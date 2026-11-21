Snapshot Στην Ξάνθη σημειώθηκε απόπειρα βιασμού ανήλικης από διανομέα σε κατοικημένη περιοχή κοντά σε δύο σχολεία και υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ.

Το περιστατικό συνέβη στις 10 το βράδυ της Παρασκευής, ενώ η ανήλικη επέστρεφε στο σπίτι της και αντιστάθηκε φωνάζοντας.

Οι κάτοικοι αντέδρασαν άμεσα, αναγκάζοντας τον δράστη να διαφύγει με τη μηχανή του.

Η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη λίγη ώρα μετά μέσα στο κατάστημα όπου εργαζόταν.

Ο δράστης ομολόγησε την πράξη του στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης. Snapshot powered by AI

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ξάνθης, η απόπειρα βιασμού ενός ανήλικου κοριτσιού με δράστη έναν διανομέα, σε μία κατοικημένη περιοχή της πόλης, όπου υπάρχουν δύο σχολεία, και ένα υπαίθριο γήπεδο μπάσκετ, όπου πολλά παιδιά χρησιμοποιούν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 το βράδυ της Παρασκευής, ώρα και ημέρα όπου αρκετά παιδιά χρησιμοποιούν το γήπεδο για να παίξουν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το τοπικό μέσο ενημέρωσης «Φωνή της Ξάνθης», ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε στην ανήλικη, που επέστρεφε στο σπίτι της, επιχειρώντας να την ακινητοποιήσει θωπεύοντας την σε ευαίσθητα σημεία του σώματός της.

Η κοπέλα αντέδρασε άμεσα, βάζοντας τις φωνές, με αποτέλεσμα να γίνει αντιληπτό το περιστατικό από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι φώναζαν από τα μπαλκόνια τους, αναγκάζοντας τον δράστη να τραπεί σε φυγή με τη μηχανή του.

Η άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας οδήγησε λίγη ώρα αργότερα στη σύλληψη του ντελιβερά, ο οποίος εντοπίστηκε μέσα στο κατάστημα όπου εργαζόταν. Ο άνδρας οδηγήθηκε στο στην Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης, όπου φέρεται να ομολόγησε την πράξη του.

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