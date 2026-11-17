Snapshot Ο Τζένσεν Χουάνγκ, πρώην CEO της Nvidia, είχε σχέση με την Άλις Χουάνγκ, η οποία κατηγορείται για κατασκοπεία κατά των ΗΠΑ.

Η σχέση τους ήταν γνωστή στους υπαλλήλους της Nvidia και οδήγησε στην παραίτηση του Τζένσεν Χουάνγκ και σε έλεγχο της εταιρείας για ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Νέο βίντεο από εκδήλωση στη Σιγκαπούρη τον Δεκέμβριο του 2023 δείχνει τον Τζένσεν Χουάνγκ και την Άλις Χουάνγκ σε κοινή θέα ως ζευγάρι, προτού ξεκινήσουν οι υποψίες των αμερικανικών υπηρεσιών.

Η Άλις Χουάνγκ είχε παραιτηθεί από την εταιρεία Megaspeed, που εμπλέκεται στην υπόθεση κατασκοπείας και λαθρεμπορίου τεχνολογικών τσιπ, λίγες εβδομάδες πριν το βίντεο. Snapshot powered by AI

Η καταστροφική, όπως αποδείχθηκε, σχέση του πρώην CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ με την Άλις Χουάνγκ, η οποία ελέγχεται για κατασκοπεία σε βάρος των ΗΠΑ, πέρα από την παραδοχή της, δεν έχει χρονικό πλαίσιο, για το πότε ξεκίνησε ή πότε και αν τελείωσε.

Τα όσα ακολούθησαν της ομολογίας απιστίας του Τζένσεν Χουάνγκ, είναι γνωστά, υποχρεώθηκε σε παραίτηση, ελέγχεται από την ίδια την εταιρείας και έθεσε ζητήματα εθνικής ασφάλειας.

Όμως ολοένα και αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για τη σχέση του με τη φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο, με την οποία κυκλοφορούσε σε κοινή θέα, εμφανιζόμενοι σε μεγάλα event σχεδόν ως ζευγάρι για κάποιον που ενδεχομένων δεν γνώριζε ότι είναι παντρεμένος εδώ και 41 χρόνια.

Όμως όπως έχουν ψιθυρίσει υπάλληλοι του τεχνολογικού κολοσσού, ήταν κοινό μυστικό η σχέση τους και τώρα έρχεται στο φως ένα νέο βίντεο που παρουσιάζει το CNN Asia Pacific και δείχνει τους δύο «εραστές» σε μία εκδήλωση στη Σιγκαπούρη, τον Δεκέμβριο του 2023, πολύ καιρό πριν αρχίσουν οι υποψίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για την Κινέζα. Όπως επισημαίνεται στο βίντεο, που είναι τραβηγμένο μόνο μόλις λίγες εβδομάδες, αφότου η Άλις Χουνάγκ παραιτήθηκε από την Megaspeed, την εταιρία που εμπλέκεται στην υπόθεση κατασκοπείας και λαθρεμπορίου των τεχνολογικών τσιπ.

New video of #JensenHuang and potential Chinese intelligence asset. @WillRipleyCNN reports. https://t.co/SZLKCFzqxN — CNN Asia Pacific PR (@cnnasiapr) November 17, 2026

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