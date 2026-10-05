Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας: Διαδικτυακές διαφημίσεις προωθούν μη αναγνωρισμένα πτυχία

Έρευνα αναδεικνύει ότι πολλές διαφημίσεις παρουσιάζουν μη αξιόπιστα και παράνομα πτυχία

Ελένη Ευστρατίου

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας: Διαδικτυακές διαφημίσεις προωθούν μη αναγνωρισμένα πτυχία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Διαδικτυακές διαφημίσεις προωθούν μη αναγνωρισμένα και παράνομα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και πληροφορικής.
  • Πτυχία από μη πιστοποιημένες χώρες δεν αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ και θεωρούνται αναξιόπιστα.
  • Υπόσχεση γρήγορης απόκτησης πιστοποιήσεων είναι παράνομη και μπορεί να οδηγήσει σε προσλήψεις χωρίς πραγματική γνώση γλώσσας.
  • Απαιτούνται αυστηρότεροι έλεγχοι στις διαδικτυακές πλατφόρμες και αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για την εξ αποστάσεως φοίτηση.
  • Προτείνεται η ένταξη εξετάσεων ξένων γλωσσών στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2029 για πρακτικό έλεγχο της γλωσσομάθειας.
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Έρευνα σχετικά με διαδικτυακές διαφημίζεις που υπόσχονται την απόκτηση πτυχίων γλωσσομάθειας και πληροφορικής που αναγνωρίζονται από το Δημόσιο παρουσίασε ο ραδιοφωνικός σταθμός της ΕΡΤnews, δημιουργώντας ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία τους.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), Γιώργο Χριστόπουλο, το σύστημα απόκτησης ξένων γλωσσών βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Αρχικά, ηλεκτρονικές πλατφόρμες εμφανίζονται να αναλαμβάνουν πτυχιακές και διδακτορικές εργασίες εξ αποστάσεως που ανήκουν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, παρέχοντας πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών και πληροφορικής.

Πρόσθεσε ότι οι τιμές ξεκινούν από 100-150 ευρώ και μπορούν να φτάσουν αρκετές χιλιάδες ευρώ για διδακτορικές διατριβές, ενώ για μεταπτυχιακά και διδακτορικά αναφέρθηκε σε ποσά 3.000 έως 6.000 ευρώ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα πιστοποιητικά αγγλικής γλώσσας, καταγγέλλοντας ότι υπάρχουν φορείς με διαδικασίες εξετάσεων που δεν διασφαλίζουν την αξιοπιστία της πιστοποίησης.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων και Καθηγητής Φυσικής στο Αριστοτέλειο Πανεπισήμιο Θεσσαλονίκης, Ορέστης Καλογήρου, ανέφερε ότι αρκετοί τίτλοι που έχουν ελεγχθεί, έχουν αποδειχθεί ότι δεν αναγνωρίζονται καθώς δεν ήταν πιστοποιημένη η χώρα προέλευσής τους.

«Tα συγκεκριμένα πτυχία που έχουν ακουστεί στην δημοσιότητα, ο ΔΟΑΤΑΠ έχει διαπιστώσει με πολύ αυστηρή διαδικασία ότι δεν είναι πιστοποιημένα για την ποιότητά τους στην ξένη χώρα και δεν τα αναγνωρίζει. Άρα, από την πλευρά του ΔΟΑΤΑΠ, δεν υπάρχει παραθυράκι για να ξεγελάσει κανείς το ελληνικό δημόσιο».

Ο Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Συνδέσμου Καθηγητών – Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, Γιώργος Ζηκόπουλος, δήλωσε ότι οι διαφημίσεις που υπόσχονται την απόκτηση πιστοποιήσεων μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα είναι αδύνατον να γίνουν και είναι παράνομες. Παράλληλα, εξέφρασε τον φόβο ότι μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και στην πρόσληψη ανθρώπων στο Δημόσιο, που διαθέτουν τον απαιτούμενο τίτλο χωρίς να έχουν την αντίστοιχη πραγματική γνώση της γλώσσας,

Πρόσθεσε ότι χρειάζονται αυστηρότεροι έλεγχοι στις διαδικτυακές πλατφόρμες, κάτι που τα κέντρα ξένων γλωσσών έχουν εισηγηθεί στα αρμόδια υπουργεία, αφού εκτός του ότι λειτουργούν παράνομα, οδηγούν σε ημιμάθεια και λανθασμένες προσλήψεις.

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Θάνος Παπαϊωάννου ανέφερε ότι ο θεσμός διαπιστώνει πρόβλημα κυρίως από τις διαφημίσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, οι οποίες υπόσχονται γρήγορη απόκτηση πιστοποιητικών και μεταπτυχιακών τίτλων. Επισήμανε ως ζήτημα προς επανεξέταση το νομοθετικό πλαίσιο που αντιμετωπίζει την εξ αποστάσεως φοίτηση σε ξένο πανεπιστήμιο ως τεκμήριο άριστης γνώσης της αντίστοιχης γλώσσας και πρότεινε την αξιοποίηση των κρατικών εξετάσεων γλωσσομάθειας αναφέροντας ότι, εφόσον υπάρξει ο απαιτούμενος σχεδιασμός, στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2029 θα μπορούσε να ενταχθεί εξέταση σε αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά, ώστε η γνώση της ξένης γλώσσας να ελέγχεται στην πράξη.

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