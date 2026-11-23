Μέση Ανατολή: Ολοκληρώθηκε η περιοδεία του διοικητή της CENTCOM σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ισραήλ
Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ είχε επαφές με πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους, με επίκεντρο τη συνέχιση της συνεργασίας με τις ΗΠΑ.
Snapshot
- Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ ολοκλήρωσε εβδομαδιαία περιοδεία σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ισραήλ.
- Στις συναντήσεις με πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους συζητήθηκαν δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας με τις ΗΠΑ.
- Η CENTCOM δεν παρείχε λεπτομέρειες για την ατζέντα των συναντήσεων.
- Η περιοδεία έγινε σε περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή.
- Η CENTCOM είναι υπεύθυνη για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μεγάλο μέρος της περιοχής.
Εβδομαδιαία περιοδεία στη Μέση Ανατολή, με σταθμούς τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ισραήλ, ολοκλήρωσε ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της CENTCOM στην πλατφόρμα X, ο Αμερικανός ναύαρχος συναντήθηκε με πολιτικούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους στις χώρες που επισκέφθηκε.
Στις συνομιλίες εξετάστηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών με τους περιφερειακούς τους εταίρους, χωρίς η αμερικανική διοίκηση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την ατζέντα των συναντήσεων.
Η CENTCOM είναι αρμόδια για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής και η περιοδεία του διοικητή της πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή.