Snapshot Ρώσοι gamers αναφέρουν προβλήματα στην εικόνα των τηλεοράσεών τους μετά την έναρξη του GTA VI, με τον ήχο να λειτουργεί κανονικά.

Η επανεκκίνηση της τηλεόρασης αποκαθιστά προσωρινά την εικόνα, αλλά η δυσλειτουργία επανεμφανίζεται με την επιστροφή στο παιχνίδι.

Τεχνικός ανέφερε ότι έχει δει αρκετά παρόμοια περιστατικά μετά την κυκλοφορία του GTA VI.

Η απενεργοποίηση της λειτουργίας Game Mode στις τηλεοράσεις ή η τροποποίηση ρυθμίσεων στην κονσόλα φαίνεται να βοηθούν κάποιους χρήστες.

Η ακριβής αιτία των προβλημάτων δεν έχει επιβεβαιωθεί και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι το GTA VI προκαλεί βλάβες στις τηλεοράσεις. Snapshot powered by AI

Αναφορές για δυσλειτουργίες σε τηλεοράσεις μετά την εκκίνηση του πολυαναμενόμενου Grand Theft Auto VI (GTA VI) πληθαίνουν μεταξύ Ρώσων παικτών, σύμφωνα με δημοσίευμα του ρωσικού μέσου Lenta.ru, το οποίο επικαλείται πληροφορίες του Shot.

Όπως περιγράφουν οι παίκτες, τα προβλήματα εμφανίζονται μόλις λίγα λεπτά μετά την έναρξη του παιχνιδιού. Η εικόνα εξαφανίζεται εντελώς από την τηλεόραση, ενώ ο ήχος εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.

Η επανεκκίνηση της συσκευής επαναφέρει προσωρινά την εικόνα, ωστόσο η δυσλειτουργία επανεμφανίζεται όταν οι χρήστες επιστρέφουν στο GTA VI.

Ένας από τους παίκτες ανέφερε ότι αναγκάστηκε να μεταφέρει την τηλεόρασή του σε εργαστήριο επισκευών.

Εκεί, σύμφωνα με την περιγραφή του, τεχνικός τον ενημέρωσε ότι είχε ήδη αντιμετωπίσει αρκετά παρόμοια περιστατικά μετά την κυκλοφορία του νέου τίτλου της σειράς Grand Theft Auto.

Μία από τις πιθανές αιτίες που εξετάζονται είναι η λειτουργία παιχνιδιού (Game Mode) των τηλεοράσεων.

Ορισμένοι χρήστες υποστηρίζουν ότι η απενεργοποίησή της βοηθά στην αποκατάσταση της εικόνας.

Άλλοι προτείνουν την τροποποίηση των ρυθμίσεων βελτίωσης εικόνας στην κονσόλα ή τον έλεγχο του καλωδίου HDMI.

Προς το παρόν, πάντως, η ακριβής αιτία των δυσλειτουργιών παραμένει άγνωστη. Δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ότι η εκκίνηση του GTA VI προκαλεί βλάβες στις τηλεοράσεις.

Πηγή: Lenta.ru

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