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Στις φλόγες τυλίχθηκε βυτιοφόρο φορτηγό με 18 τροχούς, μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στον αυτοκινητόδρομο Eastex Freeway, κοντά στην οδό Cavalcade, στο Χιούστον του Τέξας.

Το βαρύ όχημα ανατράπηκε στο ρεύμα εξόδου από την πόλη και στη συνέχεια εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά.

Εναέρια πλάνα από το ελικόπτερο Sky 2 του τηλεοπτικού σταθμού KPRC 2 δείχνουν το βυτιοφόρο αναποδογυρισμένο και παραδομένο στις φλόγες, ενώ πυκνοί μαύροι καπνοί υψώνονται πάνω από το σημείο του ατυχήματος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Χιούστον, ο οδηγός εγκλωβίστηκε μέσα στο φορτηγό και χρειάστηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Οι πυροσβέστες ανέφεραν ότι στο σημείο επικρατούσαν έντονη καπνογόνος επιβάρυνση και μεγάλες φλόγες, ενώ κινητοποιήθηκε και ειδική ομάδα αντιμετώπισης περιστατικών με επικίνδυνα υλικά.

Οι αρχές κάλεσαν τους οδηγούς να αποφεύγουν την περιοχή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των σωστικών συνεργείων.

Σύμφωνα με ξεχωριστό δημοσίευμα του ίδιου τηλεοπτικού σταθμού, ο πυκνός καπνός από τη φωτιά μεταφερόταν πάνω από περιοχές του Χιούστον, προκαλώντας ανησυχία για την ποιότητα του αέρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο IH-69 Eastex, με κατεύθυνση προς τα βόρεια, κοντά στον κόμβο με τον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο IH-610 North Loop.

Μέχρι στιγμής δεν είχαν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας του οδηγού ή για τα αίτια του τροχαίου.

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