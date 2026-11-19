Ο Ντάριο Αμοντέι, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, στο κέντρο, αντιδρά μαζί με τη Ντανιέλα Αμοντέι, συνιδρύτρια και πρόεδρο, στο κέντρο αριστερά, τον Τομ Μπράουν, συνιδρυτή και διευθυντή υπολογιστικών συστημάτων, δεξιά, τον Τζακ...

Snapshot Η Anthropic συγκέντρωσε 81,3 δισεκατομμύρια δολάρια στη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή (IPO) που έχει καταγραφεί, με αποτίμηση 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στο Nasdaq.

Η δημόσια προσφορά της Anthropic ξεπέρασε αυτή της SpaceX, η οποία είχε συγκεντρώσει 75 δισεκατομμύρια δολάρια, αν και η SpaceX έχει υψηλότερη συνολική αποτίμηση περίπου 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Anthropic προχώρησε στην IPO παρά τις ανησυχίες για τη μεταβλητότητα της αγοράς, τις αυστηρότερες ρυθμίσεις και το αρνητικό κλίμα προς την τεχνητή νοημοσύνη.

Η δημόσια εγγραφή επιτρέπει στην εταιρεία να αντλήσει κεφάλαια χωρίς αύξηση χρέους, αλλά η Anthropic ενδέχεται να εξαντλήσει γρήγορα τα ταμειακά διαθέσιμα λόγω μεγάλων σχεδίων δαπανών.

Ο διευθύνων σύμβουλος Ντάριο Αμοντέι τόνισε την ανάγκη επιβράδυνσης της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης για λόγους ασφάλειας, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας στον έλεγχο της τεχνολογίας από τον άνθρωπο. Snapshot powered by AI

Η δημόσια εγγραφή της Anthropic είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί, επισκιάζοντας το χρηματιστηριακό ντεμπούτο της SpaceX του Elon Musk τον Ιούνιο.

Εντυπωσιακό ντεμπούτο στο χρηματιστήριο για την Anthropic, καθώς συγκέντρωσε 81,3 δισεκατομμύρια δολάρια στη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή είσοδο που έχει καταγραφεί ποτέ και θα ξεκινήσει τις συναλλαγές στο Nasdaq.

Η αρχική τιμής της δημόσιας προσφοράς της στα 83 δολάρια ανά μετοχή, ξεπέρασε τις προσδοκίες για ένα εύρος τιμών από 70 έως 78 δολάρια ανά μετοχή, με την αποτίμηση του γίγαντα της τεχνητής νοημοσύνης να ανέρχεται στα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Τα έσοδα, συνολικού ύψους 81 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τοποθετούν την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic μπροστά από αυτή της SpaceX, η οποία συγκέντρωσε περίπου 75 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο.

Η Anthropic ανακοίνωσε ότι η δημόσια προσφορά περιλαμβάνει 980 εκατομμύρια μετοχές, εκ των οποίων περίπου 956 εκατομμύρια πωλούνται από την ίδια την εταιρεία και οι υπόλοιπες από τους μετόχους.

Η SpaceX, ωστόσο, έχει υψηλότερη αποτίμηση, περίπου 1,9 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τετάρτης.

Η εταιρεία με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, δημιουργός του εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης «Claude», αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο της στη Wall Street λίγο μετά το άνοιγμα της χρηματιστηριακής αγοράς, με το σύμβολο ANT.

Η Anthropic αποφάσισε να προχωρήσει με την IPO παρά την ανησυχία ορισμένων επενδυτών για τη μεταβλητότητα της αγοράς, την πιθανή αυστηροποίηση των ρυθμίσεων από το Κογκρέσο υπό τη ηγεσία των Δημοκρατικών το επόμενο έτος και το αυξανόμενο κλίμα εναντίωσης στην τεχνητή νοημοσύνη μεταξύ του κοινού.

Σε αυτά προστίθεται και η θεαματική πτώση ενός από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές του κλάδου, του πρώην διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, λόγω εξωσυζυγικών σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας με μια φερόμενη ως Κινέζα κατάσκοπο.

«Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για αυτή τη σημαντική δημόσια προσφορά της Anthropic στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, και αποτελεί μεγάλη επιτυχία για τον τεχνολογικό τομέα μετά από μια περίοδο έντονης αγωνίας με την Nvidia. Η τιμολόγηση καταδεικνύει ισχυρή ζήτηση μεταξύ των επενδυτών», δήλωσε ο Dan Ives, εταίρος και ανώτερος διευθύνων σύμβουλος της Yorkville Ives & Co.

Η ανταγωνίστρια της εταιρείας, η OpenAI, δεν σχεδιάζει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο πριν από το επόμενο έτος.

Η δημόσια προσφορά (IPO) προσφέρει έναν τρόπο άντλησης κεφαλαίων χωρίς να αυξάνεται περαιτέρω το χρέος.

Αν και η εταιρεία διαθέτει άφθονα ταμειακά διαθέσιμα προς το παρόν, είναι πιθανό να τα εξαντλήσει γρήγορα αν δεν καταφέρει να συγκεντρώσει περισσότερα σύντομα, δεδομένων των υπερβολικά μεγάλων σχεδίων δαπανών της.

Μια δημόσια προσφορά (IPO) αποτελεί ουσιαστικά έναν τρόπο άντλησης κεφαλαίων, αντί της περαιτέρω επιβάρυνσης με χρέος. Και το κόστος δανεισμού έχει αυξηθεί. Αυτό οφείλεται εν μέρει στους φόβους για πληθωρισμό και εν μέρει στις τεράστιες ανάγκες του κλάδου σε ρευστά διαθέσιμα, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε συγκρίσεις με την υπερβολική δαπάνη της «Χρυσής Εποχής» για τους σιδηροδρόμους.

Οι δανειστές φοβούνται ότι οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν αναλάβει υπερβολικό χρέος για να επεκταθούν, χωρίς να έχουν σαφή πορεία προς την κερδοφορία.

Η δημόσια εγγραφή της Anthropic σημαίνει επίσης ότι οι υπάλληλοί της μπορούν να αρχίσουν να πωλούν τις μετοχές που έχουν κατοχυρώσει, μια αποπληρωμή που θα κάνει πολλούς από αυτούς εκατομμυριούχους. Η δημόσια εγγραφή θα μπορούσε επίσης να προσφέρει στην Anthropic τεράστιους πόρους για να επιταχύνει την επέκτασή της και ενδεχομένως να προσθέσει δισεκατομμύρια δολάρια στην περιουσία του διευθύνοντος συμβούλου Ντάριο Αμοντέι και της αδελφής του και συνιδρύτριας, Ντανιέλα Αμοντέι.

Η Anthropic, που ιδρύθηκε το 2021 από πρώην ηγέτες της OpenAI, βρίσκεται σε μάχη για την κυριαρχία με την εν λόγω εταιρεία. Ωστόσο, και οι δύο εταιρείες έχουν πολλούς άλλους ανταγωνιστές, μεταξύ των οποίων η Google, νεοφυείς επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και την Κίνα, καθώς και η SpaceX, η οποία διαθέτει τμήμα τεχνητής νοημοσύνης.

Η Anthropic, η OpenAI και το τμήμα τεχνητής νοημοσύνης της SpaceX έχουν όλες υποστεί ζημίες μεγαλύτερες από τα κέρδη τους, λόγω των τεράστιων δαπανών που συνδέονται με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Αυτό έχει τροφοδοτήσει τις αυξανόμενες ανησυχίες για τη δημιουργία φούσκας στον κλάδο.

Ο Ντάριο Αμοντέι προειδοποίησε τον Σεπτέμβριο ότι ο κλάδος της τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να επιβραδύνει τον ταχύτατο ρυθμό ανάπτυξής του, ώστε να δοθεί χρόνος στα μέτρα ασφαλείας να προλάβουν να προσαρμοστούν. Χωρίς μια τέτοια επιβράδυνση, προειδοποίησε ο Αμοντέι, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να εξαπολύσει ένα σμήνος πρακτόρων που θα μπορούσαν να καταλάβουν το διαδίκτυο μέσα σε λίγους μήνες.

Σε δηλώσεις του κατά την έναρξη της συνεδρίασης της Πέμπτης, ο Αμοντέι προσπάθησε να κατευνάσει τους φόβους, τονίζοντας τη δέσμευση να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι θα έχουν τον έλεγχο της τεχνολογίας.

«Αν καταφέρουμε να δείξουμε ότι είναι δυνατό να κάνουμε τις σωστές επιλογές σε θέματα ασφάλειας και παράλληλα να χτίσουμε μια απίστευτα επιτυχημένη εταιρεία, άλλοι στον κλάδο μας θα εμπνευστούν να κάνουν το ίδιο», είπε.

«Ο στόχος είναι να βελτιώσουμε ολόκληρο τον κλάδο, ανεξάρτητα από το αν η Anthropic κερδίζει ή χάνει σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή».

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