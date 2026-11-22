Snapshot Η Σένλι Τσεν, πρώην στέλεχος της Super Micro και σύζυγος πρώην ανώτερου στελέχους της Nvidia, συνδέεται με αγωγή μετόχων για λαθρεμπόριο τσιπ της Nvidia προς την Κίνα.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η Τσεν είχε κεντρικό ρόλο στην αγορά και διανομή διακομιστών με γραφικούς επεξεργαστές της Nvidia, χωρίς να έχει αποδειχθεί δικαστικά.

Η ποινική υπόθεση αφορά παράνομη διοχέτευση διακομιστών αξίας 2,5 δισ. δολαρίων προς την Κίνα, με τρεις υπαλλήλους της Super Micro στο επίκεντρο, αλλά η Τσεν δεν κατηγορείται ποινικά.

Η Super Micro αρνείται τους ισχυρισμούς για τον ρόλο της Τσεν και αναφέρει ότι παραιτήθηκε οικειοθελώς μετά από 18 χρόνια εργασίας.

Η υπόθεση εξετάζεται μέσα σε ένα αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων εξαγωγών τεχνολογίας από τις ΗΠΑ, με στόχο την αποτροπή παράδοσης προηγμένης τεχνολογίας στην Κίνα. Snapshot powered by AI

Νέοι μπελάδες διαφαίνονται για τη Nvidia, που προσπαθεί να ανασυνταχθεί μετά το ξέσπασμα του ερωτικο-κατασκοπευτικού σκανδάλου με πρωταγωνιστή τον ιδρυτή της, Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος οδηγήθηκε στη συνέχεια σε αναγκαστική παραίτηση.

Τώρα μία άλλη Κινέζα φέρεται να είναι έτοιμη να προκαλέσει προβλήματα, μόνο που στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για επίσημη σύζυγο, πρώην ανώτερου στελέχους της Nvidia.

Η Σένλι Τσεν, επίσης πρώην στέλεχος της Super Micro Computer —κατασκευαστή διακομιστών με έδρα την Καλιφόρνια—, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας προσοχής, αφού μια αγωγή μετόχων τη συνέδεσε με την αγορά και τη διανομή τσιπ της Nvidia. Η διαμάχη επεκτάθηκε και στον Τζέι Πούρι, πρώην αντιπρόεδρο της Nvidia, αφού τα ΜΜΕ ανέφεραν ότι οι δυο τους είναι παντρεμένοι.

Στην αστική αγωγή υποστηρίζεται ότι η Τσεν, η οποία κατείχε τη θέση της διευθύντριας ανάπτυξης της Super Micro, φέρεται να διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στις πωλήσεις διακομιστών εξοπλισμένων με γραφικούς επεξεργαστές της Nvidia.

Σύμφωνα με αποσπάσματα του εγγράφου που ανέφερε η επενδυτική εταιρεία Muddy Waters, η Τσεν φέρεται να είχε διαχειριστεί την αγορά αυτών των τσιπ και να είχε αποφασίσει τον τρόπο διανομής τους στους πελάτες της Super Micro. Πρόκειται για ισχυρισμούς των ενάγοντων που δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί ενώπιον δικαστηρίου. Η Muddy Waters, η οποία διατηρεί αρνητική στάση απέναντι στην Nvidia, δημοσίευσε τους εν λόγω ισχυρισμούς σε δική της έκθεση.

‼️BREAKING: The plot just keeps thickening! Nvidia's former Executive Vice President of Worldwide Field Operations Jay Puri has been photographed at galas since 2024 with Supermicro's former chief growth officer Cenly Chen, tagged in one photo as "Cenly Puri". Our investigation matches the woman to Chen with high confidence (see reverse image lookup below). A shareholder lawsuit claims Chen must have known of the $2.5B of servers with Nvidia chips that US prosecutors say were illegally diverted to China. The lawsuit says she decided which Supermicro customers got Nvidia chips. A former employee claims she emailed Nvidia to release chips with serial numbers tied to the diverted GPUs. Puri is the executive Jensen Huang, told "I hope you die" in a February meeting, according to the New York Post. — International Cyber Digest (@IntCyberDigest) November 18, 2026

Τι διερευνάται στην υπόθεση της Super Micro

Η ποινική υπόθεση επικεντρώνεται σε τρία άτομα που συνδέονται με την Super Micro, τα οποία κατηγορούνται από τις αμερικανικές εισαγγελικές αρχές ότι συνωμότησαν για να διοχετεύσουν διακομιστές με προηγμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα, παραβιάζοντας τους περιορισμούς εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η κατηγορία υποστηρίζει ότι, μεταξύ του 2024 και του 2025, αγοράστηκαν διακομιστές αξίας περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ότι μέρος αυτών κατέληξε στην Κίνα μέσω μεσαζόντων. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών διευκρινίζει ότι τα γεγονότα που περιγράφονται στην κατηγορία αποτελούν ισχυρισμούς και πρέπει να θεωρούνται ως τέτοιοι έως ότου επιλυθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

H Τσεν δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των κατηγορουμένων στην εν λόγω ποινική υπόθεση. Ούτε έχει αναφερθεί ότι ο Πούρι έχει κατηγορηθεί για την υποτιθέμενη πράξη. Η σύνδεση του Πούρι με την υπόθεση προκύπτει από τη σχέση του με την Τσεν και από την προηγούμενη θέση του στην Nvidia, όπου ήταν υπεύθυνος για τις διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες. Ο Πούρι παραιτήθηκε από τη θέση αυτή τον Ιούνιο του 2026 και συνεχίζει να εργάζεται ως ανώτερος σύμβουλος της εταιρείας, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η σχέση μεταξύ των δύο αναφέρθηκε από το The Information, το οποίο επισήμανε ότι η Τσεν και ο Πούρι ενημέρωσαν τους συναδέλφους τους ότι ήταν παντρεμένοι. Ο Πούρι δεν έχει κατηγορηθεί ότι παρενέβη στις πωλήσεις που αποτελούν αντικείμενο της έρευνας ούτε ότι γνώριζε για πιθανή παράνομη εκτροπή διακομιστών. Η αγωγή κατά της Super Micro δεν περιλαμβάνει επίσης την Nvidia ως εναγόμενη.

Η Super Micro απορρίπτει τους ισχυρισμούς σχετικά με την Τσεν

Η Super Micro, όπως κατέγραψε το LiveMint, αρνήθηκε ότι η Τσεν διεύθυνε τη σχέση της εταιρείας με την Nvidia ή αποφάσιζε τον τρόπο διανομής των γραφικών επεξεργαστών της. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι η Chen παραιτήθηκε οικειοθελώς μετά από 18 χρόνια και ότι πλέον διευθύνει την ChronoScale, μια εταιρεία υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η εκδοχή της εταιρείας έρχεται σε αντίθεση με τον ρόλο που της αποδίδει η αγωγή των μετόχων· και οι δύο θέσεις θα πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της αστικής διαδικασίας.

Η έρευνα διεξάγεται σε ένα πλαίσιο αυστηρότερων αμερικανικών ελέγχων στις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ και διακομιστών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, σε μία προσπάθεια να αποτρέψουν παράδοση της τεχνολογίας σε Κινέζους, μέσω εταιρειών-μεσαζόντων.

Προς το παρόν, οι κατηγορίες εναντίον της Τσεν αποτελούν μέρος μιας αστικής αγωγής και δεν ισοδυναμούν με δικαστικό πόρισμα.

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