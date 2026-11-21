Νέα καταδίκη για έναν 61χρονο από τα Χανιά, ο οποίος είχε απασχολήσει τη Δικαιοσύνη για υπόθεση ασέλγειας σε βάρος των δύο ανήλικων ανιψιών του. Αυτή τη φορά κρίθηκε ένοχος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της ηλικιωμένης μητέρας του, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή.

Η υπόθεση εκδικάστηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Χανίων. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, η μητέρα του κατηγορουμένου ανακάλεσε όσα είχε αρχικά καταγγείλει για περιστατικά κακοποίησης, υποστηρίζοντας ότι ο γιος της δεν την είχε χτυπήσει. Ο εισαγγελέας, ωστόσο, έκανε λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης.

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