Snapshot Η Νέα Δημοκρατία και κυβερνητικά στελέχη καταδίκασαν την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, Μανώλη Ρενιέρη στη Νέα Φιλοθέη.

Η αναρχική ομάδα «Πυρήνες άμεσης δράσης» ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, μαζί με άλλες παρόμοιες ενέργειες.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ τονίζει ότι η στοχοποίηση πολιτικών στελεχών με βία αποτελεί επίθεση στη Δημοκρατία και ζητά την άμεση σύλληψη των δραστών.

Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία για την ταχεία διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραπομπή των ενόχων στη Δικαιοσύνη.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, καταδίκασε την επίθεση και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον Μανώλη Ρενιέρη και την οικογένειά του. Snapshot powered by AI

Σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία, αλλά και μεμονωμένα κυβερνητικά στελέχη καταδίκασαν την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και μέλους του εκτελεστικού γραφείου της ΟΝΝΕΔ, Μανώλη Ρενιέρη, στη Νέα Φιλοθέη, στις 6 Νοεμβρίου, την ευθύνη για την οποία - μαζί με άλλες επιθέσεις - ανέλαβε η αναρχική ομάδα «Πυρήνες άμεσης δράσης».

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει:

Οι πρόσφατες εμπρηστικές επιθέσεις στην οικία του Γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μανόλη Ρενιέρη και στο δικηγορικό γραφείο του υποψήφιου Βουλευτή Αργολίδας Ζώη Σταυρόπουλου που ακολούθησαν εκείνη στο πολιτικό γραφείο του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Βουλευτή Α΄ Αθηνών Θάνου Πλεύρη, πετυχαίνουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που επιδιώκουν οι θρασύδειλοι τραμπούκοι.

Μας συσπειρώνουν απέναντι σε εκείνους που πιστεύουν ότι η βία και η τρομοκρατία μπορούν να φιμώσουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Απέναντι σε εκείνους που είναι τόσο ξεδιάντροποι ώστε να μη διστάσουν να επιτεθούν στο σπίτι ενός φοιτητή και στο γραφείο ενός νέου δικηγόρου, «καταδικάζοντάς» τους για τις ιδέες τους.

Δεν τους φοβόμαστε, ούτε πρόκειται να τους φοβηθούμε.

Στεκόμαστε δίπλα στα στελέχη και τα μέλη μας σε όλη τη χώρα, που γνωρίζουν καλά ότι οι αρχές και αξίες τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια, είναι πολύ ισχυρότερες από τα γκαζάκια των δήθεν επαναστατών.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η Ελληνική Αστυνομία θα εντοπίσει άμεσα τους δράστες και θα τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη.

Ανακοίνωση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ:

Καταδικάζουμε απερίφραστα την εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στην οικία του Γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, Μανόλη Ρενιέρη, για την οποία ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Η στοχοποίηση του σπιτιού ενός νέου ανθρώπου εξαιτίας της πολιτικής του δράσης αποτελεί ευθεία επίθεση στη Δημοκρατία. Απέναντι σε τέτοιες ενέργειες δεν χωρούν ούτε συμψηφισμοί ούτε δικαιολογίες. Η καταδίκη της πολιτικής βίας οφείλει να είναι καθολική, ανεξάρτητα από την ιδεολογική ταυτότητα του θύτη και του θύματος.

Είναι διπλά προκλητικό για τη Δημοκρατία το γεγονός ότι οι δράστες όχι μόνο επιλέγουν τη βία ως μέσο επιβολής των απόψεών τους, αλλά έχουν και το θράσος να υπερηφανεύονται δημόσια στο διαδίκτυο για τις εγκληματικές τους ενέργειες. Η ανοχή απέναντι στη βία, από όπου κι αν προέρχεται, δεν έχει θέση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται με επιχειρήματα, όχι με γκαζάκια.

Τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στον τομέα της ασφάλειας και της αντιμετώπισης της ανομίας πρέπει να συνεχιστούν με την ίδια αποφασιστικότητα. Ζητούμε από τις αρμόδιες αρχές την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την άμεση σύλληψη των δραστών και την προσαγωγή τους στη Δικαιοσύνη. Στεκόμαστε στο πλευρό του Μανόλη και της οικογένειάς του.

Όσοι θεωρούν ότι με τέτοιες επιθέσεις θα μας κάνουν να σωπάσουμε, δεν έχουν καταλάβει τίποτα από την ιστορία της παράταξής μας. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε καθημερινά τη μάχη των ιδεών μας, χωρίς φόβο και χωρίς εκπτώσεις στις αρχές και τις αξίες μας.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ δεν εκφοβίζεται, δεν φιμώνεται και δεν υποχωρεί. Η Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε:

Οι θρασύδειλοι που επιτίθενται με γκαζάκια σε σπίτια, δικηγορικά και πολιτικά γραφεία φαίνεται πως έχουν μπερδέψει τη Δημοκρατία με την ασυδοσία και την πολιτική αντιπαράθεση με την τρομοκρατία.

Το να στοχοποιείται το σπίτι ενός φοιτητή ή το γραφείο ενός νέου δικηγόρου για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις δεν είναι ούτε ακτιβισμός, ούτε αντίσταση.Ας το καταλάβουν, λοιπόν, μια και καλή: δεν πρόκειται να φοβίσουν κανέναν.

Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική Αστυνομία ότι θα εντοπίσει τους δράστες και θα τους οδηγήσει στη Δικαιοσύνη για να λογοδοτήσουν.Στη Δημοκρατία οι ιδέες αντιμετωπίζονται με ιδέες και όχι με γκαζάκια. Και όσοι νομίζουν ότι μπορούν να υποκαταστήσουν τον πολιτικό διάλογο με τον φόβο, θα διαπιστώσουν ότι ούτε μας τρομοκρατούν, ούτε μας σταματούν.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, έκανε σχετική ανάρτηση στα social media:

H εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του Γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Μανόλη Ρενιέρη, είναι απολύτως καταδικαστέα. Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στον ίδιο και στην οικογένειά του.

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