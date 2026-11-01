Τραγωδία στην Πρέβεζα: Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο - «Καρφώθηκε» σε βυτιοφόρο το αυτοκίνητό του

Ο 22χρονος παραλήφθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του

Δημήτρης Δρίζος

Τραγωδία στην Πρέβεζα: Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο - «Καρφώθηκε» σε βυτιοφόρο το αυτοκίνητό του
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  • Ένα τροχαίο στην Πρέβεζα το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου 2026 προκάλεσε τον θάνατο ενός 22χρονου άνδρα στην περιοχή της Τύργιας.
  • Το αυτοκίνητο του νεαρού συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με βυτιοφόρο μεταφοράς υγρών, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του κάτω από το βαρύ όχημα.
  • Αστυνομία και Πυροσβεστική επενέβησαν άμεσα για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.
  • Ο 22χρονος παραλήφθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το ΕΚΑΒ και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού.
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Τραγικό τροχαίο στην Πρέβεζα το βράδυ του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου 2026 είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 22χρονου άνδρα στην περιοχή της Τύργιας.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με βυτιοφόρο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό και τελικά τον θάνατό του.

Το δυστύχημα συνέβη όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το όχημα του νεαρού προσέκρουσε σε βαρύ όχημα μεταφοράς υγρών. Το αυτοκίνητο εγκλωβίστηκε κάτω από το βυτιοφόρο, καθιστώντας απαραίτητη την άμεση επέμβαση των αρχών.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν περιπολικά της Τροχαίας και δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ανέλαβαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού.

Ο 22χρονος παραλήφθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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