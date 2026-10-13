Κυπριακό: Χριστοδουλίδης και Ερχιουρμάν συμφώνησαν να παραστούν μαζί σε φεστιβάλ στην Πύλα

Snapshot Ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουφάν Ερχιουρμάν συμφώνησαν να συνεχίσουν τις επαφές τους την επόμενη εβδομάδα ενόψει της επίσκεψης της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν.

Συμφώνησαν να παραστούν μαζί στο φεστιβάλ στην Πύλα στις 17 Οκτωβρίου 2026 ως πρώτο κοινό σταθμό.

Θα συμμετάσχουν από κοινού σε συνεδριάσεις των Τεχνικών Επιτροπών για την Πολιτιστική Κληρονομιά και τη Νεολαία.

Συμφώνησαν επίσης να συμμετάσχουν στην Καθοδηγητική Επιτροπή του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών.

Οι πρωτοβουλίες συνδυάζουν τον διάλογο με δράσεις στους τομείς του πολιτισμού, της νεολαίας και της κοινωνίας των πολιτών. Snapshot powered by AI

Τη συνέχιση των επαφών τους για το Κυπριακό την προσεχή εβδομάδα αποφάσισαν ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, Τουφάν Ερχιουρμάν. Στη σημερινή συνάντησή τους συμφώνησαν επίσης σε σειρά κοινών παρουσιών, με πρώτο σταθμό το φεστιβάλ στην Πύλα, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου.

Η συζήτηση έγινε σε θετικό κλίμα, στην Προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη Περιοχή, με την αιγίδα του ΟΗΕ. Οι δύο ηγέτες αναμένουν την επικείμενη επίσκεψη της Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό. Στο νέο ραντεβού τους θα συνεχίσουν τις συζητήσεις.

Πέρα από την παρουσία τους στην Πύλα, Χριστοδουλίδης και Ερχιουρμάν θα λάβουν μέρος μαζί σε προσεχείς συνεδριάσεις της Τεχνικής Επιτροπής για την Πολιτιστική Κληρονομιά και της Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία. Αντίστοιχη συμφωνία υπήρξε για τη συμμετοχή τους στην Καθοδηγητική Επιτροπή του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών.

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