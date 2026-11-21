Snapshot Η αντιαεροπορική άμυνα της Σαουδικής Αραβίας κατέστρεψε τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθι προς το Ριάντ.

Οι επιθέσεις των Χούθι ακολούθησαν αεροπορικές επιδρομές της συμμαχίας σε λιμάνι υπό τον έλεγχο της Ανσαραλά στην Υεμένη.

Το κίνημα των Χούθι απείλησε με αντίποινα σε σαουδαραβικά λιμάνια και την οικονομική συνοικία του Ριάντ.

Ο πόλεμος στην Υεμένη ξεκίνησε το 2014 με την επίθεση των Χούθι κατά της κυβέρνησης και έχει ενταθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Snapshot powered by AI

Τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά -γνωστότερο ως Χούθι- προς την κατεύθυνση του Ριάντ κατέστρεψαν σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας.

Όπως ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ο Τούρκι αλ Μάλκι, εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία που στηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης από το 2015, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας «αναχαίτισαν και κατέστρεψαν τρεις βαλλιστικούς πυραύλους που εκτόξευσε η τρομοκρατική παραστρατιωτική οργάνωση των Χούθι προς την κατεύθυνση του Ριάντ». Νωρίτερα, δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είχε ακούσει δύο εκρήξεις στη σαουδαραβική πρωτεύουσα. Είχε προηγηθεί μήνυμα της πολιτικής άμυνας που προειδοποιούσε για «δυνητικό κίνδυνο», προτού ο συναγερμός λήξει λίγο αργότερα.

Απειλές αντιποίνων και κλιμάκωση στην Υεμένη

Η επίθεση σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά τις αεροπορικές επιδρομές της συμμαχίας στην Υεμένη, με κύριο στόχο λιμάνι που βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Ανσαραλά. Το προσκείμενο στο Ιράν κίνημα διεμήνυσε ότι σε αντίποινα θα πλήξει σαουδαραβικά λιμάνια, καθώς και την οικονομική συνοικία του Ριάντ, τη στιγμή που δεν διαφαίνεται η παραμικρή ένδειξη αποκλιμάκωσης.

Ο πόλεμος στην Υεμένη γενικεύτηκε το 2014, όταν η Ανσαραλά εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επίθεση κατά των κυβερνητικών δυνάμεων, καταλαμβάνοντας μεγάλες εκτάσεις της χώρας και κυρίως την πρωτεύουσα Σανάα. Έπειτα από τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας, οι συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν τον Ιούλιο και εντάθηκαν τον Σεπτέμβριο, μετατρέποντας την Υεμένη σε νέο μέτωπο του ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

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