δοθεί και κάποιες ημερομηνίες για την κάθοδο της κ. Ολγκίν και για κοινή συνάντησή της με τους ηγέτες.

«Απαντήσαμε θετικά, εκτιμώ ότι θα απάντησε θετικά και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και πραγματικά ελπίζω αύριο να έχουμε θετικά νέα να ανακοινώσουμε», είπε. Σε ερώτηση για την ακριβή ημερομηνία, είπε ότι είναι εντός Οκτωβρίου και εναπόκειται στα Ηνωμένα Έθνη να ανακοινώσουν την ημερομηνία.

Σε ερώτηση αν θα υπάρξει αύριο ανακοίνωση για διάνοιξη νέου οδοφράγματος απάντησε: Μακάρι να υπάρξει».

Μάλιστα δήλωσε ότι είναι σε ετοιμότητα αν υπάρχει ανταπόκριση. «Φυσικά και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μία τέτοια ανακοίνωση, όπως και σε πολλά άλλα θέματα, επαναλαμβάνω, τα οποία έθεσε ο γενικός γραμματέας, ουσία, μεθοδολογία, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης» είπε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Σε άλλη ερώτηση αν υπάρχει θετική αντιμετώπιση από την τ/κ πλευρά, είπε:

«Νομίζω μίλησε ο κ. Ερχιουρμάν δημόσια, έχει πει τις απόψεις. Έχω σχολιάσει την συνέντευξή του, να αναμένουμε να δούμε αύριο και θα είμαστε εδώ μετά τη συνάντησα να τα σχολιάσουμε».

Με πληροφορίες από το ΚΥΠΕ

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