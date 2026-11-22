Η CUPRA βάζει στο ίδιο προωθητικό πρόγραμμα τρία μοντέλα με διαφορετικό χαρακτήρα, τα Leon, Formentor και Terramar. Και στα τρία το όφελος για τον αγοραστή είναι 2.000 ευρώ και αφορά τις ήπια υβριδικές εκδόσεις με τον κινητήρα βενζίνης 1.5 TSI των 150 ίππων και το αυτόματο κιβώτιο DSG.

Το πρόγραμμα της ΤΕΧΝΟΚΑΡ αφορά νέες παραγγελίες από περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων που είναι άμεσα διαθέσιμα στην Ελλάδα. Για να ισχύσει το όφελος, το αυτοκίνητο θα πρέπει να έχει ταξινομηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

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