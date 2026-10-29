Ανατριχίλα στον Ισημερινό: Καρτέλ αποκεφάλισε 16χρονη TikToker - Μήνυμα σε μαύρη σακούλα το κεφάλι
Οι δολοφόνοι άφησαν το κεφάλι της έφηβης έξω από ένα γυμναστήριο σε δημόσια θέα, ενώ το υπόλοιπο σώμα της δεν έχει ακόμα βρεθεί
Snapshot
- Στον Ισημερινό βρέ το αποκεφαμένο κεφάλι της 16χρονης TikToker Λέσλιμπεθ Αναχί Γκαρσία Φαρίας μέσα σε μαύρη σακούλα έξω από γυμναστήριο.
- Δίπλα στο κεφάλι υπήρχε απειλητικό σημείωμα με προειδοποίηση σε πληροφοριοδότες αντίπαλων συμμοριών.
- Το υπόλοιπο σώμα της κοπέλας δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής.
- Κυκλοφορεί βίντεο που δείχνει τη νεαρή να σημαδεύεται με όπλο στο κεφάλι, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί η σύνδεσή του με τη δολοφονία.
- Η αστυνομία του Ισημερινού διεξάγει εκτεταμένη έρευνα για την υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στη χώρα λόγω των συμμοριτικών συγκρούσεων.
Μια φρικτή δολοφονία συγκλονίζει τον Ισημερινό με θύμα μία 16χρονη, το κεφάλι της οποίας βρέθηκε μέσα σε μία μαύρη σακούλα, ενώ το υπόλοιπο σώμα της δεν έχει ακόμα βρεθεί.
Η 16χρονη δημιουργός περιεχομένου στο TikTok Λέσλιμπεθ Αναχί Γκαρσία Φαρίας, φέρεται να αποκεφαλίστηκε από συμμορία, ενώ δίπλα στην πλαστική σακούλα όπου βρέθηκε το κεφάλι της έξω από ένα γυμναστήριο, υπήρχε ένα απειλητικό σημείωμα, με προειδοποίηση εναντίον πληρoφοριοδοτών αντίπαλων συμμοριών.
Ο εντοπισμός του κεφαλιού έγινε στις 24ης Οκτωβρίου.
Παράλληλα, σε ένα βίντεο που διέρρευσε στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται η νεαρή κοπέλα να σημαδεύεται με ένα όπλο στο κεφάλι, ωστόσο το βίντεο δεν επιβεβαιώνεται αν συνδέεται με την άγρια δολοφονία της ή πότε γυρίστηκε.
Στο βίντεο φέρεται να λέει: Αυτό μου συμβαίνει επειδή είμαι κακομαθημένη.