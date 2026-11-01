Επίθεση με εκρηκτικούς μηχανισμούς στο γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη

Snapshot πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη στο κέντρο της Αθήνας δέχθηκε επίθεση με εκρηκτικούς μηχανισμούς.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά την αποχώρηση του υπουργού από το χώρο.

Ο Θάνος Πλεύρης κατηγορεί «οπαδούς λαθρομεταναστών» για την επίθεση και κάνει λόγο για ανθρωποκτόνο δόλο.

Η χρονική αλληλουχία της επίθεσης εγείρει υποψίες για πιθανή παρακολούθηση των κινήσεων του υπουργού.

Ο υπουργός δηλώνει ότι δεν φοβάται τους δράστες και τους χαρακτηρίζει «καθάρματα». Snapshot powered by AI

Στόχος επίθεσης με εκρηκτικούς μηχανισμούς έγινε το πολιτικό γραφείο του υπουργού Μετανάστευσης στο κέντρο της Αθήνας. Το περιστατικό εκδηλώθηκε νωρίτερα το βράδυ, ελάχιστα λεπτά μετά την αποχώρηση του ίδιου από τον χώρο, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Ο υπουργός προχώρησε σε μια άκρως αιχμηρή τοποθέτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό, αποδίδοντας την επίθεση σε «οπαδούς λαθρομεταναστών». Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι δράστες τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς με συγκεκριμένη μεθοδολογία. Την ίδια ώρα, η χρονική αλληλουχία εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ενδεχόμενη παρακολούθηση των κινήσεών του.

«Κάποιοι οπαδοί λαθρομεταναστών έβαλαν εκρηκτικούς μηχανισμούς στο πολιτικό μου γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Μόλις έφυγα από αυτό,Ο τρόπος που τοποθέτησαν τους εκρηκτικούς Μηχανισμούς αποδεικνύει ανθρωποκτόνο δόλο. Δεν υπολογίζω τα συγκεκριμένα καθάρματα. Τα τρομάζω και δεν με τρομάζουν».

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