Χριστοδουλίδης: Πηγαίνω στη συνάντηση της Τρίτης με τον Ερχιουρμάν με στόχο θετικές εξελίξεις

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας δήλωσε ότι πηγαίνει στη συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη με στόχο θετικές εξελίξεις και ελπίδα για ανακοίνωση νέου οδοφράγματος

Newsroom

Χριστοδουλίδης: Πηγαίνω στη συνάντηση της Τρίτης με τον Ερχιουρμάν με στόχο θετικές εξελίξεις
ΚΥΠΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης πηγαίνει στη συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη με στόχο θετικές εξελίξεις.
  • Υπάρχει η ελπίδα για ανακοίνωση διάνοιξης νέου οδοφράγματος κατά τη συνάντηση.
  • Προαναγγέλθηκε τριμερής συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ του ΟΗΕ εντός Οκτωβρίου.
  • Η ημερομηνία της συνάντησης εξαρτάται από τα Ηνωμένα Έθνη και αναμένεται ανακοίνωση εντός Οκτωβρίου.
  • Ο πρόεδρος δήλωσε ετοιμότητα για προώθηση μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και άλλων θεμάτων που έθεσε ο ΓΓ του ΟΗΕ.
Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε τη Δευτέρα ότι πηγαίνει στη συνάντηση με τον Τ/κ ηγέτη με ένα και μοναδικό στόχο «να έχουμε θετικές εξελίξεις», και εξέφρασε την ελπίδα να γίνουν ανακοινώσεις και για διάνοιξη νέου οδοφράγματος.

Eπίσης προανήγγειλε τριμερή συνάντηση του ιδίου και του Τ/κ ηγέτη με την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ εντός Οκτωβρίου.

Σε δηλώσεις προσερχόμενος σε επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 150 χρόνων της εφημερίδας Εστίας, ο Κύπριος πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη η συζήτηση και έχουν ήδη δοθεί και κάποιες ημερομηνίες για την κάθοδο της κ. Ολγκίν και για κοινή συνάντησή της με τους ηγέτες.

«Απαντήσαμε θετικά, εκτιμώ ότι θα απάντησε θετικά και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης και πραγματικά ελπίζω αύριο να έχουμε θετικά νέα να ανακοινώσουμε», είπε. Σε ερώτηση για την ακριβή ημερομηνία, είπε ότι είναι εντός Οκτωβρίου και εναπόκειται στα Ηνωμένα Έθνη να ανακοινώσουν την ημερομηνία.

Σε ερώτηση αν θα υπάρξει αύριο ανακοίνωση για διάνοιξη νέου οδοφράγματος απάντησε: Μακάρι να υπάρξει».

Μάλιστα δήλωσε ότι είναι σε ετοιμότητα αν υπάρχει ανταπόκριση. «Φυσικά και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε μία τέτοια ανακοίνωση, όπως και σε πολλά άλλα θέματα, επαναλαμβάνω, τα οποία έθεσε ο γενικός γραμματέας, ουσία, μεθοδολογία, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης» είπε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Σε άλλη ερώτηση αν υπάρχει θετική αντιμετώπιση από την τ/κ πλευρά, είπε:

«Νομίζω μίλησε ο κ. Ερχιουρμάν δημόσια, έχει πει τις απόψεις. Έχω σχολιάσει την συνέντευξή του, να αναμένουμε να δούμε αύριο και θα είμαστε εδώ μετά τη συνάντησα να τα σχολιάσουμε».

Με πληροφορίες από το ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:54ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Τραγικός θάνατος για στρατιωτικό της Πολεμικής Αεροπορίας - Έπεσε από ύψος κατά τη διάρκεια επίδειξης σε στάδιο

20:41ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Αναβλήθηκε το «Νταβός της ερήμου» εξαιτίας των επιθέσεων των Χούθι

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στο Μιλάνο: Η κυβέρνηση Μελόνι στέλνει τον στρατό- Ποιο είναι το Κίνημα της 17ης Οκτωβρίου που δίνει οδηγίες αστικής αντίστασης

20:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών που προσέγγιζε ακόμη και ανηλίκους μέσω κρυπτογραφημένων εφαρμογών

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε σπίτι στα Πατήσια - Διακοπή κυκλοφορίας σε δύο δρόμους

20:16ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: Επανέναρξη προγραμμάτων για την παχυσαρκία και τα καρδιαγγειακά νοσήματα τον Νοέμβριο

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος: 25χρονη γλίστρησε από καταρράκτη 20 μέτρων — Φίλοι της κατέγραψαν τη φρικτή στιγμή

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Drone έσωσε τραυματία στρατιώτη – Τον μετέφερε μακριά από το μέτωπο

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στη Γαλλία: Απαγόρευση κυκλοφορίας απόψε και στο Παρίσι - Νέες κινητοποιήσεις το Σάββατο

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη οι διαδικασίες αποζημίωσης των πληγέντων σε Κρήτη και Εύβοια

19:52ΕΥ ΖΗΝ

Μπορεί το μαγνήσιο να κάνει τον εγκέφαλό σας «7,5 χρόνια νεότερο»; Τι δείχνουν οι μελέτες

19:45ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για διαδηλώσεις στη Γαλλία: «Κλείστε τα σύνορά σας πριν να είναι πολύ αργά»

19:44ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: «Ήταν σαν πολεμική ταινία» - Συνεχίστηκαν οι καταθέσεις συγγενών και επιζώντων

19:44LIFESTYLE

Σαχάρα Ρέι: Πέθανε το μοντέλο και πρώην του Τζάστιν Μπίμπερ σε ηλικία 34 ετών

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο

19:34WHAT THE FACT

Ένα φάντασμα σε ζυθοποιία 160 ετών της Νέας Υόρκης: Η μυστηριώδης λευκή μορφή με «δύο μάτια»

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Την Τρίτη η κηδεία του 41χρονου - Συγκλονίζει το «αντίο» του κουμπάρου του - «Μιλήσαμε προχθές, άξιος με κεφαλαία γράμματα»

19:30ΚΥΠΡΟΣ

Χριστοδουλίδης: Πηγαίνω στη συνάντηση της Τρίτης με τον Ερχιουρμάν με στόχο θετικές εξελίξεις

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στη Γαλλία: Οι πρώτες απαγορεύσεις κυκλοφορίας

19:22ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Η στιγμή που 13χρονος επιτίθεται με μαχαίρι σε καθηγήτρια και συμμαθητή του - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:07ΕΛΛΑΔΑ

Daily Mail: «Πωλείται το Στρογγυλό έναντι 4,5 εκ ευρώ» - Αδιευκρίνιστο ποιος είναι ο πωλητής

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το λάβουν - Πότε θα γίνει η πληρωμή

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε σπίτι στα Πατήσια - Διακοπή κυκλοφορίας σε δύο δρόμους

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι απεργούν - Πού θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο φημών τις τελευταίες ώρες για τον Κιμ Γιονγκ Ουν: Σε κώμα με εγκεφαλική αιμορραγία

19:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρική διαταραχή - εξπρές από το βράδυ της Πέμπτης - Τι περιμένουμε για την 28η Οκτωβρίου

20:13ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος: 25χρονη γλίστρησε από καταρράκτη 20 μέτρων — Φίλοι της κατέγραψαν τη φρικτή στιγμή

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικά πλάνα: Ελέφαντας σε αμόκ για 11 ώρες έσπειρε τον όλεθρο - Ποδοπάτησε τον οδηγό του

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο

19:34ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης σε πτήση: «Πιστέψαμε ότι ήρθε το τέλος» - Αεροσκάφος επέστρεψε 15 λεπτά μετά την απογείωση

10:00ΥΓΕΙΑ

Πώς να σταματήσετε επιτόπου ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στο Μιλάνο: Η κυβέρνηση Μελόνι στέλνει τον στρατό- Ποιο είναι το Κίνημα της 17ης Οκτωβρίου που δίνει οδηγίες αστικής αντίστασης

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη - Η Αριστοτέλους αλλάζει όψη: Ένα μουσείο design στήνεται στην καρδιά της πόλης

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Ομόνοια: Έσπασε το άθραυστο κρύσταλλο στο παράθυρο, βγήκε στο περβάζι και έπεσε στο κενό από τον 4ο

17:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υπερυπολογιστής «Δαίδαλος»: 85,69 τετράκις εκατομμύρια πράξεις το δευτερόλεπτο - Τι αποκτά η Ελλάδα, πώς θα λειτουργεί και ποιοι θα τον χρησιμοποιούν - Οι τεράστιες δυνατότητές του στην AI εποχή

11:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη στην πρωινή ζώνη, η Γερμανού και η κυριαρχία του «Voice»

12:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Οι βροχές του Οκτωβρίου χαρακτηρίζονται από τη ραγδαιότητα» - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

09:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για την 28η Οκτωβρίου - Η πρώτη εκτίμηση Μαρουσάκη για τις παρελάσεις

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Την Τρίτη η κηδεία του 41χρονου - Συγκλονίζει το «αντίο» του κουμπάρου του - «Μιλήσαμε προχθές, άξιος με κεφαλαία γράμματα»

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Επεισόδια στη Γαλλία: Οι πρώτες απαγορεύσεις κυκλοφορίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ