Snapshot Το ρωσικό φορτηγό πλοίο «Sparta II» δέχθηκε επίθεση με drones στον Κόλπο της Φινλανδίας, προκαλώντας φωτιά.

Η φινλανδική Συνοριοφυλακή ανέλαβε επιχειρήσεις διάσωσης και περιβαλλοντικού ελέγχου, χωρίς να χρειαστεί εκκένωση του πληρώματος.

Το πλοίο παρασύρθηκε σε φινλανδικά χωρικά ύδατα και οι ρωσικές αρχές ενημερώθηκαν για την κατάσταση.

Η Φινλανδία θα επιτρέψει τη ρυμούλκηση του πλοίου πίσω σε ρωσικά ύδατα, παρά το γεγονός ότι το «Sparta II» βρίσκεται σε κυρώσεις ΗΠΑ και Ουκρανίας και θα έπρεπε να κατασχεθεί. Snapshot powered by AI

Επίθεση με drones δέχθηκε ρωσικό φορτηγό πλοίο, που συνδέεται με τον σκιώδη στόλο της Μόσχας, στον Κόλπο της Φινλανδίας, το Σάββατο.

Αμέσως μετά εκδηλώθηκε φωτιά στο πλοίο με τη φινλανδική Συνοριοφυλακή να αναλαμβάνει τις επιχειρήσεις διάσωσης και ελέγχου περιβαλλοντικής ζημιάς.

Το πλοίο παρασύρθηκε σε φινλανδικά χωρικά ύδατα, ενώ για την κατάσταση ενημερώθηκαν οι ρωσικές αρχές θαλάσσιας διάσωσης. Το πλήρωμα δεν χρειάστηκε να το εκκενώσει.

Η Φινλανδία ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στη Ρωσία να ρυμουλκήσει το πλοίο πίσω σε ρωσικά ύδατα.

Το πλοίο βρίσκεται σε λίστες κυρώσεων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας και θα έπρεπε να κατασχεθεί από τη Φινλανδία.