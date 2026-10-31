Νέα απάτη σε βάρος ηλικιωμένου στην Πάτρα: Ο «λογιστής» πήρε τα κοσμήματα και έγινε… καπνός

Snapshot Ένας ηλικιωμένος στην Πάτρα εξαπατήθηκε από άγνωστο που παρουσιαζόταν ως λογιστής.

Ο απατεώνας απέσπασε κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

Ο ηλικιωμένος παρέδωσε τα κοσμήματα σε σακούλα πριν καταλάβει την απάτη.

Το περιστατικό συνέβη στις 31 Οκτωβρίου και αποτελεί μέρος των συνεχών απάτων σε βάρος ηλικιωμένων στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Δεν έχουν τέλος οι απάτες κατά ηλικιωμένων, στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, σήμερα Σάββατο (31/10), είχαμε ένα ακόμη κρούσμα με απατεώνα που εμφανίστηκε σε ηλικιωμένο ως λογιστής και τον έπεισε να του παραδώσει κοσμήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ.

Ο ηλικιωμένος πείσθηκε και παράδωσε σε σακούλα τα κοσμήματά του, αλλά όταν κατάλαβε πως έπεσε θύμα απάτης ήταν πλέον αργά.

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