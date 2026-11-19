Snapshot Οι Χούθι πραγματοποίησαν πυραυλική επίθεση που προκάλεσε ζημιές στον υψηλότερο ουρανοξύστη του Ριάντ, χωρίς τραυματισμούς.

Το κτίριο φιλοξενεί το σαουδαραβικό κρατικό επενδυτικό ταμείο και έχει σπασμένα παράθυρα σε πολλούς ορόφους.

Η Σαουδική Αραβία διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση της κυριαρχίας της.

Νωρίτερα, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία είχε αναχαιτίσει πύραυλο των Χούθι, με πτώση θραυσμάτων στην πρωτεύουσα.

Πρόκειται για τη συνέχεια επιθέσεων, καθώς άλλος ουρανοξύστης στην οικονομική συνοικία, ιδιοκτησίας της Aramco, είχε υποστεί ζημιές τον Νοέμβριο από τους ίδιους μαχητές. Snapshot powered by AI

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσαν ότι πυραυλική επίθεση των ανταρτών Χούθι προκάλεσε ζημιές στο υψηλότερο κτίριο του Ριάντ, στην τελευταία σε μια σειρά επιθέσεων στην πρωτεύουσα από τους υεμενίτες μαχητές.

«Ένας από τους πύργους στο χρηματοοικονομικό κέντρο έγινε στόχος επίθεσης που πραγματοποίησε η τρομοκρατική πολιτοφυλακή των Χούθι, η οποία προκάλεσε υλικές ζημιές αλλά όχι τραυματισμούς», έγραψε η Πολιτική Προστασία στο X σε ένα μήνυμα που συνοδευόταν από μια φωτογραφία που δείχνει τον ουρανοξύστη, στον οποίο στεγάζεται το σαουδαραβικό κρατικό επενδυτικό ταμείο, με σπασμένα παράθυρα σε αρκετούς ορόφους.

Το υπουργείο Εξωτερικών του σουνιτικού βασιλείου ανακοίνωσε ότι διατηρεί το δικαίωμα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να υπερασπιστεί την κυριαρχία του μετά την επίθεση του φιλοϊρανικού κινήματος.

Νωρίτερα το πρωί αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ουρανοξύστης υπέστη ζημιές, μερικές ώρες μετά την ανακοίνωση του υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμού ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τους Χούθι και ότι υπήρξε πτώση θραυσμάτων.

Με 80 ορόφους, το κτίριο αυτό είναι το πιο ψηλό της οικονομικής συνοικίας του Ριάντ, όπου ένας άλλος ουρανοξύστης, που ανήκει στον πετρελαϊκό κολοσσό Aramco, είχε υποστεί ζημιές στις αρχές Νοεμβρίου από πυρά των Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν.