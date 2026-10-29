Ανατριχίλα στον Ισημερινό: Καρτέλ αποκεφάλισε 16χρονη TikToker - Μήνυμα σε μαύρη σακούλα το κεφάλι

Snapshot Στον Ισημερινό βρέ το αποκεφαμένο κεφάλι της 16χρονης TikToker Λέσλιμπεθ Αναχί Γκαρσία Φαρίας μέσα σε μαύρη σακούλα έξω από γυμναστήριο.

Δίπλα στο κεφάλι υπήρχε απειλητικό σημείωμα με προειδοποίηση σε πληροφοριοδότες αντίπαλων συμμοριών.

Το υπόλοιπο σώμα της κοπέλας δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Κυκλοφορεί βίντεο που δείχνει τη νεαρή να σημαδεύεται με όπλο στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί η σύνδεσή του με τη δολοφονία.

Η αστυνομία του Ισημερινού διεξάγει εκτεταμένη έρευνα για την υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στη χώρα λόγω των συμμοριτικών συγκρούσεων. Snapshot powered by AI

Μια φρικτή δολοφονία συγκλονίζει τον Ισημερινό με θύμα μία 16χρονη, το κεφάλι της οποίας βρέθηκε μέσα σε μία μαύρη σακούλα, ενώ το υπόλοιπο σώμα της δεν έχει ακόμα βρεθεί.

Η 16χρονη δημιουργός περιεχομένου στο TikTok Λέσλιμπεθ Αναχί Γκαρσία Φαρίας, φέρεται να αποκεφαλίστηκε από συμμορία, ενώ δίπλα στην πλαστική σακούλα όπου βρέθηκε το κεφάλι της έξω από ένα γυμναστήριο, υπήρχε ένα απειλητικό σημείωμα, με προειδοποίηση εναντίον πληρoφοριοδοτών αντίπαλων συμμοριών.

Ο εντοπισμός του κεφαλιού έγινε στις 24ης Οκτωβρίου.

Παράλληλα, σε ένα βίντεο που διέρρευσε στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται η νεαρή κοπέλα να σημαδεύεται με ένα όπλο στο κεφάλι, ωστόσο το βίντεο δεν επιβεβαιώνεται αν συνδέεται με την άγρια δολοφονία της ή πότε γυρίστηκε.

Στο βίντεο φέρεται να λέει: Αυτό μου συμβαίνει επειδή είμαι κακομαθημένη.

🚨 EKVADOR'DA DEŞHET! 16 YAŞINDAKİ TİKTOKER'IN KESİK BAŞI ÇÖP POŞETİNDE BULUNDU Ekvador’un Pasaje kentinde dehşete düşüren bir cinayet işlendi. TikTok’ta içerik üreten 16 yaşındaki Leslibeth Anahí García Farías’ın kesilmiş başı, bir spor salonunun önündeki plastik torbada bulundu. Poşetin yanında çetelere ait tehdit notu bulunurken, sosyal medyada genç kızın başına silah dayanmış haldeki son görüntüleri sızdı. Görüntülerde genç kızın çete baskısıyla kendisini suçlayan ifadeler kullandığı görülüyor. Ekvador polisi olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı, cesedin geri kalanı ise halen kayıp. 📌 Çete hesaplaşmalarının tırmandığı ülkede olay büyük infiale yol açtı. — Ülke Günlükleri | Latin Amerika Analizleri (@latin_amerikada) October 29, 2026

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