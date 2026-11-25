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Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες αναμένονται σήμερα, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν προκηρύξει ναυτεργατικά σωματεία, με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθούν αρκετά προγραμματισμένα δρομολόγια.

Η απεργία θα ξεκίνησε στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας, με τις κινητοποιήσεις να αφορούν διαφορετικές κατηγορίες πλοίων και λιμάνια της χώρας.

Η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ) και η Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» έχουν προκηρύξει πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, ζητώντας την υπογραφή ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και αυξήσεις 12% στους μισθούς, τα επιδόματα και τις πρόσθετες αμοιβές.

Στα βασικά αιτήματά τους περιλαμβάνονται επίσης η καθιέρωση 35ωρης εβδομαδιαίας εργασίας, η ενίσχυση των οργανικών συνθέσεων των πληρωμάτων και η λήψη πρόσθετων μέτρων για την ασφάλεια των ναυτικών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην προστασία των ναυτεργατών που καλούνται να εργαστούν σε εμπόλεμες περιοχές.

Ποια λιμάνια και δρομολόγια επηρεάζονται

Στην κινητοποίηση συμμετέχει και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), η οποία έχει αποφασίσει 24ωρη απεργία στα λιμάνια της Αττικής και στα πλοία της Αδριατικής.

Το σωματείο διεκδικεί αυξήσεις αποδοχών, πλήρη εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων και βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, τα δρομολόγια που καλύπτονται από τη συγκεκριμένη απεργιακή κινητοποίηση δεν θα πραγματοποιηθούν.

Στην απεργία συμμετέχουν επίσης τα πληρώματα ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών, έπειτα από απόφαση της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών (ΠΕΠΡΝ).

Το σωματείο ζητά την τήρηση των όρων της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, την έγκαιρη ενημέρωση των πληρωμάτων για τις βάρδιες, τις ημέρες ανάπαυσης και τις αργίες, καθώς και την εφαρμογή των προβλεπόμενων ωραρίων εργασίας και ανάπαυσης, σύμφωνα με τη διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας (MLC).

Παράλληλα, θέτει ζήτημα επαρκούς στελέχωσης των ρυμουλκών, ώστε να καλύπτονται με ασφάλεια οι βάρδιες, ενώ εκφράζει την αντίθεσή του στην υπερεργασία και στην πραγματοποίηση ταξιδιών διάρκειας άνω των 12 ωρών με μία μόνο βάρδια.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν την Τετάρτη καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμεναρχεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.

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