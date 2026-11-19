Την ευθύνη για τους εμπρησμούς σε γραφεία στελεχών της ΝΔ, μεταξύ των οποίων και στο γραφείο του βουλευτή και υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, ανέλαβε η αναρχική ομάδα «Πυρήνες άμεσης δράσης», μέσω κειμένου που δημοσιεύτηκε σε ιστότοπο του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Στην ανακοίνωση, η ομάδα αναφέρει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τις εξής εμπρηστικές επιθέσεις:

-Στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη την 1η Νοεμβρίου, στο Κολωνάκι.

-Στην οικία του γραμματέα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και μέλους του εκτελεστικού γραφείου της ΟΝΝΕΔ, Μανώλη Ρενιέρη, στη Νέα Φιλοθέη, στις 6 Νοεμβρίου.

-Στο δικηγορικό γραφείο του υποψήφιου βουλευτή με τη ΝΔ στην Αργολίδα και αντιπροέδρου του ΔΣΑ, Ζώη Σταυρόπουλου, στην περιοχή του Πεδίου του Άρεως, στις 11 Νοεμβρίου.

Στο μακροσκελές κείμενο της ανακοίνωσης, ο συντάκτης εξηγεί τους λόγους των επιθέσεων.