Λύθηκε μετά από 66 χρόνια «ψυχρό» έγκλημα 8χρονης: Δράστης πρώην αστυνομικός
Λύθηκε μετά από 66 χρόνια ένα από τα πιο σκοτεινά εγκλήματα στο Σικάγο, καθώς το DNA έδειξε πως ο δολοφόνος 8χρονης ήταν πρώην αστυνομικός που υπηρετούσε στο σώμα που είχε αναλάβει την υπόθεση
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Μια υπόθεση ανθρωποκτονίας που παρέμενε ανεξιχνίαστη για πάνω από έξι δεκαετίες ανέτρεψε τα δεδομένα, φέρνοντας στο φως μια σοκαριστική αλήθεια που συγκλονίζει το Σικάγο και τα αμερικανικά σώματα ασφαλείας.
Η 8χρονη Γκλόρια Κοβαλέβιτς εξαφανίστηκε στις 12 Νοεμβρίου 1960, όταν έφυγε από το οικογενειακό της σπίτι στο West Englewood με προορισμό μια κοντινή εκκλησία για να λάβει τη Θεία Κοινωνία.
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