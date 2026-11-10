Βρετανία: Συνελήφθη ανώτερος αξιωματικός του αμερικανικού στρατού για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Snapshot Συνελήφθη 41χρονος ανώτερος αξιωματικός του αμερικανικού στρατού στη βρετανική κομητεία Γκλόστερσαϊρ ως ύποπτος για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας.

Ο άνδρας κατηγορείται για παραβίαση του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας, συγκεκριμένα για αποκάλυψη προστατευμένων πληροφοριών και παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Η σύλληψη έγινε σε συντονισμό με το FBI και τον αμερικανικό στρατό, και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο διευθυντής του FBI χαρακτήρισε τη σύλληψη «σημαντική» και τόνισε τη μηδενική ανοχή σε ενέργειες που απειλούν την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

Οι βρετανικές αρχές επιβεβαίωσαν τη σοβαρότητα της υπόθεσης και τη συνεχιζόμενη έρευνα. Snapshot powered by AI

Η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία συνέλαβε έναν ανώτερο αξιωματικό του αμερικανικού στρατού στη νοτιοδυτική Αγγλία, ως ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Ο 41χρονος άνδρας συνελήφθη κοντά στο Γκλόστερ της κομητείας Γκλόστερσαϊρ την Τρίτη, ως ύποπτος για παραβίαση δύο άρθρων του βρετανικού Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας, ενός για την πρόσβαση ή την αποκάλυψη προστατευμένων πληροφοριών και ενός για την παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών.

Στο πλαίσιο της έρευνας, αστυνομικοί πραγματοποιούν έρευνες σε δύο τοποθεσίες στο Γκλόστερσαϊρ.

Σύμφωνα με το BBC, ο 41χρονος υπηρετούσε στο στρατόπεδο Ίμτζιν στο Ίνσγουρθ στην κομητεία Γκλόστερσαϊρ, το οποίο λειτουργεί ως αρχηγείο του Συμμαχικού Σώματος Ταχείας Αντίδρασης (ARRC) του ΝΑΤΟ.

Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία διευκρίνισε ότι η υπόθεση δεν συνδέεται με άλλες έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η επιχείρηση των βρετανικών αρχών διεξήχθη κατόπιν συντονισμού με το FBI και τον στρατό των ΗΠΑ.

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ έκανε λόγο για «σημαντική σύλληψη» η οποία περιλαμβάνει «κατηγορίες για κατασκοπεία», ένα ζήτημα «μείζονος ανησυχίας» για τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. «Ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, θέλω να στείλω ένα σαφές μήνυμα: Το FBI δεν δείχνει καμία ανοχή σε όσους παραβιάζουν τον όρκο τους προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και των οποίων οι ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο την εθνική μας ασφάλεια και εκείνη των εταίρων μας», τόνισε.

Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια βοηθός αρχηγός της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, Βίκι Εβανς χαρκατήρισε τη σύλληψη ως «σημαντική» ενώ επεσήμανε ότι «οι κατηγορίες είναι σοβαρές και η έρευνά μας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη».

Ο αξιωματικός, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, κρατείται σε αστυνομικό τμήμα του Λονδίνου. Έχει τεθεί υπό κράτηση βάσει του Νόμου περί Εθνικής Ασφάλειας του 2023, ο οποίος επιτρέπει στην αστυνομία να τον κρατήσει χωρίς να του απαγγείλει κατηγορίες για διάστημα έως και 14 ημερών.

Ο ταξίαρχος Σον Στίντσον, διοικητής της Διοίκησης Αντικατασκοπείας του Στρατού των ΗΠΑ, δήλωσε πώς «η φερόμενη συμπεριφορά ενός ανώτερου αξιωματικού, στον οποίο είχαν ανατεθεί ευαίσθητες πληροφορίες, αποτελεί μια σοβαρή υπενθύμιση ότι οι εσωτερικές απειλές είναι πραγματικές και διαρκείς».

«Καλώ όποιον πιστεύει ότι έχει γίνει μάρτυρας κάποιας ύποπτης δραστηριότητας να την αναφέρει στο τοπικό γραφείο αντικατασκοπείας», κατέληξε.