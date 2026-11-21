Snapshot Η 16χρονη Μικέλε Χάρντι-Ίνγκαμ αυτοκτόνησε τον Ιούνιο του 2024, δύο ημέρες μετά τον γάμο των γονιών της, λαμβάνοντας υπερβολική δόση συνταγογραφημένου φαρμάκου.

Η Μικέλε είχε διαγνωστεί με κατάθλιψη, αγχώδη διαταραχή και αυτισμό, και παρακολουθούνταν από ειδικούς ψυχικής υγείας.

Είχε επιχειρήσει να αυτοκτονήσει και το 2021, ενώ ήταν πρέσβειρα ψυχικής υγείας στο σχολείο της και είχε ενεργό ρόλο στην τοπική κοινότητα.

Η Μικέλε αντιμετώπιζε κοινωνική απομόνωση λόγω της συμπεριφοράς συμμαθητή και δέχθηκε επίθεση τον Μάιο του 2024, με αποτέλεσμα απειλές μέσω κινητού και κοινωνικών δικτύων.

Η ιατροδικαστική έκθεση κατέληξε σε αυτοκτονία, με τοξικολογική ανάλυση να δείχνει θανατηφόρα υπερδοσολογία, ενώ βρέθηκε αποχαιρετιστήριο σημείωμα και κλειδί χρηματοκιβωτίου με φάρμακα στο σπίτι της. Snapshot powered by AI

Μια 16χρονη μαθήτρια πρότυπου σχολείου στη Μεγάλη Βρετανία έβαλε τέλος στη ζωή της δύο ημέρες μετά τον γάμο των γονιών της, όπως αποκαλύφθηκε σε δικαστική ακροαματική διαδικασία.

Η Μικέλε Χάρντι-Ίνγκαμ πέθανε στο σπίτι της τον Ιούνιο του 2024, αφού έλαβε υπερβολική δόση φαρμάκου που είχε συνταγογραφηθεί σε μέλος της οικογένειάς της.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που διεξήχθη στο δικαστήριο του ιατροδικαστή του Ντέβον, έγινε γνωστό ότι η Μικέλε είχε φύγει από το σπίτι λίγες ημέρες νωρίτερα, έπειτα από έναν καβγά με τη μητέρα της, Τίνα.

Ωστόσο, η θεία της, Λέσλι Τέιλορ, την παρέλαβε από τον σιδηροδρομικό σταθμό και η οικογένεια φάνηκε να συμφιλιώνεται.

Το πρωί της 16ης Ιουνίου, όμως, ένα από τα αδέλφια της, στο δωμάτιο του οποίου κοιμόταν η Μικέλε, ενημέρωσε τον πατέρα τους, Λι, ότι είχε αίματα γύρω από το στόμα της.

Όταν ο κ. Χάρντι-Ίνγκαμ αντίκρισε την κόρη του, διαπίστωσε ότι υπήρχε ξεραμένο αίμα στο στόμα της και ότι το σώμα της ήταν κρύο.

Κάλεσε αμέσως το 999 και ασθενοφόρο έφτασε στο σπίτι τους στο Τόρκι του Ντέβον, ωστόσο η Μικέλε διαπιστώθηκε ότι ήταν ήδη νεκρή.

Το δικαστήριο άκουσε ότι η Μικέλε, η οποία είχε επιχειρήσει να βάλει τέλος στη ζωή της και το 2021, είχε οριστεί πρέσβειρα ψυχικής υγείας στο σχολείο θηλέων του Τόρκι, όπου φοιτούσε.

Ο πατέρας της, ο οποίος έχει τέσσερα παιδιά, ανέφερε ότι η Μικέλε είχε τη δική της εκπομπή στον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Palm FM και σχεδίαζε να συνεχίσει τις σπουδές της στο λύκειο και στη συνέχεια να φοιτήσει σε πανεπιστήμιο του Λονδίνου, με στόχο να γίνει δημοσιογράφος.

«Ήταν παθιασμένη με την ιδέα να μπορούν οι άνθρωποι να μιλούν ανοιχτά για την ψυχική τους υγεία», πρόσθεσε.

Η Μικέλε παρακολουθούνταν από ειδικούς ψυχικής υγείας και λάμβανε το αντικαταθλιπτικό φάρμακο σερτραλίνη, καθώς είχε διαγνωστεί με κατάθλιψη, αγχώδη διαταραχή και διαταραχή του αυτιστικού φάσματος.

Λίγο πριν από τον θάνατό της, ένας συμμαθητής της είχε αρχίσει να προσκολλάται πάνω της, λόγω του ρόλου της ως πρέσβειρας ψυχικής υγείας, και την ακολουθούσε συνεχώς.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να δώσει τις εξετάσεις της απομονωμένη από τους υπόλοιπους μαθητές, γεγονός που την έκανε να αισθάνεται ότι τιμωρούνταν και ότι δεν μπορούσε να βλέπει τους φίλους της.

Τον Μάιο του 2024, όπως αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο, έπεσε θύμα επίθεσης. Όταν κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, άρχισε να δέχεται απειλητικά μηνύματα στο κινητό της τηλέφωνο και στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι γονείς της Μικέλε παντρεύτηκαν στις 13 Ιουνίου. Ωστόσο, όταν η μητέρα της επέστρεψε για λίγο από το ταξίδι του μέλιτος προκειμένου να ελέγξει πώς ήταν η κόρη της, διαπίστωσε ότι στο σπίτι βρίσκονταν δύο άτομα που δεν γνώριζε.

Όταν προσπάθησε να απομακρύνει τους εφήβους από το σπίτι, εκείνοι αρχικά αρνήθηκαν να φύγουν. Όταν τελικά αποχώρησαν, ακολούθησε καβγάς ανάμεσα στη μητέρα και την κόρη, με αποτέλεσμα η Μικέλε να φύγει από το σπίτι.

Εντοπίστηκε από την αστυνομία και στη συνέχεια την παρέλαβε η θεία της. Ο πατέρας της επέστρεψε από τις διακοπές, ενώ η μητέρα της πήγε να μείνει σε τροχόσπιτο συγγενικού προσώπου.

Το δικαστήριο ενημερώθηκε ότι, μετά την απόπειρα υπερδοσολογίας της Μικέλε το 2021, ο πατέρας της είχε αρχίσει να κλειδώνει τα φάρμακά του σε χρηματοκιβώτιο, το οποίο φύλασσε πάνω από την ντουλάπα στο υπνοδωμάτιο που μοιραζόταν με τη σύντροφό του.

Ωστόσο, όταν η αστυνομία εξέτασε τον χώρο όπου πέθανε η Μικέλε, εντόπισε ένα σημειωματάριο με αποχαιρετιστήριο σημείωμα, καθώς και ένα κλειδί για το χρηματοκιβώτιο όπου ο κ. Χάρντι-Ίνγκαμ φύλασσε τα φάρμακά του.

Η τοξικολογική εξέταση έδειξε ότι η συγκέντρωση ενός συνταγογραφούμενου φαρμάκου στο αίμα της Μικέλε ήταν υπερτριπλάσια από τη θανατηφόρα δόση.

Η ιατροδικαστής Άλισον Λόνγκχορν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για αυτοκτονία και δήλωσε:

«Η Μικέλε ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή νεαρή γυναίκα. Σας εκφράζω τα συλλυπητήριά μου. Δεν μπορώ καν να φανταστώ τι πρέπει να περνάτε».

Η Μικέλε ήταν δημοσιευμένη ποιήτρια, έγραφε τραγούδια για το τοπικό συγκρότημα Falling Off A Horse και ήταν παθιασμένη με τη συγγραφή, ενώ αγαπούσε να εξερευνά μεγάλα φιλοσοφικά ερωτήματα.

Μόλις λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό της, είχε παρουσιάσει στο τοπικό δημοτικό συμβούλιο μια πρόταση για τη χορήγηση επιχορήγησης ύψους 400 λιρών, προκειμένου να δημιουργήσει ένα περιοδικό που θα υποστήριζε την ψυχική υγεία των νέων. Τα έσοδα από την πρωτοβουλία επρόκειτο να διατεθούν στη φιλανθρωπική οργάνωση Mind.