Λύθηκε μετά από 66 χρόνια «ψυχρό» έγκλημα 8χρονης: Δράστης πρώην αστυνομικός

Μια υπόθεση ανθρωποκτονίας που παρέμενε ανεξιχνίαστη για πάνω από έξι δεκαετίες ανέτρεψε τα δεδομένα, φέρνοντας στο φως μια σοκαριστική αλήθεια που συγκλονίζει το Σικάγο και τα αμερικανικά σώματα ασφαλείας.

Η 8χρονη Γκλόρια Κοβαλέβιτς εξαφανίστηκε στις 12 Νοεμβρίου 1960, όταν έφυγε από το οικογενειακό της σπίτι στο West Englewood με προορισμό μια κοντινή εκκλησία για να λάβει τη Θεία Κοινωνία.

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