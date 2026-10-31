Φωτιά σε αντιπροσωπεία στη Γλυφάδα: Στάχτη αυτοκίνητα - Εντοπίστηκαν υπολείμματα από γκαζάκια

Snapshot Ισχυρή φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε οχήματα και κτίριο.

Στο σημείο επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, που κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά μετά από πολύωρη μάχη.

Εκκενώθηκε γειτονική πολυκατοικία για την προστασία των κατοίκων από καπνούς και φλόγες.

Βρέθηκαν υπολείμματα από δύο γκαζάκια, ενισχύοντας το ενδεχόμενο εμπρησμού, ενώ ερευνώνται τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η προανάκριση από την Πυροσβεστική βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει εκδοθεί επίσημο πόρισμα. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/10) σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στη Γλυφάδα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε οχήματα και τις εγκαταστάσεις. Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και εντατική, με στόχο τον έλεγχο της πυρκαγιάς και την αποφυγή περαιτέρω καταστροφών.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 03:00 στην αντιπροσωπεία που βρίσκεται επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στη Γλυφάδα. Οι φλόγες επεκτάθηκαν γρήγορα στον επαγγελματικό χώρο, προκαλώντας σοβαρές φθορές στο κτίριο και καταστρέφοντας αρκετά οχήματα υψηλής εμπορικής αξίας που ήταν σταθμευμένα εντός.

Στο σημείο έσπευσαν συνολικά 28 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, συμπεριλαμβανομένου ειδικού βραχιονοφόρου μηχανήματος, οι οποίοι έδωσαν πολύωρη μάχη για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά και να αποτρέψουν την εξάπλωσή της σε παρακείμενες εγκαταστάσεις. Για προληπτικούς λόγους, εκκενώθηκε γειτονική πολυκατοικία, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των κατοίκων από τους πυκνούς καπνούς και τις φλόγες.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πριν την εκδήλωσή της σημειώθηκε έκρηξη στην περιοχή.

Στον χώρο βρέθηκαν υπολείμματα από δύο γκαζάκια, γεγονός που ενισχύει το σενάριο της εμπρηστικής ενέργειας.

Παρόλα αυτά, δεν έχει εκδοθεί επίσημο πόρισμα και η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.