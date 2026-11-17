Snapshot Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό πραγματοποίησε για πρώτη φορά αναχαίτιση μη-κρατικού ημιυποβρύχιου σκάφους φορτωμένου με ναρκωτικά στον Ατλαντικό.

Κατασχέθηκαν 146 κιλά κοκαΐνης, ενώ το υπόλοιπο φορτίο πολλών τόνων χάθηκε λόγω αυτοβύθισης του υποβρυχίου από μέλος του πληρώματος.

Τα ναρκο-υποβρύχια κατασκευάζονται μυστικά στην Κολομβία και χρησιμοποιούνται από καρτέλ για τη διακίνηση ναρκωτικών προς ΗΠΑ και Ευρώπη.

Τέσσερις διακινητές συνελήφθησαν και παραδόθηκαν στη γαλλική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών, με βάση το άρθρο 110 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Η επιχείρηση ενισχύθηκε από διεθνή συνεργασία και πληροφορίες του Ναυτικού Κέντρου Ανάλυσης και Επιχειρήσεων για τα Ναρκωτικά (MAOC-N) και της ομάδας JIATF-S. Snapshot powered by AI

Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό προχώρησε για πρώτη φορά στην ιστορία του στην αναχαίτιση ενός μη-κρατικού ημιυποβρύχιου σκάφους το οποίο ήταν φορτωμένο με ναρκωτικά στα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού.

Η επιχείρηση εκτυλίχθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2026, όταν μια γαλλική φρεγάτα με την υποστήριξη του ελικοπτέρου της και ενός αμερικανικού αεροσκάφους ναυτικής περιπολίας προσέγγισε το ύποπτο πλεούμενο. Όπως ανακοινώθηκε, οι κομάντος κατάφεραν να επιβιβαστούν και να περισυλλέξουν 146 κιλά κοκαΐνης. Αυτή όμως δεν ήταν όλη η ποσότητα που ήταν φορτωμένη στο υποβρύχιο, καθώς ένα από τα μέλη του πληρώματος πρόλαβε να ενεργοποιήσει τον μηχανισμό αυτοβύθισης μέσα σε λιγότερο από τρία λεπτά. Το αποτέλεσμα ήταν να χαθεί στα βάθη του ωκεανού το υπόλοιπο φορτίο, το οποίο σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ανερχόταν σε αρκετούς τόνους. Πρόκειται για διαδεδομένη τακτική των καρτέλ της Λατινικής Αμερικής που χρησιμοποιούν τα υποβρύχια αυτά για να μεταφέρουν ναρκωτικά τόσο προς τις ΗΠΑ όσο και προς την Ευρώπη.

Τα λεγόμενα ναρκο-υποβρύχια ή σκάφη χαμηλού προφίλ (LPV) αποτελούν το βαρύ πυροβολικό των λατινοαμερικανικών καρτέλ στη μάχη της διακίνησης. Η ναυπήγησή τους γίνεται υπό άκρα μυστικότητα βαθιά μέσα στις ζούγκλες της Κολομβίας, με το κόστος κατασκευής ενός τέτοιου πλεούμενου από υαλοβάμβακα να αγγίζει το ένα εκατομμύριο δολάρια.

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Σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, ο σχεδιασμός τους επιτρέπει να πλέουν μόλις μερικά εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του ωκεανού, με αποτέλεσμα να ξεγλιστρούν από τα συστήματα θερμικής απεικόνισης και τα στρατιωτικά ραντάρ. Πάντως, ο κίνδυνος της σύλληψης ή του πνιγμού δεν πτοεί τα συνδικάτα του εγκλήματος. Μέσα σε αυτούς τους στενούς, αυτοσχέδιους σωλήνες, όπου το πλήρωμα αναπνέει με δυσκολία ανάμεσα σε αναθυμιάσεις ντίζελ και τη ζέστη των μηχανών, στοιβάζονται φορτία κοκαΐνης που φτάνουν ή και ξεπερνούν τους τρεις τόνους ανά ταξίδι. Η δε τακτική της βύθισης του φορτίου δεν «τρομάζει» τους εμπόρους ναρκωτικών, καθώς το κόστος τους είναι μηδαμινό.

Διεθνής συνεργασία και συλλήψεις

Οι τέσσερις διακινητές διασώθηκαν από τα γαλλικά στρατεύματα, τέθηκαν υπό κράτηση και παραδόθηκαν στο παράρτημα Καραϊβικής της γαλλικής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (OFAST). Η επέμβαση στα ανοιχτά της Μαρτινίκας βασίστηκε στο άρθρο 110 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο επιτρέπει τον έλεγχο πλοίων που θεωρούνται απάτριδα,.

Από πλευράς της η υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρέν, υπογράμμισε την αποφασιστικότητα των στρατιωτικών δυνάμεων απέναντι στα διεθνή δίκτυα λαθρεμπορίου.

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