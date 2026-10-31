Πρέβεζα: Τροχαίο στην Τύργια - Άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του
Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
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- Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Τύργιας Πρέβεζας.
- Ένας άνδρας εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματος μετά το ατύχημα.
- Έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του άνδρα.
- Ο άνδρας απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην ευρύτερη περιοχή της Τύργια στην Πρέβεζα.
Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής προκειμένου να επιχειρήσει για τον απεγκλωβισμό ενός άνδρα ο οποίος εγκλωβίστηκε σε όχημα συνέπεια του τροχαίου.
Οι άνδρες της Πυροσβεστικής κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα ο οποίος ανασύρθηκε από τα συντρίμμια του οχήματος χωρίς τις αισθήσεις του και ακολούθως παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Για τον απεγκλωβισμό του επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
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