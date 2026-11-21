Η Μελάνια Τραμπ, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η Ούσα Βανς παρευρίσκονται στον Χορό του Ανώτατου Διοικητή στην προεδρική ορκωμοσία. 20 Ιανουαρίου 2025

Snapshot Η θέση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ δεν είναι θεσμοθετημένη και επιτρέπει στη σύζυγο του προέδρου να ορίσει τον ρόλο της κατά βούληση.

Έξι σύζυγοι Ρεπουμπλικάνων πολιτικών του κινήματος MAGA διαγωνίζονται για τον ρόλο της Πρώτης Κυρίας, εκμεταλλευόμενες την επιρροή και προβολή που προσφέρει ο ρόλος.

Η Τζένιφερ Χέγκσεθ, σύζυγος του υπουργού Πολέμου, θεωρείται δυναμική παρουσία και σημαντικό πολιτικό «όπλο» σε περίπτωση κρίσης για τον σύζυγό της.

Η Ούσα Βανς, δικηγόρος και σύζυγος του αντιπροέδρου, έχει συμβάλει καθοριστικά στην πολιτική άνοδο του συζύγου της και ξεχωρίζει για το κλασικό στυλ και τη δημόσια εικόνα της.

Η Κέισι Ντε Σάντις διαθέτει δική της πολιτική επιρροή και ήταν υποψήφια για κυβερνήτης της Φλόριντα, παραμένοντας ισχυρή παρουσία στην πολιτική καριέρα του συζύγου της. Snapshot powered by AI

Η θέση της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ δεν είναι θεσμοθετημένη. Αυτό σημαίνει ότι η σύζυγος του εκάστοτε Αμερικανού προέδρου, όπως το έθεσε η πρώην Πρώτη Κυρία, Λόρα Μπους, είναι «ένας ρόλος χωρίς εγχειρίδιο κανόνων». Πρακτικά, λοιπόν, μία Πρώτη Κυρία έχει την ελευθερία να ορίσει τον ρόλο της και τους κανόνες του παιχνιδιού.

Άλλωστε αυτό έκαναν η Μελάνια Τραμπ, η Μισέλ Ομπάμα και η Λόρα Μπους. Η θέση έχει μεγάλη επιρροή και γι’ αυτό αν και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δύο χρόνια προεδρικής θητείας μπροστά του, στο παρασκήνιο του Λευκού Οίκου έχει ήδη ανοίξει η συζήτηση για τον διάδοχό του και τη διάδοχο της Μελάνια Τραμπ.

Η Τζένιφερ Πίκενς, ιστορικός του Λευκού Οίκου και ειδική σε θέματα που αφορούν την Πρώτη Κυρία είπε στην εφημερίδα Daily Mail ότι «οι Πρώτες Κυρίες είναι συχνά πιο δημοφιλείς από τον πρόεδρο και, κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής εκστρατείας, μπορούν να αποτελέσουν μια δύναμη σε πολιτικό, διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχουν έναν μοναδικό τρόπο να προσδίδουν ανθρώπινη πτυχή και να απαλύνουν την εικόνα ενός προεδρικού υποψηφίου και της προεδρίας».

Με απλά λόγια αποτελούν ένα επικοινωνιακό πλεονέκτημα για κάθε πολιτικό. Αυτό φαίνεται ότι το γνωρίζουν καλά οι σύζυγοι 6 πολιτικών του κινήματος MAGA που ανταγωνίζονται για την θέση της Πρώτης Κυρίας.

Τζένιφερ Χέγκσεθ

Η σύζυγος του υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ θεωρείται μία εξαιρετικά δυναμική παρουσία στο αμερικανικό Πεντάγωνο και τον Λευκό Οίκο. Η 46χρονη Τζένιφερ Χέγκσεθ, η οποία παλαιότερα εργαζόταν ως παραγωγός του καναλιού FOX, πιστώνεται την πολιτική άνοδο του συζύγου της.

Έχει εγκλιματιστεί άψογα με το πόστο του Χέγκσεθ και συχνά συμμετέχει σε προωθητικά βίντεο του υπουργείου Πολέμου. Περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου της σε εκδηλώσεις με τον σύζυγό της αλλά και με την μεγάλη οικογένειά τους. Ο κάθε ένας τους έχει αποκτήσει από τρία παιδιά από προηγούμενες σχέσεις και μοιράζονται μαζί μία κόρη.

Ο Πιτ Χέγκσεθ δίνει ένα φιλί στην σύζυγό του Τζένιφερ στο Οβάλ γραφείο. 3 Αυγούστου 2026 AP

Η επιρροή της είναι τόσο σημαντική που οι γνώστες των παρασκηνίων του Λευκού Οίκου αναφέρουν ότι εάν υπάρξει παραπομπή του Πιτ Χέγκσεθ από τους Δημοκρατικούς στη Γερουσία η 46χρονη Τζένιφερ θα είναι το βασικό «όπλο» του σε αυτό τον αγώνα.

Πηγές κοντά στον Πιτ Χέγκσεθ δήλωσαν στην εφημερίδα Daily Mail ότι μία δίκη για την αποπομπή του υπουργού θα αποτελούσε «την ιδανική ευκαιρία για τον Πιτ να διεκδικήσει την προεδρία», καθώς θα του προσέφερε ένα τεράστιο θέαμα για τα μίντια, το οποίο είναι απολύτως ικανός να διαχειριστεί, με τη Τζένιφερ στο πλευρό του.

Ο Πιτ και η Τζένιφερ Χέγκσεθ

Ούσα Βανς

Η 40χρονη Ούσα Βανς έπαιξε επίσης κομβικό ρόλο στην άνοδο του συζύγου της στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και τη δημιουργία του πολιτικού προφίλ του. Είναι και η ίδια δικηγόρος και απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Γιέιλ, όπου γνωρίστηκε και ερωτεύτηκε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

Είναι ο άνθρωπος που ώθησε τον Τζέι Ντι Βανς να κινηθεί στους κύκλους εξουσίας και να συγκρούεται συχνά με τους Δημοκρατικούς. Η Ούσα Βανς, έχει γεννηθεί στην Καλιφόρνια αλλά οι οικογένειά της μετανάστευσε στις ΗΠΑ από την Ινδία.

Η καταγωγή της, όχι μόνο δεν θεωρείται πρόβλημα αλλά χρησιμοποιείται και από την ίδια για να αποδείξει ότι ενσαρκώνει την ουσία του «αμερικανικού ονείρου», δηλαδή την σταθερή πεποίθηση των Αμερικανών ότι οποιοσδήποτε πολίτης μπορεί να πετύχει στις ΗΠΑ ανεξάρτητα από την καταγωγή του μέσω της σκληρής εργασίας και της επιμονής.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του Ούσα στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ. 20 Ιανουαρίου 2025 AP

«Μεγάλωσα στο Σαν Ντιέγκο, σε μια μεσοαστική γειτονιά, με δύο στοργικούς γονείς, και οι δύο μετανάστες από την Ινδία, και μια υπέροχη αδελφή», είπε η Ούσα στην ομιλία της στο Εθνικό Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 2024 πριν καλωσορίσει στην σκηνή τον σύζυγό της. «Το γεγονός ότι ο Τζέι Ντι και εγώ γνωριστήκαμε, πόσο μάλλον ότι ερωτευτήκαμε και παντρευτήκαμε, αποτελεί απόδειξη της μεγαλοσύνης αυτής της χώρας».

Η Ούσα Βανς έχει επίσης λάβει εξαιρετικά θετικά σχόλια για τις δημόσιες εμφανίσεις εξαιτίας του κλασικού στυλ της. Για παράδειγμα σχολιάστηκε έντονα το ροζ παλτό της, το φόρεμα Oscar de la Renta που φόρεσε ημέρα της προεδρικής ορκωμοσίας και το χρυσό φόρεμα που φτιάχτηκε ειδικά για εκείνη για το επίσημο δείπνο στον Λευκό με την Κίνα.

«Είναι ακριβώς ο ρόλος που οι Αμερικανοί θέλουν να βλέπουν τις Πρώτες Κυρίες να αναλαμβάνουν, ειδικά εάν έχουν έντονη αίσθηση της μόδας. Αν η σύζυγος του προέδρου είναι ελκυστική, ντυμένη με στυλ και χαρισματική τόσο το καλύτερο», είπε η ιστορικός Μπάρμπαρα Πέρι.

Η 40χρονη έχει αποκτήση την φήμη καλής μητέρας και αυτό πιθανολογείται ότι θα βοηθήσει τον Τζέι Ντι Βανς να ενισχύσει την εικόνα του ως πατριαρχική φιγούρα του αμερικανικού έθνους. Ωστόσο ο Τζέι Ντι Βανς έχει παραδεχθεί δημόσια ότι η σύζυγός του δεν αγαπά την πολιτική. Πηγή του Λευκού Οίκου αποκάλυψε στη Daily Mail ότι η Ούσα μπορεί να γίνει «ψυχρή» κατά καιρούς καθώς επηρεάζεται από την έλλειψη ιδιωτικότητας που έχει η θέση της συζύγου του αντιπροέδρου των ΗΠΑ.

Κέιτι Μίλερ

Η 35χρονη Κέιτι Μίλερ σύζυγος του επιτελάρχη του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλερ θεωρείται μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες στους κύκλους εξουσίας της Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα του περιοδικού Vanity Fair, η Κέιτ Μίλερ διοργανώνει τα πιο θρυλικά πάρτι για τα μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης στο σπίτι της σε στρατιωτική βάση στην Ουάσινγκτον.

Ο Στίβεν Μίλερ με την σύζυγό του, Κέιτι σε πάρτι στον Λευκό Οίκο για το Halloween. 29 Οκτωβρίου 2026 AP

Οι Μίλερ όπως και το ζεύγος των Χέγκσεθ και των Ρούμπιο διαμένουν σε στρατιωτικές βάσεις έπειτα από φόβους για την ασφάλειά τους. Σύμφωνα με την Daily Mail, η Κέιτ Μίλερ ήταν ο άνθρωπος που βοήθησε τον σύζυγό της να γίνει επιτελάρχης αφού ζήτησε από ανθρώπους στο περιβάλλον του Τραμπ να πουν μία καλή κουβέντα για τον Στίβεν Μίλερ.

Όταν ο Στίβεν Μίλερ ανέλαβε τη ισχυρότερη θέση στον Λευκό Οίκο η Κέιτι Μίλερ ανακοίνωσε ότι θα αποσυρθεί από τον κόσμο των podcast για να επικεντρωθεί στην ανατροφή των τεσσάρων παιδιών τους και για να καταστήσει σαφές ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να πετύχει ο σύζυγός της. «Είτε την αγαπάς είτε την μισείς, όταν λέει ότι θα κάνει κάτι, το κάνει πολύ καλύτερα από ό,τι θα περίμενες ποτέ», δήλωσε για την Κέιτι η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Ζανέτ Ντουσντέμπες Ρούμπιο

Η 52χρονη Ζανέτ Ρούμπιο είναι αυτή που έχει την μεγαλύτερη εμπειρία στην πολιτική σε σχέση με τις υπόλοιπες υποψήφιες. Γνώρισε και ερωτεύτηκε τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε ηλικία 17 ετών, όταν εκείνος ήταν 19 ετών και σπούδαζε.

Θεωρείται ότι επηρεάζει έντονα τον Μάρκο Ρούμπιο αλλά με διακριτικό τρόπο καθώς βλέπει τον εαυτό της περισσότερο ως μητέρα των 4 παιδιών τους και λιγότερο ως πολιτικό. Όταν εμφανίζεται δημόσια με τον σύζυγό της το κάνει συνήθως για να μιλήσει για θέματα που θεωρεί κρίσιμα για την ίδια, όπως η διακίνηση ανθρώπων.

Η σύζυγός του Μάρκο Ρούμπιο, Ζανέτ φτάνει για εκδήλωση στη Φλόριντα. 16 Απριλίου 2017 AP

Η βουλευτής της Φλόριντα Ζανέτ Νούνιεζ για παράδειγμα έχει δηλώσει ότι η πρώην μαζορέτα είναι σημαντική σύμβουλος του συζύγου του. Μάλιστα το 2015 η κυρία Ρούμπιο έκανε τηλέφωνα και είχε επαφές προκειμένου να βοηθήσει να ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο με την υπογραφή της Νούνιεζ. Παρόλα αυτά η Ζανέτ Ρούμπιο έχει την εικόνα μίας γυναίκας της διπλανής πόρτας και αυτό θεωρείται σημαντικό προσόν για το δημόσιο προφίλ ενός προέδρου.

«Οι Αμερικανοί έχουν μια ακόρεστη δίψα για ιστορίες από την καθημερινή ζωή των προεδρικών οικογενειών μας, οπότε οι ευτυχισμένες ιστορίες της οικογενειακής ζωής μπορούν να αποτελέσουν τεράστιο πλεονέκτημα», δήλωσε η ιστορικός Τζένιφερ Πίκενς.

Ο ίδιος ο Μάρκο Ρούμπιο στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του «Αμερικανός γιος» έχει αναγνωρίσει τη θυσία της συζύγου και υποστήριξε ότι αν και τα πολιτικά του όνειρα «της στέρησαν τη σταθερή, προβλέψιμη οικογενειακή ζωή που λαχταρούσε», ήταν εκείνη που τον έπεισε να παραμείνει στη μάχη για τη Γερουσία όταν ήθελε να παραιτηθεί.

Πηγή του Λευκού Οίκου περιέγραψε τη Τζανέτ ως «ένα από τα πιο ευγενικά και γλυκά, πιο αυθεντικά και προσγειωμένα άτομα που θα μπορούσατε ποτέ να συναντήσετε. Θα ήταν μια καταπληκτική Πρώτη Κυρία και ο λαός θα την ερωτευόταν».

Μπετίνα Άντερσον Τραμπ

Η 39χρονη Μπετίνα Άντερσον παντρεύτηκε τον μεγαλύτερο γιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, την περασμένη Άνοιξη και γρήγορα βρέθηκε στον στενό κύκλο του Λευκού Οίκου. «Μεταξύ της Μπετίνας και της Κέιτι, δεν ξέρω ποια έχει μεγαλύτερες πολιτικές φιλοδοξίες. Και οι δύο λατρεύουν την εγγύτητα με την εξουσία», δήλωσε πηγή.

Η Άντερσον είναι γνωστή κοσμική του Παλμ Μπιτς και έχει ήδη μεγάλη εμπειρία στον τομέα της φιλανθρωπίας. Έχει ιδρύσει από κοινού με τους αδελφούς της το «The Paradise Fund», έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που παρέχει βοήθεια σε κοινότητες που έχουν πληγεί από καταστροφές, ενώ συχνά προσφέρει εθελοντική εργασία σε τοπικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Αν και δεν έχει πολιτική εμπειρία ή προβολή διατηρεί αρκετά ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

O Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και η Μπετίνα Άντερσον AP

Η Μπετίνα έχει τους περισσότερους ακόλουθους στο Instagram από όλες τις συζύγους των Ρεπουμπλικάνων, πλην της Ούσα Βανς η οποία «κληρονόμησε» τον λογαριασμό @Second Lady of the United States από τις προκατόχους της με περισσότερους από 236.000 ακόλουθους. Αν και δεν έχει δικά της παιδιά, είναι η μητριά των πέντε παιδιών του Ντον Τζούνιορ από την πρώην σύζυγό του, Βανέσα Τραμπ.

Κέισι ΝτεΣάντις

Η 46χρονη Κέισι Ντε Σάντις είναι η μόνη σύζυγος Ρεπουμπλικάνου πολιτικού σε αυτή τη λίστα που διαθέτει δική της ξεχωριστή πολιτική επιρροή. Πέρυσι, όταν οι Ρεπουμπλικάνοι της Φλόριντα σκέφτονταν ποιος θα αντικαταστήσει τον εξαιρετικά δημοφιλή κυβερνήτη Ρον Ντε Σάντις, πολλοί ήθελαν να δουν ως διάδοχο του την Κέισι Ντε Σάντις.

Η Κέισι Ντε Σάντις σε συνέντευξη Τύπου. 5 Μαρτίου 2025 AP

Τότε οι δημοσκοπήσεις έδειχναν την πρώην τηλεοπτική δημοσιογράφο να έχει προβάδισμα για τη θέση έναντι του βουλευτή Μπάιρον Ντόναλντς. Παράλληλα μια έρευνα κατέδειξε ότι περίπου το ένα τρίτο των Ρεπουμπλικάνων της Φλόριντα ήταν έτοιμο να ψηφίσει την Πρώτη Κυρία της Φλόριντα, αν το όνομά της εμφανιζόταν στο ψηφοδέλτιο.

Τελικά η Κέισι Ντε Σάντις δεν κατέθεσε υποψηφιότητα αλλά παραμένει ένα από τα ισχυρά χαρτιά στην πολιτική καριέρα του συζύγου της. «Είναι μια ισχυρή δύναμη. Κανένας άλλος από όσους έχουν αναφερθεί από την πλευρά των Ρεπουμπλικάνων δεν έχει μια Κέισι Ντε Σάντις», δήλωσε ο βουλευτής Τζάρετ Μόσκοβιτς στην εφημερίδα Miami Herald το 2023.

Αν και ο σύζυγός της συχνά υψώνει τους τόνους η Κέισι Ντε Σάντις εμφανίζεται δημόσια ψύχραιμη και συμπαθητική. Είναι μητέρα τριών παιδιών και έχει κερδίσει την μάχη με τον καρκίνο του μαστού.