Snapshot Η Βόρεια Κορέα επεκτείνει το εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου στο πυρηνικό συγκρότημα του Γιονγκμπιόν, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες.

Η νέα πτέρυγα μπορεί να φιλοξενεί νέους φυγοκεντρωτές που θα αυξήσουν την παραγωγή υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου κατά περισσότερα από 35 κιλά ετησίως.

Η Βόρεια Κορέα έχει τη δυνατότητα να παράγει έως και 375 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου ετησίως, σύμφωνα με εκτιμήσεις της οργάνωσης Vertic.

Ο αντιδραστήρας παραγωγής πλουτωνίου στο Γιονγκμπιόν πιθανότατα παραμένει σε λειτουργία, δείχνοντας συνέχιση της παραγωγής πυρηνικών καυσίμων.

Η επέκταση του πυρηνικού προγράμματος έχει ενισχύσει την αυτοπεποίθηση του Κιμ να απορρίπτει προτάσεις διαλόγου από διεθνείς ηγέτες, ενώ η πρόσφατη δήλωση Τραμπ, Σι Τζινπίνγκ και Πούτιν δεν αναφέρεται στη Βόρεια Κορέα. Snapshot powered by AI

Η Βόρεια Κορέα, κινείται προς την επέκταση του πυρηνικού προγράμματός της, προκαλώντας ανησυχία, καθώς όπως αποκάλυψαν πρόσφατες δορυφορικές φωτογραφίες, μία νέα πτέρυγα προστίθεται στο εργοστάσιο εμπλουτισμού ουρανίου στο κύριο πυρηνικό συγκρότημά της.

Όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal, οι εικόνες που τραβήχτηκαν στις 6 Νοεμβρίου στο πυρηνικό συγκρότημα του Γιονγκμπιόν.

Σύμφωνα με τον Σαμ Λέιρ, ερευνητή στο Ινστιτούτο Ερευνών Εξωτερικής Πολιτικής που ειδικεύεται σε πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα και ήταν ο πρώτος που εντόπισε την κατασκευή στο Γιονγκμπιόν, ο σκοπός της επέκτασης δεν είναι σαφής. Το αισιόδοξο σενάριο θέλει ίσως για να προσφέρει περισσότερο χώρο για διοικητικές λειτουργίες, να φιλοξενήσει νέο εξοπλισμό ελέγχου ή να υποστηρίξει αναβαθμίσεις των υφιστάμενων φυγοκεντρικών μηχανών.

North Korea has expanded a uranium-enrichment plant at its main nuclear complex, the latest sign of Pyongyang’s continued expansion of a weapons program that has alarmed neighbors and drawn international condemnation. https://t.co/7mdsL2YI0u — The Wall Street Journal (@WSJ) November 20, 2026

Το χειρότερο, ωστόσο σύμφωνα με τον Λέιρ, να φιλοξενήσει νέους φυγοκεντρωτές.

Αν ισχύει αυτό, το μέγεθός του υποδηλώνει ότι οι φυγοκεντρωτές θα παρήγαγαν περισσότερα από 35 επιπλέον κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου ετησίως.

Η Βόρεια Κορέα διαθέτει την ικανότητα να παράγει έως και 375 κιλά ετησίως, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Vertic, μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης με έδρα το Λονδίνο που βοηθά τις κυβερνήσεις να εφαρμόζουν και να επαληθεύουν διεθνείς συμφωνίες ελέγχου των όπλων.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το παράρτημα βρίσκεται υπό κατασκευή από τα μέσα Σεπτεμβρίου και είχε «ολοκληρωθεί εξωτερικά» μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Η νέα πτέρυγα ακολουθεί την κατασκευή μιας τεράστιας νέας εγκατάστασης εμπλουτισμού στο Γιονγκμπιόν, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Journal» τον Ιούνιο, η οποία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Vertic, θα μπορούσε να αυξήσει την ετήσια παραγωγική ικανότητα της Βόρειας Κορέας κατά 160 κιλά — μια αύξηση της τάξης του 75% εκείνη την εποχή.

Την περασμένη άνοιξη, ο Κιμ επιθεώρησε το εν λόγω εργοστάσιο, ποζάροντας μπροστά από σειρές φυγοκεντρωτών και προτρέποντας τους επιστήμονές του να αυξήσουν την παραγωγή υλικού κατάλληλου για την κατασκευή όπλων.

Στη δήλωσή του, ο Γκρόσι ανέφερε ότι η ξεχωριστή αυτή εγκατάσταση στο Γιονγκμπιόν, καθώς και σε ένα άλλο συγκρότημα λίγο έξω από την πρωτεύουσα, αποτελούν όλες «αιτία σοβαρής ανησυχίας».

Ανέφερε επίσης ότι ο αντιδραστήρας παραγωγής πλουτωνίου ισχύος πέντε μεγαβάτ στο Γιονγκμπιόν πιθανότατα παραμένει σε λειτουργία, ένα σημάδι ότι η Πιονγιάνγκ εξακολουθεί να παράγει και τα δύο είδη καυσίμων για ατομικές βόμβες.

Η επέκταση του πυρηνικού οπλοστασίου του Κιμ έχει δώσει στον 42χρονο δικτάτορα την αυτοπεποίθηση να αγνοεί τις επανειλημμένες προτάσεις του Προέδρου Τραμπ για συνάντηση.

Ο Τραμπ, ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσαν την Πέμπτη ότι συμφώνησαν να ανοίξουν διάλογο για τη μείωση των πυρηνικών κινδύνων και την πρόληψη της πυρηνικής διάδοσης. Η δήλωση δεν ανέφερε συγκεκριμένα επόμενα βήματα και δεν έκανε καμία αναφορά στη Βόρεια Κορέα.

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