Τι πρέπει να ξέρετε για τον ΕΝΦΙΑ 2025

Snapshot Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα επωφεληθούν από εκπτώσεις ή απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ το 2027.

Πλήρης απαλλαγή θα έχουν οι ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, με εξαίρεση συγκεκριμένες περιοχές όπου το όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.

Τρίτεκνες, πολύτεκνες οικογένειες και ΑμεΑ με αναπηρία άνω του 80% δικαιούνται μηδενικό ΕΝΦΙΑ για όλη την ακίνητη περιουσία τους.

Ιδιοκτήτες σε μικρά ακριτικά νησιά, καθώς και ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, μπορούν να λάβουν απαλλαγές.

Προβλέπονται εκπτώσεις 50% για οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά και έως 20% για κατοικίες με ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών. Snapshot powered by AI

Αλλαγές στον λογαριασμό του ΕΝΦΙΑ φέρνει το 2027 για περισσότερους από δύο εκατομμύρια φορολογουμένους, καθώς διευρύνονται οι απαλλαγές και διατηρούνται οι εκπτώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες ιδιοκτητών.

Το μεγαλύτερο όφελος αναμένεται να έχουν όσοι διαθέτουν κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς, καθώς περισσότεροι από 650.000 ιδιοκτήτες εκτιμάται ότι θα απαλλαγούν πλήρως από τον φόρο για τη συγκεκριμένη κατοικία.

Η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία επεκτείνεται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων, έναντι 1.500 που ίσχυε προηγουμένως.

Ειδικά στη Δυτική Μακεδονία, καθώς και στους παραμεθόριους δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Ηπείρου που συνορεύουν με άλλη χώρα, το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.

Βασική προϋπόθεση είναι η φορολογητέα αξία του συνόλου της πλήρους κυριότητας της κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Εάν ξεπερνά το συγκεκριμένο ποσό, δεν χορηγείται η απαλλαγή.

Πλήρης απαλλαγή για τρίτεκνους, πολύτεκνους και ΑμεΑ

Μηδενικό ΕΝΦΙΑ για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους μπορούν να εξασφαλίσουν, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Αντίστοιχη απαλλαγή προβλέπεται και για οικογένειες στις οποίες υπάρχει άτομο με αναπηρία τουλάχιστον 80%.

Στις κατηγορίες που απαλλάσσονται περιλαμβάνονται επίσης φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας με κύρια κατοικία σε μικρά ακριτικά νησιά πληθυσμού κάτω των 1.200 κατοίκων.

Παράλληλα, προβλέπονται απαλλαγές για επιλέξιμα ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Ποιοι δικαιούνται έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ

Μείωση του φόρου κατά 50% προβλέπεται για ιδιοκτήτες ακινήτων που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η έκπτωση αφορά οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτουν σωρευτικά τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Έκπτωση έως 20% για ασφαλισμένες κατοικίες

Μειωμένο ΕΝΦΙΑ θα καταβάλουν το 2027 και όσοι έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών.

Οι προβλεπόμενες εκπτώσεις διαμορφώνονται ως εξής:

20% για κατοικίες με φορολογητέα αξία έως 500.000 ευρώ.

10% για κατοικίες με φορολογητέα αξία μεγαλύτερη των 500.000 ευρώ.

Οι μειώσεις αφορούν ιδιοκτήτες που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις ασφάλισης.

Με τις νέες ρυθμίσεις, σημαντικός αριθμός φορολογουμένων αναμένεται να δει αισθητά μειωμένο ή ακόμη και μηδενικό εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ το 2027, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας, την οικογενειακή και οικονομική κατάσταση και την ασφαλιστική κάλυψη του ακινήτου.

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