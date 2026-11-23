Snapshot Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ ολοκλήρωσε εβδομαδιαία περιοδεία σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ισραήλ.

Στις συναντήσεις με πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους συζητήθηκαν δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

Η CENTCOM δεν παρείχε λεπτομέρειες για την ατζέντα των συναντήσεων.

Η περιοδεία έγινε σε περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η CENTCOM είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μεγάλο μέρος της περιοχής. Snapshot powered by AI

Εβδομαδιαία περιοδεία στη Μέση Ανατολή, με σταθμούς τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ισραήλ, ολοκλήρωσε ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM στην πλατφόρμα X, ο Αμερικανός ναύαρχος συναντήθηκε με πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους στις χώρες που επισκέφθηκε.

Στις συνομιλίες εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών με τους περιφερειακούς τους εταίρους, χωρίς η αμερικανική διοίκηση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ατζέντα των συναντήσεων.

Η CENTCOM είναι αρμόδια για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής και η περιοδεία του διοικητή της πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.

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