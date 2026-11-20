Snapshot Η ΟΙΕΛΕ καταγγέλλει την εξαγορά πτυχίων ξένων γλωσσών έναντι 850 ευρώ χωρίς να απαιτείται εξέταση ή μελέτη.

Το φαινόμενο αφορά πλαστούς τίτλους, εξαγορασμένα μεταπτυχιακά και διδακτορικά, καθώς και αδιαφανείς διαδικασίες στην πιστοποίηση γλωσσομάθειας.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν λίγοι φορείς πιστοποίησης, ενώ στην Ελλάδα λειτουργούν πάνω από πενήντα, εκ των οποίων πολλοί θεωρούνται «φαντάσματα».

Η ΟΙΕΛΕ ζητά άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας για διασφάλιση της αξιοπιστίας των εξετάσεων και πιστοποίησης φορέων, καθώς και συνάντηση για προτάσεις βελτίωσης.

Η δικαιοσύνη έχει ξεκινήσει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ η ΟΙΕΛΕ ενημερώνει και τη γνωστή αλυσίδα Κέντρων Ξένων Γλωσσών που εμπλέκεται. Snapshot powered by AI

Σε μια σοβαρότατη καταγγελία προχώρησε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών (ΟΙΕΛΕ) σχετικά με τον τρόπο που εξαγοράζονται σε κάποιες περιπτώσεις πτυχία ξένων γλωσσών, όπως Lower και Proficency.

Η ΟΙΕΛΕ κάνει λόγο για πλαστούς τίτλους σπουδών, εξαγορασμένα μεταπτυχιακά και διδακτορικά εξ αποστάσεως, ενώ καταγγέλει «σήψη και ασυδοσία στις εξετάσεις για τίτλους γλωσσομάθειας».

Το email από Κέντρο Ξένων Γλωσσών που οδήγησε στις αποκαλύψεις

Στα χέρια του προέδρου της ΟΙΕΛΕ, Γιώργου Χριστόπουλου, έφτασε στις 19 Νοεμβρίου ένα email από Κέντρο Ξένων Γλωσσών σε υποψήφιο «αγοραστή» πτυχίου αγγλικών. Στο email αυτό η διεύθυνση του συγκεκριμένου Κέντρου Ξένων Γλωσσών ενημερώνει κυνικά τον πελάτη πως «δεν χρειάζεται να γράψετε κάτι, ούτε να διαβάσετε κάτι».

Όπως προκύπτει από το απόσπασμα της επιστολής, ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση του τίτλου οφείλει απλώς να προσέλθει για τριάντα λεπτά στον χώρο της εξέτασης και να μην κάνει τίποτε άλλο! Το αντίτιμο ανέρχεται στα 850 ευρώ (200 ευρώ προκαταβολή και 650 ευρώ μετά την καταβολή του πτυχίου) και το πτυχίο αποστέλλεται σε ένα μήνα από την ημερομηνία της «εξέτασης».

Ο κ. Χριστόπουλος προέβη και σε σχετική ανάρτηση στα social media στην οποία αναλυτά αναφέρει:

«Δεν χρειάζεται να γράψετε κάτι, ούτε να διαβάσετε κάτι».

Σε αυτή την απλή φράση στο mail Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε υποψήφιο "αγοραστή" πτυχίου αγγλικών, συμπυκνώνεται όλη η σήψη, η διαφθορά και η παρακμή που έχει απλωθεί όχι μόνο στο χώρο της πιστοποίησης γλωσσομάθειας, αλλά σε ολόκληρη την εκπαίδευση.

Πλαστοί τίτλοι σπουδών, εξαγορασμένα μεταπτυχιακά και διδακτορικά εξ αποστάσεως κι όχι μόνο, εταιρείες που σου ετοιμάζουν την πτυχιακή ή τη διατριβή σου, proficiency που σου έρχονται στο σπίτι με μια πίτσα δώρο....

«Δεν χρειάζεται να γράψετε κάτι, ούτε να διαβάσετε κάτι».

Μια ολόκληρη γενιά εθίζεται στον εκμαυλισμό, στην επίτευξη των στόχων δια της πλαγίας οδού, στην αποφυγή του μόχθου. Στο γρήγορο και στο εύκολο, στην αναζήτηση, όχι της γνώσης, αλλά του "κολλητού", του γνωστού που θα καθαρίσει για πάρτη σου.

«Δεν χρειάζεται να γράψετε κάτι, ούτε να διαβάσετε κάτι».

Ένα ολόκληρο σύστημα, βαθιά άρρωστο, βαθιά παρασιτικό, δίνει, δυστυχώς ανεμπόδιστο, την μάχη για να συνεχίσει το πάρτι, για να φτιάξει μια κοινωνία κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν του...

Η ΟΙΕΛΕ ζήτησε σήμερα (δείτε την σχετική ανακοίνωση στα σχόλια) από την Υπουργό Παιδείας την άμεση διερεύνηση της απίστευτης επιστολής που έφθασε χθες στα χέρια μου και που είναι μια ακόμη απόδειξη του πόσο παραβατικός είναι ο χώρος της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. Ζητήσαμε επίσης, συνάντηση για να καταθέσουμε προτάσεις για να αποκατασταθεί στοιχειωδώς η διαφάνεια, η αξιοκρατία, η ισονομία, η αξιοπιστία των διαδικασιών. Σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε μαζί μας και τους υγιείς φορείς, αυτούς που πλήττονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό που δημιουργούν τα παράσιτα.

Η μεγάλη εικόνα

Ωστόσο ενδιαφέρον έχει οι διαστάσεις που λαμβάνει η καταγγελία της ΟΙΕΛΕ καθώς γίνεται λόγος για ένα ευρύτερο πρόβλημα με πολύ μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία η υπόθεση αυτή αποτελεί μια μικρογραφία της κατάστασης που επικρατεί στην πιστοποίηση ξένων γλωσσών αλλά και της πληροφορικής, που η ΟΙΕΛΕ έχει αναδείξει το τελευταίο διάστημα.

Η ΟΙΕΛΕ ζητάει ενημέρωση για το αποτέλεσμα της προανάκρισης που έχει ξεκινήσει η δικαιοσύνη, ωστόσο - όπως αναφέρει - θα πρέπει το υπουργείο Παιδείας άμεσα να ανακοινώσει μέτρα, όχι μόνο για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εξεταστικών διαδικασιών γλωσσομάθειας, αλλά και για την πιστοποίηση των φορέων.

Σύμφωνα με την Ομποσπονδία: Είναι αδιανόητο ότι, ενώ σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες (κάποιες με πολλαπλάσιο πληθυσμό από την Ελλάδα) έχουν δύο ή τρείς φορείς πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας, η χώρα μας δραστηριοποιούνται περισσότεροι από πενήντα! Σύμφωνα με παράγοντες τις αγοράς, η μεγάλη πλειονότητα των φορέων αυτών είναι ουσιαστικά «φαντάσματα».

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ:

Όσο ανοίγουν τα στόματα, τόσο περισσότερο αποκαλύπτεται η βαθύτατη σήψη στο χώρο της πιστοποίησης ξένων γλωσσών. Στα χέρια του προέδρου της ΟΙΕΛΕ έφτασε χτες προκλητικό email από Κέντρο Ξένων Γλωσσών σε υποψήφιο «αγοραστή» πτυχίου αγγλικών. Στο email αυτό η διεύθυνση του ΚΞΓ ενημερώνει κυνικά τον πελάτη πως «δεν χρειάζεται να γράψετε κάτι, ούτε να διαβάσετε κάτι».

Όπως προκύπτει από το απόσπασμα της επιστολής, ο ενδιαφερόμενος για την απόκτηση του τίτλου οφείλει απλώς να προσέλθει για τριάντα λεπτά στον χώρο της εξέτασης και να μην κάνει τίποτε άλλο! Το αντίτιμο ανέρχεται στα 850 ευρώ (200 ευρώ προκαταβολή και 650 ευρώ μετά την καταβολή του πτυχίου) και το πτυχίο αποστέλλεται σε ένα μήνα από την ημερομηνία της «εξέτασης».

Η υπόθεση αυτή είναι μια μικρογραφία της κατάστασης που επικρατεί στην πιστοποίηση ξένων γλωσσών αλλά και της πληροφορικής που η ΟΙΕΛΕ έχει αναδείξει το τελευταίο διάστημα. Αναμένουμε το αποτέλεσμα της προανάκρισης που έχει ξεκινήσει η δικαιοσύνη, ωστόσο θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας άμεσα να ανακοινώσει μέτρα, όχι μόνο για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των εξεταστικών διαδικασιών γλωσσομάθειας, αλλά και για την πιστοποίηση των φορέων! Είναι αδιανόητο ότι, ενώ σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες (κάποιες με πολλαπλάσιο πληθυσμό από την Ελλάδα) έχουν δύο ή τρείς φορείς πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας, η χώρα μας δραστηριοποιούνται περισσότεροι από πενήντα! Σύμφωνα με παράγοντες τις αγοράς, η μεγάλη πλειονότητα των φορέων αυτών είναι ουσιαστικά «φαντάσματα».

Το συγκεκριμένο κέντρο ξένων γλωσσών ανήκει σε γνωστή αλυσίδα του χώρου, την οποία η ΟΙΕΛΕ θα ενημερώσει για την συγκεκριμένη υπόθεση. Ζητά, επίσης, από τις εργοδοτικές οργανώσεις αλλά και από τους σοβαρούς επιχειρηματίες του χώρου να πάρουν θέση. Σήμερα η Ομοσπονδία μας ζητά από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας άμεση συνάντηση για να καταθέσει τις προτάσεις της για την αποκατάσταση συνθηκών διαφάνειας, ισονομίας και αξιοκρατίας στο συγκεκριμένο χώρο.

Διαβάστε επίσης