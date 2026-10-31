Πρέβεζα: Στα κρατητήρια 11 ανήλικοι με τους γονείς τους για βεγγαλικά

Snapshot Συνελήφθησαν στην Πρέβεζα έντεκα ανήλικοι ηλικίας 16 έως 17 ετών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων.

Μαζί με τους ανήλικους συνελήφθησαν και οι γονείς τους, κατηγορούμενοι για παραμέληση της εποπτείας τους.

Στην κατοχή των ανηλίκων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία βεγγαλικά χειρός.

Οι ανήλικοι εντοπίστηκαν πεζοί, κατευθυνόμενοι προς άλλο σχολείο της περιοχής.

Την προανάκριση ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας και η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη έντεκα ανηλίκων ημεδαπών προχώρησαν στην Πρέβεζα, αστυνομικοί υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας.

Σε βάρος των ανηλίκων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί βεγγαλικών και πυροτεχνημάτων, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν και γονείς τους, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας τους.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, οι 11 ανήλικοι —όλοι ηλικίας 16 έως 17 ετών και μαθητές του ίδιου Λυκείου— εντοπίστηκαν να κινούνται πεζή με κατεύθυνση προς άλλο σχολείο της περιοχής.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν από κοινού τρία βεγγαλικά χειρός.

Την προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας, και η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.

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