Snapshot Η Κένσι Ιβέτ Γκαρσία Τόρες, γνωστή ως «Κούκλα της Μαφίας», συνελήφθη ξανά στην Ονδούρα για ξέπλυμα χρήματος.

Το 2022 είχε καταδικαστεί σε τρία χρόνια φυλάκιση στις ΗΠΑ για συμμετοχή σε συνωμοσία νομιμοποίησης άνω των 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι οικονομικές έρευνες εντόπισαν κινήσεις άνω του 1,1 εκατομμυρίου δολαρίων με αδιευκρίνιστη προέλευση.

Η νέα σύλληψη σχετίζεται με έρευνες για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος στην Ονδούρα.

Η Γκαρσία Τόρες έχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και εργάστηκε σε επιχειρήσεις εξαγωγής καφέ, θαλασσινών και στον ξενοδοχειακό τομέα πριν τις συλλήψεις. Snapshot powered by AI

Έφοδο στην πολυτελή κατοικία της Κένσι Ιβέτ Γκαρσία Τόρες, γνωστής ως «Κούκλα της Μαφίας» πραγματοποίησαν οι αρχές της Ονδούρας, συλλαμβάνοντάς την για δεύτερη φορά, στο πλαίσιο έρευνας που συνδέεται με το ξέπλυμα χρήματος.

Η Τόρες απέκτησε φήμη τον Μάρτιο του 2022, όταν συνελήφθη από ομοσπονδιακούς πράκτορες των ΗΠΑ στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι ενώ ετοιμαζόταν να ταξιδέψει στην Ονδούρα.

Η υπόθεσή του σχετιζόταν με έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών. Την ίδια χρονιά, η Γκαρσία Τόρες ομολόγησε ενοχή για συμμετοχή σε συνωμοσία νομιμοποίησης άνω των 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων, για την οποία το αμερικανικό δικαστικό σύστημα την καταδίκασε σε τρία χρόνια φυλάκιση. Μετά την ομολογία ενοχής, παρέμεινε υπό κράτηση στις Ηνωμένες Πολιτείες και ανέκτησε την ελευθερία της στις 22 Οκτωβρίου 2024. Αργότερα απελάθηκε στην Ονδούρα.

Sonriendo y esposada: así fue capturada en San Pedro Sula Kensy Torres, alias "La Muñeca de la Mafia" Kensy Torres, conocida como "La Muñeca de la Mafia", fue capturada este viernes en una lujosa residencia de la residencial Los Cedritos en San Pedro Sula por presunto lavado de activos. #Sucesos Video: cortesía — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) November 20, 2026

Αφού ανέκτησε την ελευθερία του, μίλησε δημόσια για την εμπειρία του στη φυλακή και τις προσωπικές συνέπειες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας. Ωστόσο, το όνομά της επανεμφανίστηκε μετά από νέα επιχείρηση εναντίον της από τις αρχές της Ονδούρας.

H 44χρονη Τόρες κατέχει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Πριν από τη σύλληψή της, εργάστηκε στη διοίκηση εταιρειών που συνδέονταν με την εξαγωγή καφέ και θαλασσινών, καθώς και στον ξενοδοχειακό τομέα.

Σε συνεντεύξεις που έδωσε το 2025, εξήγησε ότι αρκετά από τα ταξίδια της στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων προορισμών στην Ασία και την Ευρώπη, σχετίζονταν με επαγγελματικές δραστηριότητες και εμπορικές εκθέσεις, όπου εκπροσωπούσε εταιρείες στον τομέα του καφέ.

Η νέα σύλληψη της Γκαρσία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποίησε η Εισαγγελία, οι οικονομικές έρευνες εντόπισαν κινήσεις άνω των 30 εκατομμυρίων λεμπίρας, που αντιστοιχούν περίπου σε 1,1 εκατομμύρια δολάρια, των οποίων η προέλευση δεν θα μπορούσε να δικαιολογηθεί.

Οι αρχές συνδέουν επίσης την υπόθεση με έρευνες για δομές που σχετίζονται με διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος.

Η σύλληψη της γυναίκας από την Ονδούρα αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον για την ιστορία της, ειδικά λόγω της αντίθεσης ανάμεσα στις ταξιδιωτικές και ψυχαγωγικές φωτογραφίες που μοιράστηκε χρόνια πριν και στα δικαστικά αρχεία στα οποία έχει εμφανιστεί.