Κύπρος: Βρετανός «Highlander» κατηγορείται για βιασμό γυναίκας

Snapshot Ο Βρετανός υποδεκανέας Νίκολας Χορν κατηγορείται για βιασμό γυναίκας που υπηρετεί στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις στην Κύπρο.

Η κατηγορία απαγγέλθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2026 μετά από έρευνα της Διοίκησης Διερεύνησης Σοβαρών Εγκλημάτων του υπουργείου Άμυνας.

Ο Χορν τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση και θα παρουσιαστεί ενώπιον στρατοδικείου.

Η στρατιωτική διοίκηση δηλώνει ότι η εγκληματική συμπεριφορά δεν έχει θέση στον στρατό και ότι οι καταδικασθέντες για σεξουαλικά αδικήματα αποπέμπονται.

Η DSCC ενθαρρύνει τα θύματα σεξουαλικών αδικημάτων στις ένοπλες δυνάμεις να καταγγείλουν τα περιστατικά. Snapshot powered by AI

Βρετανός στρατιωτικός που υπηρετεί στο Βασιλικό Σύνταγμα της Σκωτίας τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση, αφού κατηγορήθηκε για τον βιασμό γυναίκας η οποία υπηρετεί στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις στην Κύπρο.

Ο υποδεκανέας Νίκολας Χορν, του 4ου Τάγματος του Βασιλικού Συντάγματος της Σκωτίας, γνωστού και ως «The Highlanders», θα παρουσιαστεί ενώπιον στρατοδικείου.

Η Διοίκηση Διερεύνησης Σοβαρών Εγκλημάτων του υπουργείου Άμυνας (DSCC) ανακοίνωσε ότι στις 23 Οκτωβρίου απαγγέλθηκε σε βάρος του μία κατηγορία για βιασμό.

Η DSCC, η οποία αποτελεί αστυνομικό φορέα, ανέφερε ότι ενημερώθηκε στις 17 Οκτωβρίου για καταγγελία βιασμού γυναίκας που υπηρετεί στις Βρετανικές Δυνάμεις Κύπρου. Ο Χορν συνελήφθη δύο ημέρες αργότερα, στις 19 Οκτωβρίου.

Η απαγγελία της κατηγορίας ακολούθησε έρευνα της Ομάδας Μείζονος Εγκλήματος της DSCC, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της στρατιωτικής αστυνομίας.

Εκπρόσωπος του στρατού δήλωσε:

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι στις 23 Οκτωβρίου 2026 απαγγέλθηκε σε βάρος του υποδεκανέα Νίκολας Χορν μία κατηγορία για βιασμό, κατά παράβαση του άρθρου 1 του Νόμου περί Σεξουαλικών Αδικημάτων του 2006, έπειτα από έρευνα της Διοίκησης Διερεύνησης Σοβαρών Εγκλημάτων.

Καθώς η υπόθεση αποτελεί αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θα ήταν σκόπιμο να σχολιάσουμε περαιτέρω.

Η εγκληματική συμπεριφορά δεν έχει θέση στον στρατό και αναγνωρίζουμε το μεγάλο θάρρος που απαιτείται για να προχωρήσει κάποιος σε καταγγελία αδικήματος.

Όποιος καταδικάζεται για σεξουαλικό αδίκημα αποπέμπεται από το στράτευμα».

Η DSCC ενθαρρύνει οποιονδήποτε έχει υποστεί σεξουαλικό αδίκημα στις ένοπλες δυνάμεις να επικοινωνήσει μαζί της.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του βρετανικού στρατού, ο υποδεκανέας είναι ο δεύτερος χαμηλότερος στρατιωτικός βαθμός. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται συνήθως η διοίκηση και η διοικητική μέριμνα μιας ομάδας περίπου τεσσάρων ατόμων.

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