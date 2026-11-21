Snapshot Ουκρανός οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ προκάλεσε σύγκρουση με δύο οχήματα και επιχείρησε να διαφύγει.

Του ασκήθηκαν διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό μέθη και εγκατάλειψη τόπου τροχαίου.

Καταδικάστηκε σε 41 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή, χωρίς δυνατότητα έφεσης και χρηματικό πρόστιμο 5.500 ευρώ.

Αφαιρέθηκαν η άδεια οδήγησης και τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος για έξι μήνες.

Διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια παραμονής στη χώρα. Snapshot powered by AI

Βαρύς ήταν ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης στον Ουκρανό οδηγό, ο οποίος υπό την επήρεια αλκοόλ προσέκρουσε διαδοχικά σε δύο αυτοκίνητα και στη συνέχεια φέρεται να επιχείρησε να διαφύγει, προτού εντοπιστεί από αστυνομικούς.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια μέθης και εγκατάλειψη του τόπου του τροχαίου, ενώ διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε άδεια παραμονής στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο φέρεται να έδειξε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Το δικαστήριο του επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 41 μηνών, χωρίς αναστολή, χωρίς δυνατότητα εξαγοράς και χωρίς δικαίωμα έφεσης, καθώς και χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.500 ευρώ.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για έξι μήνες.