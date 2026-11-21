Snapshot Βρέθηκε ανθρώπινη σορός πάνω σε βράχια στην περιοχή Μπάλος της Κισσάμου στην Κρήτη.

Το φύλο του ατόμου δεν έχει εξακριβωθεί λόγω σημαντικής αλλοίωσης της σορού.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου.

Αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας για την ταυτοποίηση της σορού και τις συνθήκες εύρεσής της. Snapshot powered by AI

Μακάβριο εύρημα στην περιοχή του Μπάλου, στην Κίσσαμο της Κρήτης, όπου χθες εντοπίστηκε ανθρώπινη σορός πάνω σε βράχια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί το φύλο του ατόμου, καθώς τα χαρακτηριστικά της σορού έχουν αλλοιωθεί σημαντικά, γεγονός που δυσχεραίνει την αναγνώρισή της.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Κισσάμου. Αναμένονται τα αποτελέσματα της έρευνας για την ταυτοποίηση της σορού και τη διακρίβωση των συνθηκών υπό τις οποίες βρέθηκε στο σημείο.